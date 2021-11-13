Босния и Герцеговина на грани распада: спасают ли ее другие страны

Армия Боснии и Герцеговины во время совместных военных учений с армией НАТО в Бутмире, недалеко от Сараево, 2021 год

Босния и Герцеговина находится в неминуемой опасности развала, в стране существует «вполне реальная» перспектива возвращения к войне 90-х. Такое заявление в начале месяца сделал верховный представитель международного сообщества в Боснии и Герцеговине Кристиан Шмидт. По его словам, если сербские сепаратисты выполнят свою угрозу воссоздать собственную армию, разбив национальные вооруженные силы государства на две части, в страну придется направить больше международных миротворцев, и только так удастся предотвратить новую войну.

Международная поддержка

Внутренние проблемы Боснии и Герцеговины регулярно становятся поводом для обсуждений на международной арене. Участие в судьбе государства проявляет в том числе Турция — член Совета по выполнению Дейтонского мирного соглашения. С ее президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом 9 ноября в Анкаре встретился глава президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад Додик. Турецкий лидер назвал сохранение мира в стране приоритетной задачей.

Незадолго до этого постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил об обеспокоенности России обострением внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ).

В Москве назвали катализатором происходящего внешние силы, из-за которых «все достижения многолетнего и многотрудного процесса межнационального примирения оказались под серьезной угрозой».

Он отметил, что Россия, как один из гарантов Дейтонских соглашений, не может оставаться безучастной к происходящему.

В конце сентября Додик встречался с представителем Госдепа США по Западным Балканам Габриэлем Эскобаром. Как отметил глава боснийских сербов, во время переговоров стороны говорили в том числе об отделении Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. Этот вопрос, по словам политика, «сам собой напрашивается как тема для обсуждения», но на повестке дня были и другие проблемы.

«Мы коснулись и других важных вопросов, таких, как необходимость стабилизировать политическую ситуацию в БиГ, которая уже долго живет «неправовой» жизнью и в которой существует верховный представитель, которого мы не признаем. Господин Эскобар, конечно, поддерживает роль верховного представителя. Я не боюсь санкций, на меня уже распространяются американские санкции», — приводил слова Додика телеканал РТРС.

Он заверил, что Республика Сербская не будет терпеть вмешательств в свои дела со стороны международного сообщества, направленные, как правило, простив сербской автономии и Дейтонского соглашения.

Не остается безучастным к этому и Европейский союз, в который стремится Босния и Герцеговина. Она подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2016 года. В Евросоюзе неоднократно выступали в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности балканской республики.

«США настаивают на том, чтобы Босния и Герцеговина осталось единой, а Россия напоминает, что эта страна должна придерживаться Дейтонских соглашений, согласно которым у Республики Сербской достаточно много автономных прав. Поэтому здесь есть нюансы, расхождения между позицией России и позицией США и ЕС», — обратила внимание в комментарии «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Она напомнила, что Россия исторически всегда покровительствовала православным славянским народам, в том числе сербам. Босния и Герцеговина, по ее словам, не является исключением из правил.

«Если мы сравним политику США и России в первой половине 1990-х годов на Балканах, то увидим, что Россия не предпринимала там никаких серьезных политических шагов, в отличие от США, которые объявили Балканы зоной национальных интересов США и разрабатывали там целый ряд программ, в том числе по Боснии и Герцеговине», — сказала эксперт.

Напряженность в Боснии и Герцеговине отвечает интересам абсолютно всех международных акторов: и Турции, и США, и ЕС, и России, сказала «Газете.Ru» профессор департамента международных отношений НИУ ВШЭ Екатерина Энтина.

По ее словам, Босния и Герцеговина становится условно не задевающей чьих-либо национальных интересов зоной, где отрабатываются геополитические противоречия.

«Мы вернулись в ситуацию, соизмеримую с Холодной войной, когда противоречия между сверхдержавами выносились в какие-то третьи мало задевающие стратегические интересы зоны. К сожалению, Босния и Герцеговина сейчас превращается в такую зону: до нее никому дела нет, поэтому там можно доводить ситуацию до предельного накала», — отметила она.

Развалится ли Босния и Герцеговина

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты выразили уверенность, что в развале Боснии и Герцеговины, о котором в последнее время много говорится, никто не заинтересован.

Как отметила Елена Гуськова, никто никогда не говорил о самостоятельности Республики Сербской или распаде Боснии и Герцеговины. Вместе с тем эксперт признала, что на протяжении многих лет Республика Сербская ощущала неравноправное отношение США к разным частям страны. Автономию лишили сильной части армии, она потеряла 68 своих автономных прав, передав их Сараево. Республика Сербская также считает, что внутри страны неправильно делятся деньги, поступающие от разных организаций, в том числе от ЕС.

«Поэтому несколько раз, когда это ощущение неравноправия достигало максимально возможной высоты, Додик заявлял, что Республика Сербская, если ее права будут нарушать, будет стремиться к независимости. Но на заседании сената, когда был поставлен этот вопрос, он ответил: «Я за то, чтобы мы в перспективе думали об отделении Республики Сербской, но заявляю вам открыто — время еще не настало»», — привела его слова эксперт.

По мнению Екатерины Энтиной, реалистично говорить, что в стране серьезно растет межэтническая напряженность, поскольку Дейтонские соглашения стимулируют распределение страны по национальному признаку, а не признаку гражданственности.

«Ни одна из национальностей не ассоциирует себя как граждан Боснии и Герцеговины. Они ассоциируют себя как бошняки, сербы и хорваты. Такая логика заложена самими Дейтонскими соглашениями. Реальной угрозы, что Босния распадется, я не вижу. Реальная угроза состоит в том, что с течением времени бошняки, сербы и хорваты не просто не находят точки для национального примирения, а все больше и больше отмежевываются друг от друга», — отметила она.