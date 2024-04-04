Войны, разрушения и руины: какие страны НАТО разгромило за 75 лет Политолог Храмчихин усомнился в дееспособности НАТО как военного блока

Ровно 75 лет назад — 4 апреля 1949 года — появилась Организация Североатлантического договора. За свою историю НАТО успело побывать как инструментом сдерживания, так и принять непосредственное участие в нескольких военных конфликтах. Страны альянса отметились бомбардировками Югославии, операцией в Афганистане и вторжением в Ирак. Какие государства оказались разгромлены под натиском блока и можно ли считать НАТО эффективным сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Североатлантический альянс обязан своим появлением Советскому Союзу. 12 государств — Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция — подписали пакт о коллективной обороне 4 апреля 1949 года с целью защиты от «советской экспансии», которая якобы угрожала Европе. Впоследствии в число противников альянса добавились и страны Варшавского договора (Албания, Румыния, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша и Чехословакия), заключившие соглашение по безопасности с СССР.

До 90-х годов прошлого века две организации фактически делили мир пополам, ведя холодную войну. Противостояние завершилось распадом Советского Союза и крушением большинства социалистических режимов в странах Европы. По сути, цель НАТО оказалась выполнена и без какого-либо военного вмешательства — за время Холодной войны альянс формально не провел ни одной такой операции. Тем не менее с крушением СССР организация не только продолжила существовать, но и частично перешла к силовым методам.

Югославская резня

Официально военные операции в других государствах НАТО проводило лишь несколько раз. Первой горячей точкой для альянса стала Югославия, социалистическое правительство которой рухнуло вслед за СССР. Альянс ввел морскую и воздушную блокаду страны, раздираемой внутренними конфликтами, под предлогом резолюции ООН. Затем последовало вторжение контингента США на территорию Македонии и участие в противостоянии с албанскими формированиями.

close 100% Женщина проходит мимо разбомбленного здания на севере сербской провинции Косово, 2000 год Darko Vojinovic/AP

Следом войска отправились в Боснию и Герцеговину, параллельно альянс наносил удары авиабомбами с воздуха, а потом последовали трехмесячные бомбардировки, чтобы остановить войну югославской армии против боевых формирований косовских албанцев. Итогом кампании НАТО стал полный развал Югославии, почти 2 тыс. жертв авиаударов среди гражданских, фактическое отделение Косово от Сербии с постоянным присутствием в крае миссии альянса, стабилизация ситуации в Боснии и Герцеговине и разоружение боевиков в Македонии.

При бомбежках НАТО использовали снаряды с обедненным ураном — в течение первых десяти лет после конфликта около 30 тыс. человек на территории бывшей Югославии заболели раком, для половины из них это обернулось летальным исходом. Президент Сербии Александар Вучич в 25-ю годовщину атак назвал действия НАТО настоящей агрессией.

«19 самых могущественных и самых сильных [стран] напали на Сербию — без всякого права и впервые без решения Совета Безопасности ООН. 78 дней они уничтожали нашу страну, убивали детей, разрывали на части нашу территорию», — сказал сербский лидер.

Афганское поражение

Следующим шагом для блока стал Афганистан — первый и единственный раз альянс применил статью 5 Североатлантического договора, которая требует прийти на помощь атакованному государству от всех стран — участниц соглашения. Операция стала ответом на теракт 11 сентября 2001 года в США. Правящий в Афганистане режим талибов (организация запрещена в России) отказался выдать Вашингтону главаря «Аль-Каиды» (организация запрещена в России) Усаму бен Ладена, подозреваемого в организации теракта. Тогда США решились на интервенцию.

Вмешательство НАТО привело к полной смене власти, силы блока остались в стране на 20 лет. Впрочем, в итоге вывод союзных сил фактически превратился в бегство, когда контроль над государством снова захватил «Талибан». Войска талибов зашли в столицу — Кабул — и практически без боя взяли большинство крупных городов страны.

Государство захотели покинуть сотни граждан Афганистана: люди залезали на улетающие самолеты, пытались сами пересечь границы, искали любые способы уехать.

Параллельный процесс эвакуации западных военных был омрачен нехваткой самолетов, сбитой координацией и даже серией терактов.

Впоследствии официальные лица в США и Евросоюзе называли уход из Афганистана поражением Запада. В частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто признавал, что миссия альянса по избавлению республики от терроризма полностью провалилась:

«У нас был план, была идея, что наше присутствие изменит Афганистан таким образом, что он станет страной без терроризма, «Талибана» и т.д. Но это полностью провалилось».

Ответвлением афганской истории стала операция государств — участниц альянса в Ираке в рамках американской борьбы с терроризмом после 11 сентября. Белый дом подозревал Багдад в обладании оружием массового поражения и сотрудничестве с террористами. Действия США и их союзников, в том числе бомбардировки страны, привели к свержению действующего правительства, установке нового руководства и длительному конфликту с повстанцами.

Ливийская трагедия

Следом судьба Югославии, Афганистана и Ирака настигла Ливию. Гражданская война в африканской республике в 2011 году стала поводом для вмешательства НАТО. Альянс поддержал противников действующей власти, вторгнувшись в Ливию под предлогом защиты гражданских с согласия Совбеза ООН. Интервенция сопровождалась бомбардировками, атаками на правительственные войска и эмбарго на поставки оружия в страну. Завершилась операция убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи. Спустя 13 лет страна до сих пор находится в состоянии внутреннего конфликта.

close 100% Ливия, 2022 год Esam Omran Al-fetori/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подмечала, что альянс может гордиться лишь разрушением государств. По ее словам, Ливия пострадала от действий НАТО точно так же, как и Югославия в свое время.

«За плечами союзников по НАТО войны, превращение государств в руины, безнаказанные военные преступления... Югославия, Ирак, Афганистан, Ливия. Кто следующий?» — оценивала действия блока Захарова.

Остаточная стоимость

Можно ли считать объединение, в котором через 75 лет после основания числятся уже 32 государства, результативным — вопрос сложный. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают успешность блока. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что организацию можно было назвать эффективной в первые 40 лет ее существования.

«В этот период она выполняла функции политического сдерживания СССР и стран Варшавского договора. Как инструмент Холодной войны она показала себя действенной и плодотворной. В конце концов НАТО вышло победительницей из этого периода. Что касается событий после Холодной войны, то назвать альянс эффективным сложно. НАТО заблудилось в целеполагании. Ни одна из операций альянса или натовских государств с 1991 года не может быть названа полностью успешной», — отметил эксперт.

С точки зрения Лукьянова, с началом конфликта на Украине альянс вернул себе смысл, который у него был раньше. Однако, по его словам, свою успешность НАТО не смогло доказать.

«В текущих обстоятельствах хорошим результатом для блока было бы решение украинского кризиса без своего прямого участия. Пока неясно, возможно ли это и не случится ли обратное. В итоге успешным альянс был, пока не воевал, а как только ему пришлось это делать, его успех стал весьма сомнительным», — считает эксперт.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин допустил, что операция НАТО в Югославии формально была успешна.

«То есть они достигли своих целей. Операция в Афганистане — провальной. Целей НАТО не достигло никаких и закончилось все известно как. Официально это все операции блока, больше никаких не было. Хотя и в Афганистане она была более широкой, чем НАТО. На данный момент оценить организацию можно крайне низко. Как показали украинские события, дееспособность НАТО как военного блока находится на очень плохом уровне. Они не могут обеспечить Украине победу, хотя поставили себе такую задачу», — резюмировал эксперт.