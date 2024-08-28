В Ростовской области после атаки дрона горит нефтебаза. Военная операция на Украине, день 917-й

09:18

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что МАГАТЭ должно более четко выражать свою позицию по положению АЭС в зоне вооруженного конфликта:

«Каждый раз мы хотим более объективного и четкого выражения позиции этой структуры не в пользу нашей страны, не в пользу подтверждения позиции Москвы, а в пользу фактологии».