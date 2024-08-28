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Политика

В Ростовской области после атаки дрона горит нефтебаза. Военная операция на Украине, день 917-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 917-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО сбили восемь дронов ВСУ над Воронежской областью и четыре над Ростовской. По данным SHOT, обломки дрона упали в районе ростовской нефтебазы под Каменск-Шахтинском, там начался пожар. Аэропорт Казани ограничил работу из-за угрозы атаки БПЛА. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов утверждает, что подразделениям ВСУ в Курской области было нанесено серьезное поражение. «Газета.Ru» ведет хронику событий дня.
Трансляция
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09:55

09:51

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Петровка Белгородского района с помощью БПЛА, после атаки сгорели три дома. Пострадавших нет.

09:41

❗️SHOT выяснил, что в аэропортах Казани и Нижнекамска действует план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА. В Казани также эвакуировали сотрудников нескольких предприятий.

09:36

Применение ракет ATACMS производства США по территории РФ окажет минимальную эффективность, считает газета The Wall Street Journal. По информации издания, российская сторона адаптировалась и переместила почти 90% своих самолетов за пределы радиуса действия ATACMS.

09:33

09:31

Главком ВСУ Александр Сырский назвал вторжение в Курскую область попыткой отвлечь ВС РФ от Покровска.

09:27

В подконтрольной Украине части Запорожской области объекты инфраструктуры получили повреждения, написал в своем Telegram-канале назначенный Киевом глава запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.

09:18

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что МАГАТЭ должно более четко выражать свою позицию по положению АЭС в зоне вооруженного конфликта:

«Каждый раз мы хотим более объективного и четкого выражения позиции этой структуры не в пользу нашей страны, не в пользу подтверждения позиции Москвы, а в пользу фактологии».

09:16

09:14

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп предупредил об угрозе начала третьей мировой войны из-за вторжения ВСУ на территорию Курской области, его слова приводит The Independent:

«Посмотрите, что происходит на Украине. Они ринулись в Россию. Будет третья мировая война».

09:11

В Каменском районе после атаки беспилотника начался пожар на топливном складе, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

09:08

❗️По данным ДТЭК, по всей Украине вводятся экстренные отключения света из-за тяжелой ситуации в энергетике. Графики отключений больше не действуют.

08:45

08:42

Baza пишет, что бывшего латвийского депутата Юриса Юрашса объявили в международный розыск за участие в конфликте в качестве наемника и за распространение фейков о ВС РФ.

По предварительным данным, около двух лет Юрашс участвовал в боевых действиях на стороне Украины и получил за это более двух миллионов рублей.

08:38

ВС РФ высокоточным ударом по замаскированному складу ВСУ, расположенному в Ямполе ДНР, уничтожили 30 тонн горюче-смазочных материалов и «важное военное имущество», выяснил ТАСС.

08:30

Губернатор Воронежской области Александр Гусев написал, что падение фрагментов беспилотника вызвало возгорание вблизи взрывоопасных объектов, детонации не было. По его словам, жителей двух населенных пунктов временно эвакуировали. Сейчас они возвращаются домой.

08:23

08:17

Росавиация сообщила, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 28 августа на работу аэропорта Казани введены временные ограничения.

08:13

SHOT пишет, что обломки беспилотника упали в районе нефтебазы под Каменск-Шахтинском, там начался пожар. На месте работают экстренные службы.

08:07

❗️Минобороны сообщило, что средства ПВО уничтожили двенадцать украинских беспилотников за ночь: восемь над Воронежской областью и четыре над Ростовской.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 917-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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