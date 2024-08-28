«На повышенных тонах и со скандалом». Зачем Киев срочно созвал совет Украина — НАТО Полковник Ходаренок: Киев попросит НАТО о расширении военной помощи

Киев экстренно созвал заседание совета Украина — НАТО. Обсуждение «актуальных вопросов» запланировано на сегодня и пройдет на уровне дипломатических представителей и министров обороны. С чем связан такой неожиданный запрос, с какими просьбами Киев может обратиться к НАТО и какие ответы он, вероятно, получит, — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 28 августа созывает экстренное заседание совета Украина — НАТО по запросу Киева. Вероятно, украинская просьба о проведении форума связана с массированным ударом Вооруженных сил России и складывающейся на переднем крае обстановкой.

По предварительным данным, совещание пройдет без привлечения первых лиц: в НАТО намерены ограничиться обсуждением «актуальных вопросов» на уровне дипломатических представителей и министров обороны.

Что нужно Украине?

Можно предположить, что на заседании Киев в первую очередь попросит у государств — членов Североатлантического альянса зенитное ракетное и радиолокационное вооружение, средства автоматизации управления боевыми действиями сил и средств противовоздушной обороны (ПВО). При этом особое внимание украинских военных будет обращено на то, что ПВО Украины не продемонстрировала требуемой эффективности при отражении массированных ракетно-авиационных ударов Воздушно-космических сил (ВКС) ВС РФ и действий Военно-морского флота России.

Наряду с поставками зенитных ракетных систем, радиолокационных комплексов и АСУ, скорее всего, будет высказана просьба о передаче необходимого количества зенитных управляемых ракет — не менее двух боекомплектов на каждую батарею/дивизион.

Кроме того, Киев наверняка попросит у государств НАТО увеличить поставки комплексов и систем радиоэлектронной борьбы, в первую очередь предназначенных для создания организованных помех российской системе глобального позиционирования, чтобы снизить эффективность применения высокоточного оружия (крылатых ракет воздушного и морского базирования и фугасных авиационных бомб с УМПК) со стороны ВС РФ.

Также Украина потребует ускорить и в разы увеличить объемы поставок многофункциональных истребителей F-16. Вполне возможно, что будет подниматься и вопрос о привлечении к участию в боевых действиях пилотов иностранных государств.

В связи с тяжелой для ВСУ обстановкой в районе Покровска украинская сторона может высказать и традиционные просьбы ускорить поставки боевых бронированных машин всех типов, самоходных артиллерийских установок, боевых машин РСЗО, боеприпасов к минометам, ствольной и реактивной артиллерии, а также инженерных боеприпасов (мин), патронов к стрелковому вооружению и снаряжения, медицинского имущества, продовольствия.

Причем можно не сомневаться, что подобные челобитные со стороны Киева будут сопровождаться чрезмерными эмоциями, чуть ли не слезами, и высказываться если не на повышенных тонах и со скандалом, то весьма близко к этому. Слова «но вы же видите, как нам тяжело» в выступлениях украинских политиков и военных, вероятно, будут после каждого абзаца. Основной посыл, обращенный к представителям Запада, наверняка будет звучать так: «Украина потерпит сокрушительное поражение, если вы не окажете срочную помощь в требуемых объемах». Причем это будет подаваться даже не как возможное украинское поражение, а как «гибель всей евроатлантической цивилизации под натиском орд с Востока».

Удары вглубь России

Наконец, наверняка представители Украины поднимут вопрос о том, чтобы ведущие государства НАТО (Германия, Франция, Великобритания) разрешили ВСУ применять дальнобойные ракеты для ударов по объектам в глубине территории России. В данном случае речь идет об изделиях ATACMS, JASSM, которыми могут оснащены F-16, а также о французских ракетах SCALP и британских Storm Shadow. Возможно, в который раз будет поставлен вопрос и о германских ракетах TAURUS KEPD 350/150.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Вот на этот вопрос на заседании совета Украина — НАТО Киев, скорее всего, получит отрицательный ответ. По сути дела, он уже дан: по словам представителя Пентагона Патрика Райдера, позиция США относительно ударов поставляемым ВСУ американским оружием по территории России остается неизменной.

«Наша политика не меняется. Украина может использовать военную помощь США для самообороны от трансграничных атак и для ответного огня. Однако, что касается ударов на дальнее расстояние, ударов вглубь России, то наша политика остается прежней», — заявил генерал Райдер.

Скорее всего, заседание совета Украина — НАТО пройдет именно в этом ключе. И вряд ли на этом совещании произойдет что-либо «из ряда вон». Нет ответа, пожалуй, на самый главный вопрос — а кто и когда будет расплачиваться за поставки вооружения и военной техники? То, что это не собирается делать Украина, понятно и до начала совета.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).