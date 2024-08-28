«Обладает навыками конспирации»: Стрелкова признали склонным к побегу Жена Стрелкова заявила, что его признали склонным к побегу ради лишения права на УДО

Стрелкова поставили на учет в колонии как склонного к побегу. Это значит, что за ним будут усиленно присматривать, а главное – скорее всего не дадут выйти по условно-досрочному освобождению. Последнее и является истинной причиной решения администрации колонии, заявила Мирослава Регинская — супруга бывшего министра обороны ДНР. По ее словам, считать Стрелкова склонным к побегу абсурдно, так как при выезде за границу его «давно ждет Гаагский трибунал».

Бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) в колонии признали склонным к побегу, рассказала его жена Мирослава Регинская в своем Telegram-канале.

«На моего мужа... администрация колонии «повесила красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Мы полагаем, что это шаг к тому, чтобы лишить Игоря возможности выйти по УДО (условно-досрочное освобождение. — «Газета.Ru»), на которое он планировал подавать в ближайшее время», — сообщила Регинская.

Она подчеркнула, что причины решения неизвестны. По словам женщины, Стрелков не нарушает правила внутреннего распорядка, у него не было нареканий со стороны администрации или иных «происшествий негативного характера». Кроме того, за всю жизнь он никогда не был в розыске. Само предположение, что Стрелков попытается сбежать, Регинская считает абсурдным.

«Очевидно, что человек, которого давно «ждет» Гаагский трибунал, к побегу склонен быть не может. Игорю Ивановичу из России бежать некуда, и намерений таких за ним не водилось никогда», — резюмировала супруга осужденного.

close 100% Мирослава Регинская Кирилл Зыков/РИА Новости

Как известно в ноябре 2022 года суд в Гааге, который рассматривал дело о крушении малайзийского Boeing рейса MH17, признал Стрелкова виновным в катастрофе.

Регинская предположила, что администрация колонии может официально мотивировать решение тем, что Стрелков, как бывший военный, умеет обращаться с оружием. А также «обладает навыками конспирации, организаторскими способностями». Именно по этим причинам его в свое время отказались отпустить из СИЗО под домашний арест.

«Очень надеюсь, что администрация колонии состоит из здравомыслящих людей и не будет чинить искусственных препятствий к УДО в виде дисциплинарных взысканий (выговоров) и вешать на моего мужа беспочвенных обвинений», — призвала Регинская.

Адвокат Стрелкова Игорь Молохов уточнил, что для того, чтобы его поставить 28 августа на учет как склонного к побегу , собиралась специальная комиссия. Юрист заявил, что защита может обжаловать случившееся, но пока это не решено, предстоит только обсудить ситуацию с самим заключенным.

Стрелков с июля отбывает наказание в исправительной колонии общего режима Кирово-Чепецка Кировской области (ИК-5). В конце января Мосгорсуд приговорил его к четырем годам за призывы к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК). Поводом стали два поста Стрелкова в Telegram, в которых он критиковал организацию защиты Крыма и сигнализировал о нарушениях при выплате военным. Подать на УДО до постановки на учет мужчина мог первый раз через полгода. В колонии он работает резчиком на швейном производстве.

Что значит постановка на учет за склонность к побегу

На сленге постановка на профилактический учет называется «полосой», поскольку у тех, кто на учете, цветными полосками помечается личное дело и карточка на двери камеры. У склонных к побегу красная полоска, но есть и другие, например, синяя за склонность к суициду. За тем, кого поставили на учет, в колонии будут усиленно следить. Например, заставят несколько раз за день отмечаться в администрации, будут сопровождать по территории с усиленным конвоем, собаками.

«Бывает даже несколько полос.

Это своего рода клеймо, говорящее о том, что их могут признать злостными нарушителями, будут к ним специально предвзято относиться.

Таких заключенных никогда не рекомендуют к УДО и никогда не переведут на облегченные условия содержания», — говорит член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, правозащитница Марина Литвинович (признана в РФ иностранным агентом).

Поставить на учет легко, а вот избавиться от «полосы» намного тяжелее, отмечает Литвинович. По ее мнению, механизмы снятия с учета почти не работают.

«Снять эту полосу [за склонность к побегу] очень сложно. Для этого повторно нужно собирать комиссию, но она обычно не находит никаких оснований для того, чтобы ее снять... Администрация просто могла сказать, что, согласно оперативным данным, вы хотели сбежать. Если человек пошутил над сотрудниками, например, обронил фразу вроде: «Да от вас тут не убежишь!», администрация может посчитать, что заключенный имеет план к побегу», — разъясняет эксперт.

Как Стрелков пытается выбраться из колонии

Весной появилась информация, что 53-летнего Стрелкова готовы принять на службу в зоне СВО, несмотря на его дело. Защита сообщила, что мужчину ждет одна из воинских частей в ДНР.

«Еще в январе в одной из войсковых частей рассмотрели и утвердили кандидатуру Игоря Стрелкова на должность командира взвода», — уточняла Регинская.

Однако закон запрещает заключать контракт с осужденными за экстремизм. Таким образом, Стрелков мог отправиться на СВО, только если апелляционный суд отменил бы приговор, либо в случае помилования президентом. Защита надеялась именно на отмену приговора, поскольку просила отправить Стрелкова на военную службу по время рассмотрения апелляции.

«Когда страна переживает тяжелый военный конфликт, не пускать на фронт офицера и патриота, обладающего уникальным опытом и знаниями в военной сфере — преступление», — комментировала Регинская.

Но обжаловать приговор не удалось, его оставили в силе. После этого адвокат Стрелкова Гаджи Алиев выражал надежду, что его клиента отпустят из колонии по УДО примерно через год.

«Может быть через год, плюс-минус, [выйдет]», — рассчитывал Алиев.