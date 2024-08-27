Пресс-секретарь Пентагона признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. С этим заявлением он выступил на брифинге, стенограмму которого опубликовало американское военное ведомство.
Российские десантники уничтожили два украинских катера с наемниками из Польши, пытавшимися высадиться у Кинбурнской косы в Херсонской области, сообщили в МО РФ.
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер отказался сообщить, какие рекомендации дают военные США Киеву относительно массированной атаки Вооруженных сил Украины на Курскую область РФ.
Белгородские власти в среду рассмотрят вопрос об ограничении въезда в три села, въезд в село Вязовое ограничат со вторника.
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
В подконтрольной Киеву части Херсонской области повреждена критическая инфраструктура, сообщил глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Прокудин. Расположение объекта не уточняется. Также поврежден газопровод.
Средства ПВО за ночь уничтожили пять БПЛА самолетного типа над Курской и Белгородской областями, сообщили в МО РФ.
В Бразилии, Индонезии и ЮАР полагают, что затягивание российско-украинского конфликта помимо прочего вызвано тем, что за ним стоят определенные военно-промышленные комплексы, рассказал специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй на пресс-конференции по итогам четвертого раунда «челночной дипломатии» спецпредставителя по украинскому кризису.
Российские войска окончательно зачистили от ВСУ и взяли под контроль населенные пункты Нижняя Паровая и Нечаев в Курской области, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.