Над Курской и Белгородской областями сбили пять дронов. Военная операция на Украине, день 916-й Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 916-й день

Средства ПВО уничтожили пять БПЛА над Курской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны. ВС РФ освободили в Курской области два населенных пункта — Нижнюю Паровую и Нечаев, заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов. Бразилия, Индонезия и ЮАР обеспокоены тем, что страны Запада непрерывно ослабляют условия применения Украиной вооружений для нанесения ударов по России, сказал спецпредставитель кабмина КНР по делам Евразии Ли Хуэй. «Газета.Ru» ведет хронику событий.