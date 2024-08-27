Хаос ли? Что происходит в Курской области Полковник Ходаренок допустил отход ВСУ из Курской области при взятии ВС РФ Покровска

Американский наемник рассказал о «хаосе» в боях в Курской области и отмене операции снайперов ВСУ. При этом командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что украинская армия за сутки понесла в российском регионе крупные потери и пересматривает свой план действий. Что сейчас происходит в Курской области и как будет развиваться ситуация — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Попросили помочь с операцией»

Бывший американский военный, сражающийся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил в интервью телеканалу ABC о «хаосе» в боях в Курской области.

«Нас просили пойти в район <...> под Курском, чтобы помочь снайперам [ВСУ] с проведением операций. Но сейчас там хаос, и в итоге мы не провели эту операцию», — заявил мужчина.

ABC не раскрывает личность военного и называет его ветераном Военно-воздушных сил США. При этом канал демонстрирует фотографии мужчины (его лицо на кадрах скрыто) с флагом Соединенных Штатов, сделанные на российской территории.

Официальной информации об участии американских наемников в боевых действиях в Курской области нет. Однако 16 августа в соцсетях группы Forward Observations Group (FOG, компания, поставляющая тактическое снаряжение, медицинское оборудование и разного рода аксессуары; в России считается частной военной компанией) появилась фотография трех бойцов на фоне бронемашины с подписью «Парни в Курске», в геолокации поста также была указана Курская область. Сама организация комментировать свое участие в атаке на регион отказалась.

Возникает вопрос: что значит «попросили помочь с операцией»? Слово «попросить» в зоне ведения боевых действий звучит более чем странно. Если американский экс-военный заключил с ВСУ какое-либо подобие контракта, то формулировка «попросили» по отношению к нему неуместна: в этом случае применяется слово «приказали».

Если же он не подписывал никаких документов, то он частное лицо. А делать выводы оперативно-стратегического характера на основании высказываний частных лиц — неразумно. Так же, как и всерьез воспринимать некоторые заявления пленных солдат ВСУ: как правило, они оказываются либо поварами, либо водителями, либо насильственно мобилизованными, которые считают боевые действия ошибкой и не испытывают никакого дальнейшего желания воевать.

Ситуация в Курской области

А теперь о вещах более серьезных. Операция по разгрому частей и соединений ВСУ в Курской области, похоже, еще не начиналась. Во всяком случае, сведений о стремительном продвижении российской армии на этом направлении пока нет.

Но и противник фактически прекратил дальнейшие наступательные действия и закрепляется на достигнутых рубежах. Есть некоторое продвижение подразделений ВСУ на флангах, но существенного значения эти атаки не имеют. Украинская армия не располагает в Курской области какими-либо резервами оперативного уровня, которые могли бы существенно изменить обстановку на поле боя в ее пользу.

По словам замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, украинские формирования за сутки понесли большие потери в Курской области и пересматривают план своих действий, а ВС РФ вернули под контроль два населенных пункта.

Не оправдались и предположения украинских аналитиков о перегруппировках российской армии с других направлений в Курскую область и последующем ослаблении нажима ВС РФ, к примеру, на Покровском и Торецком направлениях. Там по-прежнему продолжаются успешные наступательные действия российских военных, и район Покровска считается сегодня самой горячей точкой на всем фронте.

Покровск — крупный коммуникационный центр и узловая точка в обороне украинской армии, и продолжение атак ВС РФ на этом направлении может создать большие проблемы для ВСУ, вплоть до выхода российских войск к Днепру и отступления украинской армии с других участков линии боевого соприкосновения.

Вполне возможно, что овладение Покровском и продвижение ВС РФ к Днепру может привести к отводу ВСУ из Курской области и их последующей перегруппировке на угрожаемые направления для стабилизации обстановки.

Может, в этом и состоит замысел российского командования — освободить территорию Курской области, захваченную противником, без существенных разрушений жилого фонда и других инфраструктурных объектов.

Что касается «хаоса» и паники в соединениях ВСУ, отсутствия мотивированности украинских бойцов и отказа участвовать в боях, то к подобной информации надо относиться с предубеждением: такие сведения плохо согласовываются с положением войск на переднем крае.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).