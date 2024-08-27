Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве, Украина, 27 августа 2024 года

«Все закончится диалогом». Зеленский представит осенью план победы над Россией Зеленский представит Байдену, Трампу и Харрис план победы Украины над Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что осенью покажет президенту США Джо Байдену план по завершению российско-украинского конфликта. Он уточнил, что нападение на Курскую область является первой частью этого плана. Однако украинский лидер признал, что «все закончится диалогом» и пообещал пригласить РФ на второй саммит мира. В Москве уже заявили, что «надо садиться за стол переговоров», но без «бумажек под названием «формула Зеленского».

Конфликт Москвы и Киева завершится с помощью переговоров, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе сегодняшней пресс-конференции.

«Все закончится диалогом, но надо иметь сильные позиции для диалога», — сказал он.

Политик подчеркнул также, что российская делегация должна принять участие во втором «саммите мира», так как в случае ее отсутствия часть государств может отказаться от посещения мероприятия.

«Если РФ захочет присутствовать на втором мирном саммите, она может присутствовать. Потому что из-за этого [отсутствия делегации РФ] мы можем потерять часть стран», — сказал Зеленский.

План победы

Украинский лидер отметил, что у Киева есть «план победы над Россией». В сентябре этот документ покажут президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на пост главы государства Дональду Трампу и Камале Харрис.

«Детально говорить не буду, план подготовлен, думаю, справедливо будет если этот план сначала представлю президенту США. От него зависит успех этого плана: дадут нам то, что (предусмотрено новой инициативой. — «Газета.Ru»), или нет, будем мы свободны в использовании того, что в этом плане или нет»,

— цитирует Зеленского РИА Новости.

Нападение ВСУ на Курскую область является первой частью этого плана, уточнил политик. Вторая часть подразумевает фиксацию «стратегического места Украины в безопасной инфраструктуре мира», третья должна содержать «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая станет «экономической».

Пинг-понг

Зеленский подчеркнул, что западные партнеры стараются не затрагивать вопрос о снятии ограничений на удары вглубь России поставляемым ими оружием, сравнив ситуацию с игрой в пинг-понг.

«Стараются не говорить со мной об этом. А я поднимаю этот вопрос. В принципе, вот так: Олимпиада прошла, а пинг-понг остался», — сказал он на вопрос о том, чем лидеры Запада объясняют сохранение запрета на атаки по российской территории.

Истребители как ПВО

ВСУ уже использовали американские самолеты F-16 при отражении российской воздушной атаки, рассказал Зеленский. Это произошло 26 августа.

При помощи F-16 ВСУ было сбито несколько ракет, запущенных Россией.

«Спасибо партнерам за то, что предоставили эти F-16. Конечно, этого недостаточно, у нас их немного», — заключил украинский президент.

Без формул

В Москве уже заявили, что не против сесть за стол переговоров, но на определенных условиях.

«Если Запад действительно заинтересован, то здесь дело не в Зеленском, если Запад заинтересован нормализовать ситуацию в Европе, от которой уже сами европейцы стонут и страдают, то надо садиться за стол переговоров», — сказал глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой из Йемена.

«Спокойно, без каких-либо бумажек в руке под названием «формула Зеленского», и по-честному начинать разговаривать», — добавил он.

Цели Киева

Газета Financial Times со ссылкой на украинского чиновника пишет, что Украина недавно предоставила США информацию об объектах на территории России, которые хотела бы поразить с помощью западных ракет большой дальности.

«Киев за последние недели предоставил Вашингтону информацию о конкретных целях, по которым он хотел бы нанести удары с использованием американских ракет ATACMS, а также британских Storm Shadow и французских Scalp», — говорится в материале.

Список целей довольно большой: это аэродромы, склады боеприпасов, хранилища топлива и центры управления и контроля.

В июле Пентагон заявил, что Вашингтон не разрешает использовать американские оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов вглубь России, но это может измениться.