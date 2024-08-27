«Ситуация на границе остается сложной»: ВСУ пытаются прорваться в Белгородскую область Гладков: бойцы ВСУ пытаются прорваться через границу Белгородской области

Около 500 бойцов ВСУ попытались прорваться на территорию Белгородской области в составе двух групп, написали Telegram-каналы. Mash утверждает, что они используют ту же тактику, которую применили три недели назад в Курской области. Губернатор Белгородской области назвал ситуацию на границе «сложной». На этом фоне власти намерены закрыть въезд еще в три села региона.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале заявил, что ВСУ пытаются прорваться через границу РФ на территорию региона.

«По данным Министерства обороны РФ, ситуация на границе остается сложной, но контролируемой. Нашими военными проводятся плановые работы. Прошу сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — написал чиновник.

Минобороны РФ в своем Telergam-канале подтвердило, что «продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории».

Что известно об атаках ВСУ

Mash написал, что утром 27 августа около 500 бойцов ВСУ попытались прорваться в Белгородскую область в районе Нехотеевки и МАПП (многостороннего автомобильного пункта пропуска) «Шебекино». Telegram-канал утверждает, что в состав группы входят иностранные наемники из Польши, Грузии и США. Эта же информация и у связанного с ЧВК Telegram-канала Condottiero.

Согласно публикации Mash, около 200 человек на нескольких боевых машинах пехоты высадились у Нехотеевки, где проходит граница. Однако это нападение отразили ВС РФ. В это же время еще около 300 бойцов ВСУ попытались пройти через пропускной пункт «Шебекино», им также дали отпор. Telegram-канал написал, что ВСУ при этом действовали по той же тактике, которую применили три недели назад в Курской области.

При этом SHOT сообщил, что столкновения у МАПП «Шебекино» не было. Там якобы стоит группировка, заходившая в Волчанск. Согласно публикации Telegram-канала, российская армия отбросила противника, но некоторые военнослужащие ВСУ укрылись в лесополосе и продолжили вести огонь. При этом они потеряли около 20 человек личного состава.

Telegram-канал «Хроника оператора БПЛА» опроверг информацию SHOT и Mash. По его данным, в указанных пунктах пропуска все спокойно, а противник якобы пытался занять лесную зону в населенном пункте Журавлевка, но «получил жесткий ответ».

«В Журавлевку заползли еще три-четыре дня назад, там особо никого не было, зашил с примыкающего леса. Сегодня ВСУ пытались там проявлять активность, но по итогу были накрыты артиллерией», — сообщил Telegram-канал «Белорусский силовик».

Обстановка в Белгородской области

По словам Гладкова, за минувшие сутки ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области. По предварительной информации, местные жители не пострадали.

«В селе Петровка в результате обстрела повреждено складское помещение. В селе Новое Волоконовского района после сброса взрывного устройства с БПЛА поврежден легковой автомобиль. В Грайворонском городском округе в селе Головчино в результате детонации дрона-камикадзе загорелся торговый объект и полностью сгорела стоявшая в гараже ГАЗель. Пожарными расчетами очаги возгорания оперативно потушены», — сообщил губернатор.

Он добавил, что в общей сложности ВСУ атаковали 27 населенных пунктов региона, выпустив по ним более 70 боеприпасов и 23 беспилотника.

В связи с происходящим местные власти планируют рассмотреть вариант отселения сел Дроновка, Пороз Грайворонского округа и села Старый Хутор Валуйского округа. С 27 августа в селе Вязовое действует ограниченный въезд, нуждающимся жителям выплатят по 15 тыс. руб.