Тушение пожара на одном из участков Крымского моста, 8 октября 2022 года

Фигурантам дела о подрыве Крымского моста удалось скрыться за границей. Что о них известно? СК: часть фигурантов дела о подрыве Крымского моста скрылась за границей

Некоторые фигуранты дела о подрыве Крымского моста в октябре 2022 года скрылись за границей, узнал ТАСС. До этого СК сообщал о причастности к организации преступления 12 человек, среди которых есть граждане РФ, Украины, Грузии и Армении. Расследование продолжается, накануне потерпевшими по делу признали пять человек, две компании и российское Минобороны. Подробности — в нашем материале.

Следственный комитет считает, что некоторые организаторы и исполнители подрыва Крымского моста в октябре 2022 года скрылись от органов за границей, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Продолжить проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление организаторов и исполнителей преступления, находящихся за пределами Российской Федерации, наличия между ними длительных устойчивых связей и организованного характера взаимодействия», — говорится в документах.

Теракт на Крымском мосту Рано утром 8 октября 2022 года во время проезда по Крымскому мосту взорвался грузовик, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава и частично обрушились два автомобильных пролета. На месте погиб водитель грузовика и четыре человека, находившиеся в легковом автомобиле рядом с ним.



Железнодорожное движение по переправе полностью восстановили к вечеру того же дня, в то же время запустили реверсивное автомобильное сообщение для легковых автомобилей сначала по одной, а позднее по двум полосам.

По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов взаимодействовали с коллегами из Армении, Грузии и Китая для расследования теракта. Они провели более 30 судебных экспертиз, проанализировали записи с камер видеонаблюдения, данные с телефонов и других гаджетов обвиняемых.

Потерпевшие и организаторы теракта

Накануне РИА Новости выяснило, что потерпевшими по делу о теракте признали Минобороны РФ, компании ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика» и пять граждан:

«Пятью потерпевшими, а также представителями потерпевших ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика» и Министерством обороны Российской Федерации к двенадцати обвиняемым по уголовному делу предъявлены требования о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, а также компенсации морального вреда».

Агентство не уточнило точную сумму их исковых требований.

По данным российского СК, к теракту непосредственно причастны 12 человек.

«Полученные на данный момент доказательства свидетельствуют о том, что террористический акт организован спецслужбами Украины», — сообщили в ведомстве.

В частности известно, что к подрыву на переправе имеют отношение несколько лиц.

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

ФСБ назвала его одним из организаторов теракта:

«Установлено, что организатором теракта на Крымском мосту являлось Главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура».

Он публично признался в организации теракта. Чиновник утверждает, что вместе с двумя доверенными сотрудниками разработал план провоза взрывчатки на мост. СБУ накачала металлические цилиндры-сердечники смесью гексогена, обмотала целлофановой пленкой и отправила груз в Россию через третьи страны. Малюк рассказал, что для доставки груза использовали «обычных российских контрабандистов», которые ничего не знали о предстоящем теракте. На конечную точку груз вез дальнобойщик Махир Юсубов, которого, вероятно, также не поставили в известность.

По версии следствия, транспортировкой взрывного устройства занимались украинцы Михаил Цюркало, Денис Ковач, Роман Соломко, граждане Грузии Сандро Иносаридзе и брокер по имени Леван, гражданин Армении Артур Терчанян.

При этом подменой груза на взорванном автомобиле, кроме Соломко и гражданина Украины Владимира Злобы, занимались пятеро россиян, имена которых не раскрываются.

По версии ФСБ, передвижение груза на протяжении всей транспортировки отслеживал сотрудник украинской разведки, «представлявшийся Иваном Ивановичем».

Ход расследования

Спустя четыре дня после подрыва ФСБ удалось выяснить, что взрывчатку для теракта привезли в порт Одессы в рулонах строительной полиэтиленовой пленки в июле 2022 года. Общий вес груза на 22 паллетах по документам составил 22 770 кг. Предполагается, что большая его часть — взрывчатое вещество на основе гексогена.

2 августа по контракту между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex capital S.A. груз отправили в болгарский город Русе. Оттуда — в грузинский Поти, а затем — в столицу Армении Ереван. Пока груз находился в Армении, часть документов, утверждает ФСБ, была подменена — поскольку далее отправителем выступало ООО «Гу ар джи групп» из города Алаверди (Армения), а получателем некое ООО «Лидер» из Москвы. 4 октября груз уехал из Грузии и через 2 дня оказался в Армавире (Краснодарский край). Там его загрузили в другую машину — дальнобойщика Юсубова, который и отправился в Симферополь.

На подъезде к мосту фуру проверили дважды — визуально груз осмотрел сотрудник ДПС, а затем содержимое просветили на досмотровом комплексе управления ведомственной охраны Минтранса. Кроме того, груз просвечивали и на предыдущих участках маршрута — в Армении и Грузии.

ФСБ и СК сообщили, что в группу террористов входили 12 человек. Восьмерых удалось задержать, из них пятеро — россияне, три гражданина Украины и Армении.

21 апреля 2023 года Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал Буданова. Его обвиняют по части первой статьи 205.4 (организация террористического сообщества), части первой статьи 30 и пункту «а» части второй статьи 205 (террористический акт), части третьей статьи 222, части третьей статьи 222.1 УК РФ (незаконные операции со взрывчатыми веществами). 26 марта 2024 года был заочно арестован Малюк: в его отношении возбуждено уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК). Тогда же был заочно арестован гражданин Грузии Инасаридзе.

Грузия и Болгария отрицают свою причастность к организации теракта.