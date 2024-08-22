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Политика

В Волгоградской области горит объект Минобороны. Военная операция на Украине, день 911-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 911-й день

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Сергей Бобылев/РИА Новости
Средства ПВО за ночь сбили 28 беспилотников над регионами России. 13 дронов было уничтожено в Волгоградской области, после падения обломков БПЛА начался пожар на объекте МО РФ в районе Мариновки. Министр обороны Украины Рустем Умеров доложил конгрессу США о ситуации на фронте. Издание Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, утверждает, что украинские власти хотят осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с РФ. «Газета.Ru» хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:30

8:22

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с представителями палаты конгресса США, рассказал им о ситуации на фронте и потребностях ВСУ. Об этом он сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

8:20

8:15

❗️ Пожар на территории объекта vинистерства обороны начался в результате падения БПЛА в районе Мариновки в Волгоградской области, сообщил губернатор Бочаров.

8:12

В аэропорту Волгограда ограничили прием и отправку самолетов после атаки БПЛА на регион — ТАСС

8:10

Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, утверждает, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией.

8:06

Две украинские ракеты и беспилотник самолетного типа было уничтожены ночью в небе над Курской областью, сообщил врио главы региона Смирнов.

8:03

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников: 13 сбиты над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской и по одному — над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 911-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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