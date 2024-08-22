Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился с представителями палаты конгресса США, рассказал им о ситуации на фронте и потребностях ВСУ. Об этом он сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
❗️ Пожар на территории объекта vинистерства обороны начался в результате падения БПЛА в районе Мариновки в Волгоградской области, сообщил губернатор Бочаров.
Kyiv Independent со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, утверждает, что украинские власти хотят этой осенью подготовить почву для проведения мирных переговоров с Россией.
Две украинские ракеты и беспилотник самолетного типа было уничтожены ночью в небе над Курской областью, сообщил врио главы региона Смирнов.
Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 28 украинских беспилотников: 13 сбиты над Волгоградской областью, 7 — над Ростовской, 4 — над Белгородской, 2 — над Воронежской и по одному — над Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.