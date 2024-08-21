«Нас осталось слишком мало»: подразделения ВСУ под Покровском отказались выполнять приказы «Страна.ua»: три роты ВСУ отказались выполнять приказы под Покровском

Три роты Нацгвардии Украины отказались выполнять приказы под Покровском, написала «Страна.ua» со ссылкой на одного из военных. Боец пожаловался на «огромный кадровый голод» и некомпетентность командования, приказавшего выдвигаться на позиции, которые уже были заняты противником. В Раде признают, что многие солдаты самовольно покидают части и целые полосы фронта оставлены на произвол. Подробности о положении дел на линии боевого соприкосновения — в нашем материале.

Три роты второго батальона 15-й бригады Нацгвардии Украины, переброшенные под Покровск (украинское название Красноармейска) в середине августа, вместе с командирами отказались выполнять боевые задачи, написала «Страна.ua» со ссылкой на военнослужащего одного из этих подразделений Владислава.

По словам источника газеты, военные приехали на место дислокации уже с «огромным кадровым голодом». После недели боевых действий в каждой роте осталось по 10-13 человек. Сейчас на одного военного ВСУ приходится 30 российских военнослужащих, утверждает Владислав.

Мужчина жалуется, что командование было некомпетентным и порой военнослужащим приказывали выдвигаться на позиции, которые уже были заняты противником.

«Россияне непрерывно атакуют, выходят на штурмы батальонами при поддержке тяжелой техники. А у нас за неделю боев лишь один раз БТР (бронетранспортер) выезжал поддержать нас огнем», — рассказал источник.

Он добавил, что российские силы наступали «сплошным потоком» вдоль железной дороги в районе Мирнограда (российское название Димитрова). С фланга военных батальона прикрывало подразделение, которое в итоге отступило, но не сообщило об этом, что привело к тому, что одна из групп не смогла выйти из боя.

«Приехало начальство, предложили сделать шаг вперед тем, кто отказывается выполнять БР (боевые распоряжения). Шагнули все, кто остались, во главе с командирами. Начальство засняло это на видео и уехало. Сейчас не знаем, что будет дальше, ждем последствий...Но нас просто осталось слишком мало», — заключил Владислав.

На этом фоне депутат Рады Александр Федиенко сообщил и о том, что военнослужащие ВСУ в большом количестве самовольно покидают части по тем или иным причинам.

«Оставлены целые полосы фронта»

Накануне депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что из подконтрольных Киеву районов ДНР выводят подразделения ВСУ, оставляя целые полосы фронта на произвол судьбы:

«Наши подразделения выводят оттуда, оставляя целые полосы фронта на произвол, боеприпасы не добавляют, россияне проходят через пустые фортификации. В таких обстоятельствах оккупация Покровска — дело ближайшего будущего, а Торецк завершает свои последние дни. Выглядит так, будто мы отдаем Донетчину».

Она утверждает, что никакого оборудования административной границы региона власти не сделали. По мнению Безуглой, главком ВСУ Александр Сырский выводит военные действия «на некий новый уровень маневров времен Второй мировой», где ставки идут на потерю или получение целых регионов.

«Игра на «пан или пропал». Сюрпризы не завершились. Маневры украинского Жукова продолжаются», — подытожила она.

21 августа украинские власти решили принудительно эвакуировать население из 14 подконтрольных Киеву населенных пунктов ДНР, в том числе из Покровска.

«Сложная ситуация»

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что для ВСУ на Покровском направлении складывается сложная ситуация.

«Фронт. Оборона на Покровском и Торецком направлениях. Сложная ситуация», — заявил лидер в ежедневном видеообращении.

Сырский также докладывал главе государства о сложной ситуации на всей линии боевого соприкосновения. Он признал, что российские силы за последние два месяца сохраняют перевес в использовании артиллерийских боеприпасов в соотношении 3:1.

По информации Bloomberg, на фоне происходящего украинский лидер уговаривает западных лидеров помочь вернуть в республику мужчин боеспособного возраста, однако получает отказы.

«Большая часть Центральной и Восточной Европы испытывает нехватку рабочей силы, а такие страны, как Польша и Чешская Республика, не хотят терять людей», — пояснило агентство.