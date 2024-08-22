ВСУ дважды попытались войти в Брянскую область. В атаке принимали участие более 200 бойцов Mash: Брянская область дважды была атакована украинской ДРГ из 200 человек

Российские военные отразили две попытки диверсионных групп ВСУ проникнуть в Брянскую область. Первая атака была отбита в течение получаса, вторая — через час. Сейчас в целях безопасности в районе установлены блок-посты.

Более 200 бойцов диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ предприняли две попытки проникновения на территорию России в районе поселка Забрама Климовского района Брянской области. Обе атаки были успешно отбиты российскими военными, сообщает Telegram-канал Mash.

Первая попытка зайти на территорию Брянской области произошла примерно в 19:10, когда три бронетранспортера и группа диверсантов, вооруженная винтовками наподобие чешских Bren-2, были замечены вблизи границы. После получасового боя к 19:40 противник был вынужден отступить с серьезными потерями.

Вторая волна атаки с подкреплением началась в 20:30 и также завершилась безуспешно. Диверсанты покинули территорию около 21:00. В настоящее время въезд в Климовский район перекрыт блок-постами для обеспечения безопасности.

Атаку отбивали погранслужба ФСБ и военные

Подробности о случившемся рассказал также губернатор Александр Богомаз. По его словам, сотрудники пограничной службы ФСБ и подразделения Минобороны России предотвратили прорыв, нанеся украинской стороне огневое поражение.

Богомаз подчеркнул, что обстановка в районе боестолкновения стабилизирована и в настоящее время находится под контролем регионального оперативного штаба.

Климовский район, на которых было совершено нападение, находится на юго-западе Брянской области и граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии.

Обстановка в Курской области

Тем временем в соседней Курской области продолжаются бои, которые начались 6 августа после того, как украинская армия прорвала в этом регионе оборону. По данным Минобороны, подразделения группировки войск «Север» успешно отразили попытки атак штурмовых групп ВСУ в направлении населенных пунктов Комаровка, Коренево, Малая Локня и Русская Конопелька. Российские войска захватили двух украинских солдат в плен и уничтожили два танка, американский бронетранспортер М113 и шесть боевых бронированных машин.

Авиация, артиллерия и обороняющиеся силы нанесли значительный урон двум механизированным и одной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, которые пытались наступать на районы вокруг населённых пунктов Апанасовка, Борки, Вишневка, Косица, Нижний Клин, Снагость, Свердликово и Казачья Локня.

Оперативно-тактическая авиация атаковала позиции ВСУ в Сумской области, нанося удары по двум механизированным и одной десантно-штурмовой бригадам, а также по резервам и территориальной обороне в районах Белополья, Бояро-Лежачей, Глухова и других населённых пунктов.

За сутки потери украинской стороны составили до 300 военнослужащих и 26 единиц бронетехники, включая шесть танков и три бронетранспортера. Общее число потерь ВСУ на Курском направлении за весь период боевых действий превысило 4400 человек. Российские войска также продолжают обнаруживать и уничтожать диверсионные группы ВСУ, которые пытаются проникнуть вглубь территории России.

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в эфире «Первого канала», что наступление ВСУ в Курской области было успешно остановлено.