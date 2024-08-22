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Политика

Путин проводит совещание по ситуации в Курской области

Онлайн-трансляция совещания Путина по ситуации в приграничных с Украиной регионах

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Кадр из видео/Россия 24
Президент России Владимир Путин собрал новое совещание о происходящем в приграничных с Украиной российских регионах. На встрече присутствует первый вице-премьер Денис Мантуров и руководители областей. Мантуров рассказал, что с приграничных территорий эвакуированы уже 115 тыс. человек. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.
Трансляция
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14:45

Главное из выступления главы Белгородской области Вячеслава Гладкова:

  • Ситуация остается сложной, ежедневно ВСУ проводят от трех до пяти атак на населенные пункт Белгородского района и Шебекинского округа. За последнюю неделю ранено 19 мирных жителей.

  • Закрыты 35 населенных пунктов.

  • В областных пунктах временного размещения находятся 3 тыс. человек, в детских лагерях других регионов — 6 171 белгородский ребенок.

  • В 113 школах региона будет введено дистанционное обучение. Для защиты детей строятся укрытия рядом с детскими площадками.

  • Предварительно, ущерб бизнесу оценивается в 1 млрд руб., сельскому хозяйству — в 3 млрд руб.

14:40

В Брянской области создана терроборона под руководством генерал-майора ВДВ, вопрос с вооружением решен — глава региона Александр Богомаз

14:35

Брянская область приняла 536 человек из курского приграничья, включая 49 детей дошкольного возраста и 99 школьников — глава региона Александр Богомаз

Всего в регионе созданы 12 пунктов временного размещения, которые могут принять до 32 тыс. человек. Также в шести приграничных района области проведены учения по экстренной эвакуации.



14:32

Слово перешло к главам приграничных областей.

Обстановка в Климовском районе Брянской области, где накануне было боестолкновение с украинской ДРГ, стабилизировалась, эвакуация оттуда не нужна, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Отметил, что диверсантов отбросили и нанесли им огневое поражение.



14:32

Правительство оперативно отправит в Белгородскую область спецтранспорт — первый вице-премьер Денис Мантуров

14:29

Соответствующим ведомствам поручено проработать возмещение ущерба промышленным и сельхозпредприятиям в Курской области — первый вице-премьер Денис Мантуров

14:25

Часть школьников в приграничных регионах переведут на дистант — первый вице-премьер Денис Мантуров

«Завершается сбор информации по готовности школ, находящихся вне зоны обострения. Конечно, часть школьников будет переводиться на дистанционный формат».

14:23

Жители Курской области подали более 100 тыс. заявлений на выплаты — первый вице-премьер Денис Мантуров

Уточнил, что заявления приняты по линии МЧС. Также сообщил, что правительство подготовило решение о выделении 858 млн руб. на помощь жителям приграничья из-за утраты имущества. Само МЧС дополнительно получит 1,9 млрд руб. из-за сложившейся ситуации.

14:22

Из приграничных регионов России эвакуированы 115 тыс. человек, доложил первый вице-премьер Денис Мантуров.

«Пункты временного размещения и питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест».

14:21

«Собрал вас, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент», — обратился Путин к участникам совещания.
Первым он попросил взять слово первого вице-премьера Дениса Мантурова.



14:20

Президент России Владимир Путин проводит совещание по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях. Встреча идет в формате видеоконференции. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию мероприятия.

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