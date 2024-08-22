Путин проводит совещание по ситуации в Курской области

Главное из выступления главы Белгородской области Вячеслава Гладкова:
- Ситуация остается сложной, ежедневно ВСУ проводят от трех до пяти атак на населенные пункт Белгородского района и Шебекинского округа. За последнюю неделю ранено 19 мирных жителей.
- Закрыты 35 населенных пунктов.
- В областных пунктах временного размещения находятся 3 тыс. человек, в детских лагерях других регионов — 6 171 белгородский ребенок.
- В 113 школах региона будет введено дистанционное обучение. Для защиты детей строятся укрытия рядом с детскими площадками.
- Предварительно, ущерб бизнесу оценивается в 1 млрд руб., сельскому хозяйству — в 3 млрд руб.
❗В Брянской области создана терроборона под руководством генерал-майора ВДВ, вопрос с вооружением решен — глава региона Александр Богомаз
Брянская область приняла 536 человек из курского приграничья, включая 49 детей дошкольного возраста и 99 школьников — глава региона Александр Богомаз
Всего в регионе созданы 12 пунктов временного размещения, которые могут принять до 32 тыс. человек. Также в шести приграничных района области проведены учения по экстренной эвакуации.
Слово перешло к главам приграничных областей.
❗Обстановка в Климовском районе Брянской области, где накануне было боестолкновение с украинской ДРГ, стабилизировалась, эвакуация оттуда не нужна, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Отметил, что диверсантов отбросили и нанесли им огневое поражение.
Правительство оперативно отправит в Белгородскую область спецтранспорт — первый вице-премьер Денис Мантуров
Соответствующим ведомствам поручено проработать возмещение ущерба промышленным и сельхозпредприятиям в Курской области — первый вице-премьер Денис Мантуров
❗Часть школьников в приграничных регионах переведут на дистант — первый вице-премьер Денис Мантуров
«Завершается сбор информации по готовности школ, находящихся вне зоны обострения. Конечно, часть школьников будет переводиться на дистанционный формат».
Жители Курской области подали более 100 тыс. заявлений на выплаты — первый вице-премьер Денис Мантуров
Уточнил, что заявления приняты по линии МЧС. Также сообщил, что правительство подготовило решение о выделении 858 млн руб. на помощь жителям приграничья из-за утраты имущества. Само МЧС дополнительно получит 1,9 млрд руб. из-за сложившейся ситуации.
❗Из приграничных регионов России эвакуированы 115 тыс. человек, доложил первый вице-премьер Денис Мантуров.
«Пункты временного размещения и питания развернуты в 29 субъектах с существенным запасом мест».
«Собрал вас, чтобы обсудить ситуацию, которая складывается на данный момент», — обратился Путин к участникам совещания.
Первым он попросил взять слово первого вице-премьера Дениса Мантурова.