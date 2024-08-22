Путин проводит совещание по ситуации в Курской области

14:35

Брянская область приняла 536 человек из курского приграничья, включая 49 детей дошкольного возраста и 99 школьников — глава региона Александр Богомаз

Всего в регионе созданы 12 пунктов временного размещения, которые могут принять до 32 тыс. человек. Также в шести приграничных района области проведены учения по экстренной эвакуации.

