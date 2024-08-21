«Вон из Армении!» Посольство Белоруссии в Ереване закидали яйцами и картофелем после слов Лукашенко Здание посольства Белоруссии в Ереване забросали картофелем, помидорами и яйцами

Поверенный в делах Армении был вызван в МИД Белоруссии после того, как оппозиционеры забросали помидорами, яйцами и картофелем диппредставительство страны в Ереване. Поводом для недовольства стали слова Александра Лукашенко, который заявил, что армяне не нужны никому, кроме Москвы и Минска. Это не первый раз, когда в Армении обижаются на белорусского лидера: в июне премьер Никол Пашинян обещал не посещать страну, пока ею правит Лукашенко.

Представители оппозиционной армянской партии «За республику» закидали картофелем, яйцами и помидорами посольство Белоруссии в Ереване, сообщило агенство News.am.

«Вон из Армении!» — кричали протестующие.

Председатель партии Арман Бабаджанян заявил, что Ереван должен порвать дипотношения с Минском, объявить белорусского посла и дипломатов персонами нон грата, а также аннулировать все двусторонние договоры, в том числе соглашение о безвизовых поездках граждан.

«Первым ответом министерства иностранных дел Армении на нашу акцию и заявление должно быть немедленное приглашение посла в министерство и рекомендация ему вернуться в Минск для консультаций», — сказал Бабаджанян.

Полиция в происходящее не вмешивалась, отметило РИА Новости.

«Все забудут про Армению»

Недовольство спровоцировало заявление белорусского президента Александра Лукашенко. В интервью телеканалу «Россия» 19 августа политик сказал , что некоторые постсоветские государства хотят «от России что-то взять, а взамен ничего не дать».

«Вы видите и политику (я даже не обращал внимания и говорить не хочу) Армении. Ну, что это за политика?! Кому армяне нужны, кроме нас? Никому. Пусть развивают свою экономику и ориентируются на свои ресурсы. Какая Франция или [президент Эммануэль] Макрон? Завтра его не будет, и все забудут про Армению», — высказался Лукашенко о республике.

Он также выразил уверенность в том, что в экстренных ситуациях страны СНГ вновь обратятся за помощью к России и Белоруссии.

«В случае кризиса, как это было в Казахстане, все обращаются к [президенту Владимиру] Путину за помощью. И мы (ОДКБ Организация Договора о коллективной безопасности, куда входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Армения и Таджикистан) быстро отреагировали, направив туда силы и утихомирив беспорядки», — сказал Лукашенко.

«Недостаточные меры» полиции

После акции оппозиционеров у посольства временный поверенный в делах Армении в Минске Нарек Тиратурян был вызван в белорусский МИД.

«Армянский дипломат был подробно проинформирован о совершенном группой лиц акте вандализма в отношении здания посольства Белоруссии в Ереване, нанесенном белорусской дипмиссии ущербе и явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов по его предотвращению», — говорится в сообщении дипведомства.

В Минске добавили, что армянской стороне было указано на обязанность обеспечивать сохранность дипмиссии Белоруссии и ее имущества, а также безопасности дипломатического персонала в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

Как Лукашенко поссорился с Пашиняном

Это не первый инцидент, омрачивший отношениях двух республик. Так, в мае 2024 года, когда Лукашенко был в Азербайджане и встречался с президентом страны Ильхамом Алиевым, он сообщил, что Белоруссия может помочь восстановить «освобожденные территории» Нагорного Карабаха.

«Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — сказал тогда белорусский политик.

После его слов Армения отозвала своего посла из Белоруссии, а премьер Никол Пашинян потребовал от Лукашенко извинений за слова о Карабахе и раскритиковал ОДКБ за то, что одна из стран объединения поддержала Азербайджан в войне в спорном регионе.

«Отныне более никогда не поеду в Белоруссию. Покуда в Белоруссии президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Белоруссию. Вообще», — пообещал Пашинян.

Армянский политик также говорил о том, что два члена ОДКБ помогали Азербайджану во время эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году. При этом конкретные страны он не назвал. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, речь шла именно о Белоруссии и РФ.