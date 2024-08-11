Сотня жителей Воронежа без света после атаки дронов. Военная операция на Украине, день 900-й

За минувшие сутки Белгородская область пережила 39 обстрелов и 46 атак дронов — белгородской губернатор Вячеслав Гладков
Много жителей белгородского Краснояружского района ночью решили уйти из своих домов из-за «тревожных новостей» --глава региона Вячеслав Гладков
«Необходимости в эвакуации не было, но решение, которое приняли люди, думаю, правильное. Надеюсь, что сейчас все вернулись домой».
Краснояружский район примыкает к российско-украинской границе, также граничит с Курской областью.
❗Всего за ночь сбили 14 дронов и четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью, 16 дронов над Воронежской, три БПЛА над Белгородской и по одному беспилотнику над Брянской и Орловской областями — Минобороны
Более 15 беспилотников за ночь сбили над Воронежской областью — губернатор области Александр Гусев
Предварительно, пострадавших нет. Повреждены «отдельные объекты инфраструктуры», частные дома. Около 100 жителей Воронежа остались без электричества.
Число пострадавших из-за обстрела белгородского Шебекино выросло до пяти человек — глава области Вячеслав Гладков
Четверо с осколочными ранениями попали в больницу, еще один с баротравмой отказался от госпитализации. Город атаковали накануне, 10 августа вечером.
Ночью обломки ракеты упали на жилую девятиэтажку в Курске, пострадали 13 человек, из них двое в тяжелом состоянии — врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Рядом с домом сгорели припаркованные машины.