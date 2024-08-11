Сотня жителей Воронежа без света после атаки дронов. Военная операция на Украине, день 900-й

8:25

Много жителей белгородского Краснояружского района ночью решили уйти из своих домов из-за «тревожных новостей» --глава региона Вячеслав Гладков

«Необходимости в эвакуации не было, но решение, которое приняли люди, думаю, правильное. Надеюсь, что сейчас все вернулись домой».

Краснояружский район примыкает к российско-украинской границе, также граничит с Курской областью.