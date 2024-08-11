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Политика

Сотня жителей Воронежа без света после атаки дронов. Военная операция на Украине, день 900-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 900-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
В Курске обломки ракеты упали на жилой дом и вызвали пожар, в Воронеже остатки дрона повредили два здания. Минобороны сообщило об уничтожении колонны бронетехники ВСУ в курском приграничье. Слухи о прорыве украинцев в Беловском районе Курской области не подтвердились. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:31

За минувшие сутки Белгородская область пережила 39 обстрелов и 46 атак дронов — белгородской губернатор Вячеслав Гладков

8:25

Много жителей белгородского Краснояружского района ночью решили уйти из своих домов из-за «тревожных новостей» --глава региона Вячеслав Гладков

«Необходимости в эвакуации не было, но решение, которое приняли люди, думаю, правильное. Надеюсь, что сейчас все вернулись домой».

Краснояружский район примыкает к российско-украинской границе, также граничит с Курской областью.

8:23

❗Всего за ночь сбили 14 дронов и четыре тактические ракеты «Точка-У» над Курской областью, 16 дронов над Воронежской, три БПЛА над Белгородской и по одному беспилотнику над Брянской и Орловской областями — Минобороны

8:20

Минобороны показало, как вертолеты уничтожают ВСУ в курском приграничье:

8:15

Более 15 беспилотников за ночь сбили над Воронежской областью — губернатор области Александр Гусев

Предварительно, пострадавших нет. Повреждены «отдельные объекты инфраструктуры», частные дома. Около 100 жителей Воронежа остались без электричества.

8:10

Число пострадавших из-за обстрела белгородского Шебекино выросло до пяти человек — глава области Вячеслав Гладков

Четверо с осколочными ранениями попали в больницу, еще один с баротравмой отказался от госпитализации. Город атаковали накануне, 10 августа вечером.

8:05

Ночью обломки ракеты упали на жилую девятиэтажку в Курске, пострадали 13 человек, из них двое в тяжелом состоянии — врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Рядом с домом сгорели припаркованные машины.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 900-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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