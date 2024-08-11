«Кочующие» диверсанты: ВСУ попытались прорваться на танках вглубь Курской области

В Курской области диверсанты попытались прорваться в Беловском районе, их засекли близко от административного центра. Источники говорят о «бесконечных встречных боях» в регионе, там нет четкой линии фронта. Военкоры при этом предупреждают о диверсантах, которые ездят маленькими быстрыми группами и могут притворяться журналистами, российскими военными или обычными жителями. Одного из диверсантов поймали волонтеры в Судже, при себе у него была граната.

Украинские диверсанты проникли в Беловский район Курской области, но ситуацию удалось стабилизировать, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

«Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать. На данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу», — уточнил Смирнов.

Беловский район граничит с Суджанским, где идут бои. Накануне вечером в Telegram-каналах распространились новости, что ВСУ прорвались на этом направлении и окружили административный центр — слободу Белая.

«Нам пишут проверенные товарищи... Прорыв несколько десятков километров, идут широким фронтом. Вокруг населенного пункта Белая все занято противником. Расстреляна танками больница в районе. Обоянь (административный центр Обоянского района Курской области. — «Газета.Ru») слышит бои», — утверждал канал «Два майора» около 23:00 мск.

Ночью видео из слободы записал журналист РИА Новости, который опроверг информацию. Он показал спокойный центр, а также рассказал, что объехал населенный пункт по окружной дороге, украинцев нигде не было.

«Нет противника, боев нет, никакая Обоянь стрельбу не слышит», — сообщил корреспондент.

Глава Беловского района Николай Волобуев утром 11 августа приехал в слободу и снял свое видео из центра поселка. Он отметил, что проникновение диверсантов и противоречивые новости об этом вызвали панику у жителей. Текущую ситуацию чиновник назвал стабильной, но очень напряженной.

«Сегодня нам не понятны некоторые моменты на приграничных территориях», — указал Волобуев.

Минобороны России 11 августа отчиталось, что на Беловском направлении авиация уничтожила два танка, боевую бронированную машину, орудие полевой артиллерии и два автомобиля с боеприпасами. Их подбили в районах населенных пунктов Озерки и Ивановский. Последний находится всего в 2,5 км от Белой .

Кроме того, ВСУ пытались прорваться малыми мобильными группами у поселков Толпино, Журавли и Общий Колодезь. Эти попытки пресекли российские беспилотники, авиация и артиллерия.

Речь идет о «кочующих бронегруппах» противника, поясняет российский военкор Александр Коц. ВСУ рассылают их в разные стороны, чтобы отметиться в том или ином районе.

«После чего появляются «новости» о взятых населенных пунктах. Как только такие группы сталкиваются с сопротивлением, они отходят на исходные позиции», — резюмировал Коц.

Из Беловского района с 10 августа идет эвакуация жителей, еще до новостей о диверсантах Смирнов поручал ее ускорить. Эвакуация добровольная, то есть граждане могут решить не выезжать. Волобуев призвал тех, кто успел покинуть район, пока не возвращаться, новым желающим администрация готова предоставить автобусы. Власти призывают граждан не паниковать.

В Курской области нет четкой линии фронта, предупреждает Коц. Положение остается сложным, новости могут не поспевать за реальностью.

«Идут бесконечные встречные бои», — сообщил источник в одном из силовых подразделений ВС РФ... Каждая из сторон старается занять более выгодные позиции и нанести максимальный урон противнику», — пишет военкор.

«Щупальца» ДРГ сканируют область

На фоне курских боев в приграничье активно действуют диверсанты. По некоторым сведениям, они могут прикидываться российскими военными, врачами, журналистами и даже священниками.

«Вот взяли липового корреспондента ВГТРК — диверсант с картой, где указаны расположения и блокпосты, с оружием действовал под Курском... Таких может быть гораздо больше и нужно быть готовыми к их вылазкам», — предупреждал Коц.

В курской Судже диверсанта поймали волонтеры , видео с ним опубликовал вечером 10 августа Telegram-канал «Суджа Родная». На записи показан связанный и раздетый до трусов 27-летний Руслан Полторацкий из Сумской области Украины. При себе у него была граната.

«Славянин, ты зачем пошел бить славян?... Все нормально, будешь жить», — говорят украинцу.

Волонтеры также удивились возрасту Полторацкого, на что тот ответил, что «у нас там уже все либо слишком старые, либо слишком молодые, остальных уже нет».

В тот же день стало известно, что один из бойцов ВСУ, участвовавший в нападении на Суджу, сам сдался местным. Его БТР при отступлении украинцев попал в канаву, и военный использовал момент, чтобы сбежать. Бросил оружие и прятался, после чего вышел к жителю в деревне Журавли. Украинец признался ему, что из ВСУ, но попал на фронт из-за насильственной мобилизации.

«Сегодня на лавочке сижу я, пришел этот незнакомый мужчина, попросил водички попить, я ему налил... Говорит, я не хочу с русскими воевать, меня заставили, документы забрали... Я его привез до Льгова, где [наши] военные стоят... Сказал, вот я поймал диверсанта», — описал житель Журавлей.

Один из маленьких украинских отрядов 10 августа под прикрытием артиллерии также пробрался в белгородское село Пороз (практически примыкает к границе). Военные записали видео с украинским и грузинским флагами на фоне сельского клуба, после чего вернулись на свою территорию. Власти региона сообщили, что диверсанты во время рейда удержали двух местных жителей, сейчас они на свободе и в порядке.

Группа противника пыталась подойти к курскому Курчатову, где находится АЭС. Однако ее засекли на расстоянии 18,5 км от города и уничтожили, как заявлял российский военкор Юрий Котенок.

«Щупальца ДРГ пытаются «сканировать» область... [Но] ареал распространения бандеровщины под Курском неумолимо сужается, несмотря на непрекращающиеся атаки наших заслонов и опорных пунктов», — сообщил он.

Согласно последней информации Минобороны, Украина потеряла в Курской области до 1350 военнослужащих. Что касается техники, ВСУ лишись, в частности, 29 танков, 23 бронетранспортеров и 116 боевых бронированных машин. Помимо Беловского направления, российские силы за прошедшие сутки поразили ВСУ в районах Старой Сорочницы, Коренево, Суджи, Любимовки и Борков.