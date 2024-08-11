«Зеленский отчаянно пытается показать, что он не проигрывает»: на Западе оценили атаку в Курской области Фриман: Зеленский решил напасть на Курскую область из-за отчаяния Украины

Попытка отвлечения сил ВС РФ с других направлений и занятие более выгодных позиций Киева на возможных мирных переговорах – таковы цели операции ВСУ в Курской области, считают на Западе. Однако, как констатирует немецкое издание Taggesschau, российское наступление в Донбасе не остановилось, а даже ускорилось. Кроме того, эта операция «разрушит с трудом завоеванные надежды на мирные переговоры», пишет китайская Global Times. Это вторжение — самое рискованное решение президента Украины, указывает британская The Times. Экс-помощник министра обороны США Час Фриман считает, что Зеленский пытается атакой на Курском направлении поднять «моральный дух Украины».

Операция в Курской области — самое рискованное решение президента Украины Владимира Зеленского и второе по значимости после того, как он решил остаться в Киеве 22 феврале 2022 года. Так считает Майкл Кларк, профессор кафедры оборонных исследований в Королевском колледже Лондона и почетный научный сотрудник Королевского института объединенных оборонных исследований, свою точку зрения он изложил в материале для британской газеты The Times.

На решении атаковать Курскую область «повсюду видны отпечатки пальцев президента Украины», пишет Кларк. По его данным, командование ВСУ колебалось, зная проблемы с личным составом и ресурсами.

«Но Зеленский отчаянно пытается изменить мнение о том, что Украина проигрывает войну. Успехи в Черном море и против российских войск в Крыму не привлекают внимания мира, когда армия его страны медленно, но неуклонно вытесняется с большей территории на востоке Украины.

Зеленский пытается найти способ остановить или обратить вспять эту динамику. Этот стратегический военный выбор вполне в его стиле: смелый и рискованный», — пишет The Times.

По данным Майкла Кларка, операция «застала Москву врасплох», «поразила весь мир», в том числе западных сторонников Украины. Кадры из Курска «шокируют» российскую общественность, считает Кларк.

Автор сравнивает «рискованную стратегию контрудара» Украины с операцией по высадке американского морского десанта в порту Инчхон во время Корейской войны. Однако в отличие от этой операции контрнаступление Киева может достичь только «ограниченной цели» и не сможет существенно переломить ход военных действий, считает эксперт.

Операция в Курской области может оттянуть «высококачественные российские силы с других фронтов», считает Майкл Кларк.

По его мнению, максимум, на который могут рассчитывать украинцы, — захват Курской АЭС.

«Украинская армия, очевидно, намерена оставаться и сражаться в созданном ею котле и, возможно, еще получит подкрепление»,

— пишет Майкл Кларк.

Киев, вероятно, готов рисковать жизнями солдат и техникой, чтобы достичь своих целей в Курской области, пишет британский эксперт.

«Военный успех [операции] будет измеряться тем, насколько дорого украинцы смогут заставить Москву заплатить за возможное возвращение своей территории. Если борьба будет долгой, а цена высока, украинские силы могут почувствовать непропорциональное преимущество в другом месте», — предполагает автор The Times.

Политический успех операции будет зависеть от того, как она скажется на «психологии Москвы» и вызовет ли он «подлинные сомнения в окружении [президента России Владимира] Путина, что война действительно стоит ее постоянно растущей стоимости», считает Майкл Кларк.

Самое успешное наступление Украины

Операция в Курской области – самое крупное и успешное наступление Киева в конфликте с Россией, пишет другое британское издание The Guardian.

«Эта операция показала, что мы можем идти в наступление, двигаться вперед.

Похоже, у русских есть проблемы с координацией, готовностью к действиям», — цитирует The Guardian слова анонимного чиновника из Украины.

По его словам, ВСУ ставит своими целями растянуть силы ВС РФ, нанести им «максимальные потери» и «дестабилизировать обстановку в России».

На вопрос о возможном захвате Курской АЭС источник The Guardian ответил: «Посмотрим».

Операция в Курской области удивила Запад

«Что все это означает для Украины, пока не ясно», — пишет The New York Times.

Возможной целью операции в Курской области было отвлечение подразделений ВС РФ с линии фронта, пишет американское издание.

«Хотя аналитики утверждают, что этого не произошло», — говорится в публикации.

Операция в Курской области удивила не только Россию, но западные страны, она стала «пятном на репутации» президента РФ Владимира Путина, считает The New York Times.

Издание обращает внимание, что даже российские эксперты указывают на провал спецслужб, проглядевших подготовку настолько крупной операции ВСУ.

«В 2022 году приграничные регионы были переведены на режим чрезвычайной ситуации, чтобы быть подготовленными к подобным непредвиденным обстоятельствам, что делает этот пробел еще более вопиющим», — комментирует Дара Массикот, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир (организация включена Минюстом в список иноагентов).

Еще одним итогом операции в Курской области может стать вовлечение в конфликт Белоруссии.

«Неясно, перебросит ли Россия лучшие оснащенные силы с передовой линии внутри Украины, чтобы подавить вторжение Киева на российскую территорию. Это займет время. Это также ослабит давление на украинские войска, которые уступают по численности и теряют позиции на востоке и юге Украины. Пока что российские войска не ослабляют наступление на передовой», — констатирует The New York Times.

Но контрудар в Курской области все-таки «поднял моральный дух» Украины, считает издание.

Возвращение конфликта на карту

Происходящее в Курской области «все больше походит на затяжную операцию по отвлечению российских сил», пишет The Washington Post со ссылкой на западных аналитиков и чиновников.

Ее результаты могут быть использованы в качестве аргумента в переговорах с Россией о прекращении боевых действий.

«Я сомневаюсь, что у руководства Украины есть эти планы оккупировать российскую территорию и удерживать ее бесконечно»,

— заявил The Washington Post Андрей Загороднюк, бывший министр обороны и председатель Центра оборонных стратегий Украины.

Какова бы ни была конечная цель украинского вторжения в Россию, оно стало для Киева «успешным средством, меняющим ход повествования», считает The Washington Post.

«Вместо того чтобы каждый день сетовать на успехи России на восточном фронте, украинцы с нетерпением следят (и посмеиваются) за новостями о том, как их войска все глубже и глубже продвигаются в Курскую область России», — пишет американское издание.

О моральном духе украинцев в интервью YouTube-каналу Judging Freedom говорил и экс-помощник министра обороны США Час Фриман.

«Политически, я думаю, Зеленский и компания пытались поднять моральный дух Украины, который очень низок, учитывая все потери, которые они понесли», — заявил он.

Кроме того, удар под Курском может быть сигналом о том, что «Украина все еще способна проводить наступательные операции», пишет The Washington Post.

«Украина показывает миру, что страна способна дать отпор. Эта операция — идеальный момент перед выборами в США, чтобы вернуть этот конфликт на карту», — цитирует издание западного дипломата, работающего в Киеве.

На фронте не отразилось

Операция ВСУ в Курской области – большой риск для Украины, пишет Taggesschau. Опрошенные изданием эксперты высказали скептическое мнение о том, что риск оправдан и что Украина усилит давление на Россию.

«Заставит ли это [операция в Курской области] Россию вывести свои войска из активных операций, которые существенно повлияют на ее нынешние достижения в Донецке? Пока российское наступление на Покровск ни в коем разе не остановилось. В последние несколько дней оно даже ускорилось», — сказал Taggesschau военный аналитик Майкл Кофман.

Крушение надежд на мир

Атака Курской области усугубит ситуацию на поле боя и разрушит с трудом завоеванные надежды на мирные переговоры, над достижением которых международное сообщество упорно трудилось, пишет китайское издание Global Times ссылкой на экспертов.

«С учетом того, что западные голоса теперь призывают к переговорам с Россией, Украина хочет продемонстрировать свои боевые возможности и решимость», — сказал Global Times Цуй Хэн, сотрудник Китайского национального института международных обменов и судебного сотрудничества ШОС.