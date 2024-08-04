Военная операция на Украине, день 893-й

8:11

Подозреваемый в подрыве железнодорожного полотна под Рязанью и атаке на аэродром Дягилево в том же городе Руслан Сидики попросил отправить его на службу в зону СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью. В связи с этим он выразил желание отправиться в зону СВО для прохождения службы в российской армии», — заявил собеседник агентства.