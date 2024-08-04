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Политика

Военная операция на Украине, день 893-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 893-й день

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Боевая работа расчетов разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Боевая работа расчетов разведывательных БПЛА «Суперкам» группировки «Центр» на Авдеевском направлении

Станислав Красильников/РИА Новости
В городе Ковель на западе Украины продолжается митинг с требованием отпустить местных жителей, задержанных сотрудниками военкомата, сообщает «Страна.ua». Подозреваемый в подрыве ж/д полотна под Рязанью Руслан Сидики попросил отправить его на СВО, передает ТАСС. Премьер немецкой федеральной земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал подписать с РФ пакт о ненападении. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:03

Расчеты РСЗО «Град» российской группировки войск «Запад» уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику Вооруженных сил Украины в зоне проведения спецоперации, сообщило министерство обороны России

8:56

Средства ПВО за ночь уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщили в МО РФ.

8:41

Украинский военный паблик Deep State подтверждает, что российские войска перешли водный канал в Часове Яре и начали бои в Жовтневом районе города. Ранее об этом сообщали украинские военные и немецкие военный аналитик Юлиан Репке.

8:38

Группировка войск «Восток» улучшила положение по переднему краю, поразила две украинские бригады в районах шести населенных пунктов, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

8:23

В Европе возникла потребность в новой системе безопасности, включающей Россию. Об этом заявил премьер-министр федеральной земли Тюрингия в восточной части Германии Бодо Рамелов, сообщает медиагруппа Funke.

«Нам нужен европейский мирный порядок, включающий Россию», — сказал он.

8:11

Подозреваемый в подрыве железнодорожного полотна под Рязанью и атаке на аэродром Дягилево в том же городе Руслан Сидики попросил отправить его на службу в зону СВО, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе проведения с Сидики следственных действий обвиняемый, раскаявшись в содеянном, заявил, что готов искупить свою вину кровью. В связи с этим он выразил желание отправиться в зону СВО для прохождения службы в российской армии», — заявил собеседник агентства.

8:05

В городе Ковель Волынской области Украины проходит митинг с требованием отпустить горожан, задержанных сотрудниками военкомата, сообщает украинское издание «Страна.ua».

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 893-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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