F-16 взлетели на Украине. Первые кадры

Американские истребители F-16 прибыли на Украину, объявил президент страны Владимир Зеленский. По его словам, украинские пилоты «уже начали использование этих истребителей для государства».

Сколько именно самолетов получила Украина, Зеленский не сообщил. При этом он отметил, что на данный момент «количества тех самолетов, которые прибыли на Украину, и числа тех пилотов, которые уже обучены, еще недостаточно, в то же время партнеры знают о нужном количестве».

Издание The Economist сообщает, что в первой партии F-16 всего 10 истребителей, а до конца года у армии Украины будет на вооружении 20 таких самолетов. Всего на Украину планируется поставить 79 F-16.

Истребители F-16, переданные Украине, несут ракеты «воздух — воздух» средней дальности AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder малой дальности, а также подвесные топливные баки, сообщили авторы Telegram-канала «Военный осведомитель». Наибольшую опасность для ВКС России представляют ракеты типа AIM-120 AMRAAM, писал ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.