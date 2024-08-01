Военная операция на Украине, день 890-й

❗️ Два человека ранены при атаке украинского дрона в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Личный состав ВС РФ отработал получение учебных боеприпасов, выход в назначенные районы в рамках третьего этапа учений тактических ядерных сил, сообщили в Минобороны РФ.
Российская сторона продолжает поддерживать контакты с Ватиканом по вопросу прекращения боевых действий на Украине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Один человек погиб, 10 ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
ВСУ за июль потеряли более 60 тысяч военнослужащих, подсчитали в ТАСС данные из сводок Минобороны России.
Объект инфраструктуры, три предприятия, частный дом, хозяйственная постройка, не эксплуатируемое здание, линия электропередач повреждены в результате обстрелов Никопольского района, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.
Несколько домов повреждено в результате атак с применением дронов по Шебекино, селам Нежеголь и Илек-Пеньковка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Украина получила шесть F-16, сообщила британская газета The Times со ссылкой на свои источники.
По ее данным, скоро будет поставлено еще несколько истребителей от Дании.