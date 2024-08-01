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Политика

Военная операция на Украине, день 890-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 890-й день

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Работа разведчиков ВС РФ в зоне СВО

Работа разведчиков ВС РФ в зоне СВО

Александр Полегенько/ТАСС
Украина получила шесть F-16, сообщает The Times. Несколько домов повреждено в результате атак с применением дронов по населенным пунктам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. На Украине под удар попали Днепропетровская область, повреждена инфраструктура, проинформировали местные власти. Руководитель АО «Военторг» задержан по обвинению в хищении средств Минобороны, сообщили в МВД. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:06

❗️ Два человека ранены при атаке украинского дрона в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

08:55

Личный состав ВС РФ отработал получение учебных боеприпасов, выход в назначенные районы в рамках третьего этапа учений тактических ядерных сил, сообщили в Минобороны РФ.

08:40

ВС РФ взяли под контроль Красногоровку, утверждает военный аналитик газеты Bild Юлиан Репке.

08:38

Российская сторона продолжает поддерживать контакты с Ватиканом по вопросу прекращения боевых действий на Украине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

08:34

Один человек погиб, 10 ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

08:27

ВСУ за июль потеряли более 60 тысяч военнослужащих, подсчитали в ТАСС данные из сводок Минобороны России.

08:21

08:14

Объект инфраструктуры, три предприятия, частный дом, хозяйственная постройка, не эксплуатируемое здание, линия электропередач повреждены в результате обстрелов Никопольского района, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

08:11

Несколько домов повреждено в результате атак с применением дронов по Шебекино, селам Нежеголь и Илек-Пеньковка, никто не пострадал, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

08:06

Украина получила шесть F-16, сообщила британская газета The Times со ссылкой на свои источники.

По ее данным, скоро будет поставлено еще несколько истребителей от Дании.

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Lukasz Glowala/Reuters
08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 890-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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