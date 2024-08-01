Задержан глава «Военторга». Его обвиняют в завышении контрактов на армейские несессеры Глава «Военторга» задержан по делу об армейских несессерах

Руководитель АО «Военторг» задержан по обвинению в хищении средств Минобороны. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве при поставках армейских несессеров. Как сообщили в МВД, цена контрактов была завышена на 400 млн руб. Кроме того, «Военторг» упоминается в деле бывшего замминистра обороны генерала Дмитрия Булгакова.

Руководитель акционерного общества «Военторг» задержан по обвинению в хищении средств Минобороны. Глава «Военторга» и бенефициар подконтрольных организаций доставлены в Следственный департамент МВД, рассказала «МВД Медиа» представитель министерства Ирина Волк.

Она не сообщила имя задержанного руководителя компании. С 2012 года гендиректором «Военторга» является Владимир Павлов.

close 100% Виталий Белоусов/РИА Новости

«Военторг» занимается организацией питания и оказывает другие услуги в сфере бытового обеспечения для Минобороны и других ведомств. В 2016 году АО стало единственным поставщиком имущества вещевой службы для российской армии.

Дело возбуждено по факту хищения денег в особо крупном размере из бюджета РФ при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны. Задержанным предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Суд в Москве уже арестовал имущество фигурантов дела «Военторга», сообщил РИА Новости информированный источник: «Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела».

По версии следствия, в 2019 году глава и сотрудники «Военторга» «совместно с иными соучастниками», находясь в Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и иных субъектах РФ, «вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств Министерства обороны». «Объединившись в устойчивую организованную группу», сообщники обеспечили заключение госконтрактов на поставку армейских несессеров (наборы, в которые входят зубная щетка, бритва, швейные принадлежности, шампунь и прочие средства гигиены). Общая сумма контрактов составила около 625 млн руб.

close 100% Виталий Аньков/РИА Новости

С конца 2019 по конец 2022 года фигуранты приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации, бенефициаром которых являлся предприниматель — 41-летний уроженец Северной Осетии. Его имя также не раскрывается.

Затем «путем обмана представителей Минобороны и Казначейства» продукцию продавали, «экономически необоснованно увеличив цену товаров на сумму свыше 400 млн руб.», сообщила Волк.

В домах руководителей и сотрудников Минобороны и в помещениях «Военторга» и ряда компаний на территории разных регионов России прошло более 60 обысков. По делу допрошено более 30 свидетелей.

Оперативное сопровождение расследования осуществляют сотрудники управления К СЭБ ФСБ и ГУЭБиПК МВД.

Кроме того, «Военторг» упоминается в связи с бывшим замминистра обороны генералом Дмитрием Булгаковым, арестованным по делу «коррупционной направленности».

Топ-менеджеры Грязинского пищевого комбината (ГПК), которых арестовали за растрату в особо крупном размере, заключали контракты с «Военторгом» на поставку пайков в армию.

По информации СМИ, экс-замминистра помогал Грязинскому комбинату выигрывать тендеры и поставлять в военные части некачественные продукты по завышенной стоимости. Булгаков был замминистра обороны 14 лет и был отправлен в отставку через три дня после начала частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

Аресты в Минобороны

На прошлой неделе было задержано и арестовано несколько бывших сотрудников Минобороны и компаний, которые работают в его интересах.

27 июля задержали одного из бывших руководителей «Оборонэнерго» Марка Манукяна. Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность». Компания занимается энергоснабжением объектов Минобороны.

Булгакова по обвинению в коррупции заключили под стражу 26 июля.

24 июля задержали главу Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями при исполнении гособоронзаказа.

Последние аресты проходят на фоне общей чистки в Минобороны, которая усилилась после ухода с поста министра Сергея Шойгу.