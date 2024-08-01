«Рвануло очень сильно»: в дом экс-депутата ГД Пономарева под Киевом влетел дрон Экс-депутат ГД Пономарев заявил, что его дом в Киевской области атаковал дрон

В Киевской области беспилотник ночью атаковал дом экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. По данным Нацполиции Украины, в результате удара он и его супруга пострадали. В соцсетях Пономарев рассказал, что это уже вторая попытка удара по его жилищу — ночью 31 июля дроны взорвались в 50 и 100 метрах от дома.

Беспилотник ночью атаковал дом в Киевской области Украины. В результате удара пострадали муж и жена, их госпитализировали в столичную больницу, сообщили в Национальной полиции Украины.

Ведомство не назвало имен пострадавших. Однако, по данным украинских СМИ, дом, атакованный БПЛА, принадлежит экс-депутату Госдумы РФ Илье Пономареву (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Издание «Страна.ua» уточнило, что беспилотник взорвался в пяти метрах от входной двери. Агентство УНИАН опубликовало селфи политика в крови.

Сам Пономарев подтвердил атаку на своей странице в соцсети X.

«Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься», — написал экс-депутат.

Позже в своем Telegram-канале бывший парламентарий сообщил, что его дом пытались атаковать еще ночью 31 июля. По его словам, тогда один из дронов упал рядом со зданием в воду, два других взорвались примерно в 50 и 100 метрах от дома. В результате этого, как рассказал Понамарев, выбило окна.

«...сегодня ночью атака повторилась. Я вновь проснулся незадолго до взрыва — эта адская машинка же шумит, как неисправный мопед. <...> Рванула эта штука очень сильно, прямо перед порогом дома, и в меня полетела куча осколков. Пожар прибежавшая охрана быстро загасила, но крови было много, и пришлось быстро-быстро ехать в госпиталь», — написал экс-депутат.

Пономарев также поблагодарил врачей и всех тех, кто выразил ему поддержку. Свой пост он закончил тем, что попросил перевести ему денег, которые, как заявил экс-депутат, «в этой ситуации очень-очень нужны».

Кто такой Илья Пономарев?

Пономарев избрался в Госдуму в 2007 году от партии «Справедливая Россия». В 2014 году он стал единственным депутатом нижней палаты парламента, который не поддержал присоединения Крыма к РФ. При этом Пономарев заявлял, что он выступает не против самого факта вхождения региона в состав России, а того, как это произошло.

Вскоре после этого депутат покинул РФ. Первое время он находился в США и планировал вернуться на родину. Однако в 2015 году на Пономарева завели уголовное дело о пособничестве в растрате 22 млн рублей из средств фонда «Сколково», и он заявил, что не собирается возвращаться, так как нет никакого смысла, «брать и добровольно идти в тюрьму».

В 2016-м парламентарий переехал на Украину, получив там вид на жительство. В том же году Илью Пономарева лишили депутатского мандата за систематическое неисполнение своих обязанностей, в том числе прогулы пленарных заседаний.

В 2019-м он рассказал, что стал гражданином Украины. С начала спецоперации Пономарев не раз выступал в поддержку Киева и призывал ужесточить антироссийские санкции. По заявлению ФСБ, весной 2022 года экс-депутат посетил Мариуполь в дни осады «Азовстали» и пытался убедить бойцов «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) не покидать город.

Кроме этого, в 2023 году Пономарев призывал атаковать российских туристов, которые добираются в Крым сухопутными маршрутами.

«Может быть, я более жестокий, чем украинское военное командование, но я как раз активно бы атаковал скопления людей. Причина простая: люди знают, на что идут», — заявил он.

В России в отношении экс-депутата возбуждено уголовное дело о фейках о Вооруженных силах РФ, в рамках которого его заочно арестовали и объявили в розыск. Кроме того, в 2024-м на Пономарева также завели дела о госизмене, призывах к терроризму и связи с террористической организацией. По данным ФСБ, бывший парламентарий принимает непосредственное участие в деятельности «Легиона «Свобода России» (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как легион ВСУ открестился от Пономарева

В августе 2022 году Пономарев объявил себя представителем «Национальной республиканской армии», которая, по его словам, была ответственна за убийство Дарьи Дугиной. Тогда же он как представитель организации подписал документ о сотрудничестве между «Легионом «Свобода России» и «Национальной республиканской армией», который называют «Ирпенской декларацией».

В своих соцсетях Пономарев неоднократно рассказывал о деятельности формирования и репостил публикации со сборами для «Легиона «Свобода России».

В конце июня 2024 года The Times сообщала, что бывшие российские политики (в том числе Пономарев) собрались в Варшаве, чтобы подготовить план из семи пунктов по свержению руководства России. Он включает в себя призывы к Западу по расширению антироссийских санкций, поощрению «революционных действий» внутри России и увеличению количества поставляемого Украине оружия.

Однако 31 июля «Легион «Свобода России» заявил, что отзывает свои подписи под «Ирпенской декларацией» и выходит из всех политических проектов. В «Легионе» заявили, что целью соглашения было создание единого «политического центра», который должен был объединять вооруженную оппозицию и «оппозиционные политические силы», которые представлял Пономарев. Сам экс-депутат заявил, что к этому исходу «давно все шло», а решение новых военных кураторов «Легиона» вызывает досаду и разочарование.