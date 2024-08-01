«Туман войны очень кстати». Украина получила F-16 и даже начала их использовать

Киев не собирается официально подтверждать поступление истребителей F-16. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона.
«Понятно, мы никак не будем это комментировать, потому что для нас это фактор выживания, то есть это авиационный компонент, и говорить, есть он у нас или нет, это в наше время не нужно», — заявил Подоляк.
Он также отметил, что в вопросе о поставках F-16 «туман войны» будет «очень кстати».
Кроме этого, советник офиса Зеленского подчеркнул, что союзники Киева тоже пока не делали подобных заявлений. Ранее информацию о прибытии на Украину F-16 также отказался подтвердить координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Журналистам, которые задали этот вопрос, он посоветовал обратиться к украинской стороне.
При этом Кирби заявил, что Украина начнет применять истребители до конца лета, и у США «нет причин сомневаться в этом».
Несмотря на то, что Киев и Вашингтон отказалась от комментариев по поводу F-16, их прибытие на Украину подтвердил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«F-16 на Украине. Еще одна невозможная вещь оказалась вполне возможной», — написал дипломат в соцсети X.
Сколько F-16 получила Украина?
О том, что Украина уже получила первую партию F-16, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Они рассказали, что крайний срок передачи самолетов был назначен на конец июля и не был нарушен. При этом, по данным источников, количество переданных истребителей невелико. Представители минобороны США и Украины отказались комментировать эту информацию.
The Times выяснила, что истребители, полученные Киевом, были переданы Нидерландами. В первую партию вошли шесть самолетов, сообщили собеседники газеты.
По их данным, вскоре на Украину также прибудут F-16 из Дании.
The Washington Post ранее писала, что всего Киеву было обещано около 80 истребителей, передать которые должны Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия. Однако поставки, по данным газеты, растянутся на годы, и до конца 2024-го Киев получит не больше 20 самолетов.
Как сообщало издание, к концу лета завершат обучение и будут способны летать на F-16 только шесть пилотов. Собеседники Bloomberg сомневались, что Киев сможет сразу начать применять поставленные ему истребители. В том числе потому, что на Украине недостаточно взлетно-посадочных полос, а те, что есть, уязвимы для российских атак. Кроме того, пока украинские летчики тренировались за рубежом, ситуация на поле боя изменилась, и обе стороны конфликта «все больше полагаются на дешевые беспилотники».
F-16 засняли во Львове
Однако, несмотря на опасения экспертов, истребители F-16 уже совершили первые боевые вылеты на Украине. Об этом сообщила британская газета The Telegraph со ссылкой на источник.
По данным издания, Киев применил самолеты в качестве средств противовоздушной обороны. Представитель Воздушных сил ВСУ не стал этого отрицать, отметила газета.
Кроме этого, один из переданных истребителей уже засняли на Украине. Фотографию F-16, сделанную во Львове, ночью 1 августа опубликовал Telegram-канал «Военный осведомитель». Когда конкретно был сделан снимок — не уточняется, однако на фото видно, что самолет был запечатлен над украинским городом в дневное время.