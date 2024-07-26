Военная операция на Украине, день 884-й

Объекты инфраструктуры получили повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, написал глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.
Российская авиация нанесла успешный удар по месту сосредоточения сил и средств ВСУ под Купянском Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
«Укрэнерго» выяснил, что в Житомирской области у многих пропадал свет после сообщений о взрывах.
Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы уже доставлен в Москву из Турции. По данным SHOT, на допросе Евгений Серебряков признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, причем он сам проявил инициативу. За убийство российского офицера ему пообещали заплатить от $10 тысяч до $20 тысяч и выдать гражданство Украины.
Глава военной администрации Черниговской области Украины Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале написал о повреждении инфраструктурного объекта в городе Нежине в результате взрывов.
⚡️По данным МО РФ, российские средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью.
Приговоренный к казни в Белоруссии гражданин Германии Рико Кригер по заданию СБУ фотографировал в Осиповичах (Могилевская область) пусковые установки «Искандер», пишет белорусское государственное издание «СБ.Беларусь сегодня».
❗️Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева в статье для mk.ru сообщила, что осужденный за контрабанду наркотиков через российское посольство в Аргентине Андрей Ковальчук оказался в сложном положении во Владимирской колонии №6, он пожелал заключить контракт с частной военной компанией и отправиться на СВО.