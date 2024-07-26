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Политика

Военная операция на Украине, день 884-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 884-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
По данным Минобороны, средства ПВО за ночь перехватили четыре дрона ВСУ над Ростовской и два над Курской областями. Власти Черниговской области Украины заявили о повреждении инфраструктурного объекта в результате взрывов. В Житомирской области республики у многих пропадал свет, сообщает «Укрэнерго». Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью ТСН, что никто не может склонять Киев к переговорам. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:13

Объекты инфраструктуры получили повреждения в Никопольском районе Днепропетровской области Украины, написал глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале.

09:01

Российская авиация нанесла успешный удар по месту сосредоточения сил и средств ВСУ под Купянском Харьковской области, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

08:52

08:46

«Укрэнерго» выяснил, что в Житомирской области у многих пропадал свет после сообщений о взрывах.

08:37

Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что обвиняемый в подрыве автомобиля на севере Москвы уже доставлен в Москву из Турции. По данным SHOT, на допросе Евгений Серебряков признался в сотрудничестве со спецслужбами Украины, причем он сам проявил инициативу. За убийство российского офицера ему пообещали заплатить от $10 тысяч до $20 тысяч и выдать гражданство Украины.

08:31

Глава военной администрации Черниговской области Украины Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале написал о повреждении инфраструктурного объекта в городе Нежине в результате взрывов.

08:26

08:21

⚡️По данным МО РФ, российские средства ПВО перехватили и уничтожили четыре БПЛА над Ростовской областью и два над Курской областью.

08:13

Приговоренный к казни в Белоруссии гражданин Германии Рико Кригер по заданию СБУ фотографировал в Осиповичах (Могилевская область) пусковые установки «Искандер», пишет белорусское государственное издание «СБ.Беларусь сегодня».

08:07

❗️Член Совета при президенте по правам человека Ева Меркачева в статье для mk.ru сообщила, что осужденный за контрабанду наркотиков через российское посольство в Аргентине Андрей Ковальчук оказался в сложном положении во Владимирской колонии №6, он пожелал заключить контракт с частной военной компанией и отправиться на СВО.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 884-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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