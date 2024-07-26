«Сделка с дьяволом»: в офисе Зеленского объяснили, чем грозит мир с Россией Сенатор Климов: Киев могут склонить к переговорам успехи военных России

Мирное соглашение с Россией не приведет к завершению конфликта, а лишь заморозит его, дав ВС РФ время, чтобы стать сильнее, считает советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он призвал не заключать такую «сделку с дьяволом», так как она станет «билетом на продолжение войны», в которую будут втянуты другие страны. В МИД Украины после слов о готовности к переговорам подчеркнули, что не позволят к ним себя склонить. В Кремле отметили, что от Киева поступают «непонятные сигналы».

«Билет на продолжение войны»

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против мирного соглашения с Россией. В интервью агентству Associated Press он назвал его «сделкой с дьяволом».

«Если вы хотите подписать сделку с дьяволом, который затем утащит вас в ад, ну что ж, дерзайте. Вот что такое Россия», — сказал Подоляк в ответ на вопрос о перспективах мирного соглашения между Москвой и Киевом.

По его словам, такой мирный договор может привести к заморозке конфликта на какое-то время, в которое РФ «будет работать над ошибками и модернизировать свою армию».

«Если вы сегодня что-то подпишете с Россией, которая не проиграет войну и не будет нести юридической ответственности за массовые преступления, это будет означать, что вы подписали себе билет на продолжение войны в других масштабах, с другими действующими лицами, с другим количеством убитых и замученных людей», — заключил Подоляк.

«Киев невозможно склонить к переговорам»

После визита в Китай министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что никто не сможет склонить Киев к переговорам — он будет самостоятельно решать, когда и с кем разговаривать.

«Никто не будет склонять нас к переговорам, потому что нас невозможно склонить. Мы сами будем принимать какие-либо решения», — ответил он на вопрос журналистов, подталкивали ли его к переговорам во время визита в КНР.

Кулеба отдельно подчеркнул, что Китай называет происходящее в республике «украинским кризисом», в том числе и на переговорах с ее представителями.

«Они придерживались своей терминологии — «украинский кризис», — посетовал министр.

При этом на вопрос, «есть ли ощущение, что Китай может стать на сторону Украины», дипломат сказал: «Китай будет стоять только на стороне Китая».

На этом фоне стало известно содержание разговора кандидата на пост президента США Дональда Трамп и Владимира Зеленского, который состоялся на прошлой неделе. Американский политик призвал украинского лидера «заканчивать с этим конфликтом». При этом он назвал РФ «военной машиной».

«Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну», — заявил Трамп.

«Конкретики пока нет»

В Кремле в связи с заявлениями из Киева сказали, что в России не видят конкретики для мирных переговоров с Украиной.

«Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам. Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны. Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет», — отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Сенатор Андрей Климов после слов Кулебы о невозможности склонить Киев к переговорам счел его заявление «сотрясанием воздуха». По мнению сенатора, успехи Вооруженных сил России на поле боя могут заставить Запад подтолкнуть Киев к диалогу. Он также допустил, что Вашингтон после президентских выборов сместит внимание с Украины на Тайвань, Ближний Восток и Закавказье.