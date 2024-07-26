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«Россия — военная машина. Надо заканчивать этот конфликт». Трамп призывает Зеленского к миру

Трамп напомнил Зеленскому о победах России над Гитлером и Наполеоном

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Tom Brenner/Reuters
В телефонном разговоре на прошлой неделе Дональд Трамп сказал Владимиру Зеленскому, что конфликт на Украине «надо заканчивать». Кандидат в президенты США назвал Россию «военной машиной» и напомнил, что русские победили Гитлера и Наполеона.

Дональд Трамп рассказал о недавнем телефонном разговоре с Владимиром Зеленским. По словам кандидата в президенты США, он сказал президенту Украины о необходимости завершить конфликт с Россией.

«Мне позвонил президент Зеленский. Мы хорошо поговорили, — рассказал Трамп в интервью Fox News. — Я сказал, что нам надо заканчивать с этим конфликтом».

Он заявил, что Россия — это «военная машина», которой противостоит Украина.

«Это то, чем они занимаются. Они воюют. Они победили Гитлера. Они победили Наполеона. Они ведут войну», — заявил Трамп.

Он считает, что весеннее наступление ВСУ «так и не материализовалось».

«Они, насколько я знаю, установили миллионы мин, и у них были тысячи танков. Я говорю о русских», — сказал кандидат в президенты США.

Дональд Трамп уверен, что конфликт на Украине можно было предотвратить, но нынешнему президенту США Джо Байдену это не удалось.

«Байден не должен был позволить этому произойти. Шансы на то, чтобы это (война. – «Газета.Ru») случилось, были нулевые — и за мои четыре года этого и не произошло», — напомнил Трамп.

Он неоднократно заявлял, что добьется быстрого урегулирования на Украине. На предвыборных дебатах с Байденом месяц назад Трамп обещал, что в случае своей победы на ноябрьских выборах сможет завершить конфликт еще до своей инаугурации 20 января 2025 года. В Кремле, комментируя такие высказывания, отмечали, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.

«Собраться и договориться»

В конце прошлой недели Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор впервые с 2021 году. Зеленский осудил покушение на Трампа и поздравил его с выдвижением в президенты. Трамп назвал тот разговор «очень хорошим» и вновь пообещал, что в случае его избрания остановит конфликт на Украине.

«Я как следующий президент Соединенных Штатов принесу мир и положу конец войне, которая стоила стольких жизней.

Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о сделке, которая положит конец насилию и проложит путь к процветанию», — заявил Трамп после разговора с Зеленским.

Зеленский тогда отметил «жизненную важность» поддержки Украины со стороны США и сообщил, что они с Трампом договорились лично обсудить, «какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным».

Нет конкретной субстанции по переговорам

В России не видят конкретики для мирных переговоров с Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Пока нет никакой конкретной субстанции по переговорам.

Есть непонятные сигналы, но мы не знаем, насколько они реалистичны».

«Действует запрет для киевского режима на ведение каких-либо переговоров с нами. Никакой конкретики пока нет», — ответил Песков на вопрос «Известий», получала ли Москва от каких-либо политических сил на Украине конкретные сигналы о готовности к компромиссам.

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