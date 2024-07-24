Военная операция на Украине, день 882-й

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❗️Генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония не приемлет введение Россией санкций против граждан страны и выражает российской стороне протест. При этом ограничение на въезд 13 японцев в РФ ввели в ответ на антироссийские санкции со стороны Токио.