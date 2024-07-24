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Политика

Военная операция на Украине, день 882-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 882-й день

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Станислав Красильников/РИА Новости
Минобороны РФ сообщило об уничтожении средствами ПВО трех дронов ВСУ над Белгородской областью. Также украинские беспилотники атаковали неработающее предприятие в городе Льгов Курской области. «Страна.ua» написала об ударах по Харькову и Измаилу. По данным FT, послы 27 стран-членов ЕС встретятся 24 июля, чтобы обсудить предложение ЕК о «бессрочной иммобилизации» активов ЦБ России. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:21

Министр обороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка и 13-го гвардейского танкового полка, установивших контроль над населенными пунктами Розовка и Песчаное в зоне СВО.

«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав», — говорится в сообщении Минобороны.

08:13

Старший лейтенант ВДВ Радик Айсин отправился на СВО после получения условного срока за хулиганство с оружием, когда он с автоматом поехал за пивом в магазин, выяснил «Ъ».

08:07

❗️Генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония не приемлет введение Россией санкций против граждан страны и выражает российской стороне протест. При этом ограничение на въезд 13 японцев в РФ ввели в ответ на антироссийские санкции со стороны Токио.

08:03

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 882-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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