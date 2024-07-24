Военная операция на Украине, день 882-й

Министр обороны России Андрей Белоусов отметил заслуги 15-го гвардейского мотострелкового полка и 13-го гвардейского танкового полка, установивших контроль над населенными пунктами Розовка и Песчаное в зоне СВО.
«Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав», — говорится в сообщении Минобороны.
Старший лейтенант ВДВ Радик Айсин отправился на СВО после получения условного срока за хулиганство с оружием, когда он с автоматом поехал за пивом в магазин, выяснил «Ъ».
❗️Генсек японского правительства Ёсимаса Хаяси заявил, что Япония не приемлет введение Россией санкций против граждан страны и выражает российской стороне протест. При этом ограничение на въезд 13 японцев в РФ ввели в ответ на антироссийские санкции со стороны Токио.