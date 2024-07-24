Готовности к добросовестному диалогу нет: в МИД Украины назвали препятствие для переговоров с РФ Захарова: словами о диалоге с РФ Зеленский пытается продвинуть «формулу мира»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече со своим китайским коллегой Ван И сообщил, что Киев готов к переговорам с Москвой по урегулированию конфликта. Однако начало диалога возможно только при желании России добросовестно вести диалог, чего Украина пока не наблюдает. В Кремле в ответ призвали дождаться разъяснений, а в МИД РФ не увидели за словами о переговорах реальных действий.

»Киев желает диалога с Москвой»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в рамках визита в КНР встретился со своим китайском коллегой Ван И. Видео начала переговоров опубликовал Telegram-канал «Смотри».

Встреча двух дипломатов продолжалась около трех часов. Одной из ключевых ее тем, по данным министерства иностранных дел Китая, стал украинский конфликт.

Глава ведомства Ван И в ходе переговоров отметил, что украинский кризис длится уже третий год, конфликт все еще продолжается, и существуют риски его эскалации и распространения. Министр подчеркнул, что Пекин выступает за урегулирование исключительно политическим путем.

Кулеба, которого процитировала представитель МИД КНР Мао Нин, заявил о готовности Киева вести переговоры с Россией, но только на соответствующем этапе:

«Украинская сторона желает и готова вести диалог и переговоры с российской стороной. Конечно, переговоры должны быть рациональными и иметь практическое значение, быть направленными на достижение справедливого и прочного мира».

При этом глава МИД Украины уточнил, что одним из обязательных условий для начала переговорного процесса является желание Москвы добросовестно вести диалог. Однако пока Киев не наблюдает таких стремлений со стороны Москвы, говорится в публикации украинского ведомства по итогам встречи дипломатов.

«Слов слышим много, а дел не видим»

На слова украинского министра иностранных дел уже отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков повторил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

«Мы с вами действительно знаем из сообщений из Пекина, что на встрече с господином Ван И было сделано такое заявление. Сам по себе посыл, можно сказать, что идет в унисон с нашими позициями. <…> Но здесь важны детали, которых мы с вами пока не знаем. Дождемся каких-то разъяснений», — сказал Песков.

При этом глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Telegram-каналом SHOT подчеркнул, что готовность Украины к диалогу — это не первостепенный вопрос.

«Что касается заявлений [главы МИД Украины Дмитрия] Кулебы о готовности к переговорам, у них (украинцев. — «Газета.Ru») все равно нет другого выхода. И переговоры рано или поздно будут. Просто переговоры будут тогда, когда западные кураторы Украины будут готовы принять условия России», — считает депутат.

По его словам, диалог начнется только в том случае, если в ходе него появится возможность зафиксировать позицию России. Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с «Ридусом» перечислил «железные договоренности», на которых настаивает Москва:

«Официальный Киев должен забыть о вступлении в НАТО и провести демилитаризацию, перестать продвигать фашистскую идеологию, издеваться над русскими, коверкать нашу историю и преследовать православную церковь».

Цеков также предупредил, что если Киев думает о том, чтобы «заморозить конфликт, чтобы перевооружиться и потом опять развязать боевые действия», то у него ничего не получится.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости завершить конфликт «как можно скорее», сказала, что Москва не верит в готовность Киева к переговорам. По ее словам, за высказываниями политика стоит желание навязать широкому кругу стран тупиковую «формулу мира».

«Ничего не было предпринято, никем — ни Зеленским, ни его администрациями или другими ветвями власти, ни западными кураторами <...> Поэтому слов мы слышим много, слова буквально противоположные предыдущим, а дел не видим в принципе», — подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

«Формулы мира» недостаточно

На этом фоне на Западе уже прозвучала точка зрения о том, что плана урегулирования Киева недостаточно для того, чтобы завершить конфликт. Такое мнение высказал государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, недавно посетивший Украину с первым с 2022 года официальным визитом.

«Мне кажется, пока мы далеки от решения. Есть мирное предложение президента Зеленского, которое Святой престол с самого начала поддержал, особенно в части гуманитарных вопросов. Это несет попытку поиска мира, даже при пробелах в смысле непривлечения России. Этот план может помочь, но его недостаточно. Надеюсь, можно будет найти другие формулы, которые позволят развитие [переговоров]», — отметил Паролин.

Госсек Ватикана также подчеркнул, что Россия должна участвовать в урегулировании конфликта, и назвал позитивным сигналом слова Зеленского о намерении пригласить Москву на следующую мирную конференцию. Паролин выразил уверенность в том, что на встрече может состояться диалог между РФ и Украиной, если к ней будет подготовлен план, с которым согласится Москва.