«ВСУ атакуются на многих направлениях»: главком Сырский рассказал о положении дел на фронте Guardian: главком ВСУ Сырский отказался раскрыть данные о потерях из-за России

Александр Сырский дал свое первое интервью иностранной прессе после назначения главкомом ВСУ в феврале 2024 года. В беседе с The Guardian военачальник рассказал о тяжелом положении дел на фронте и планах вернуть Крым, а также пожаловался на превосходство российской армии. Что еще сказал Сырский — в материале «Газеты.Ru».

О положении на фронте

В интервью The Guardian главком ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте складывается не в пользу украинской армии:

«Положение дел очень сложное, позиции ВСУ атакуются на многих направлениях».

По словам военачальника, у ВС РФ есть значительное преимущество в силах и ресурсах, а военной техники в два-три раза больше, чем у украинцев. Сырский отметил, что с начала конфликта количество танков и бронетранспортеров ВС РФ удвоилось, а артиллерийских систем стало втрое больше. Что касается военнослужащих, то, как утверждает главком ВСУ, численность российской группировки в зоне спецоперации увеличилась в пять раз. Именно с этим, как отмечает издание, и связано то, что с осени 2023 года ВСУ не добились никаких успехов на поле боя и продолжают отступать.

Однако, как сообщил Сырский, довольно часто украинские подразделения побеждали превосходящие их по численности группировки ВС РФ. Так, например, произошло в Харьковской области. По словам военачальника, попытка наступления российской армии в этом направлении провалилась. Продвижение ВС РФ Сырский назвал локальными достижениями, а не оперативным прорывом.

«В принципе, противник не добился существенного прогресса», — оценил ситуацию главком ВСУ.

О потерях

По мнению Сырского, успехи России в зоне конфликта достигаются «ошеломляющей человеческой ценой». Военачальник отметил, что потери российской армии якобы в три раза выше, чем у украинской, а на некоторых направлениях они еще больше.

В феврале 2024-го Владимир Зеленский сообщил, что с начала конфликта погибли 31 тыс. украинских солдат. Сырский отказался актуализировать эту цифру по просьбе журналистов The Guardian, заявив, что это «чувствительная» информация, которой может воспользоваться Москва.

Главком ВСУ утверждает, что Киев не защищает «руины насмерть», потому что Украине важно сохранить жизни своих солдат. Поэтому иногда армии приходится отступать на «более выгодные позиции».

О мобилизации

В интервью Сырский также признал, что без мобилизации ВСУ не смогут создать новые резервы . В связи с этим Киеву важно, «чтобы все граждане Украины выполнили свой конституционный долг». Главком украинской армии призвал украинцев, проживающих за пределами страны, сделать это.

«Я надеюсь, что после победы они смогут рассказать своим детям, где они были. Где были вы, когда все граждане Украины сражались в таких ожесточенных боях? Вот в чем вопрос», — сказал военачальник.

Одним из вариантов исполнить свой долг для украинцев может стать вступление в «легион добровольцев» в Польше , о создании которого ранее говорил Зеленский. По данным The Guardian, обучение вступившие в подразделение будут проходить на территории Польши, после чего их командируют на передовую.

О ключевой цели Украины

Кроме того, Сырский признал, что авиация и силы противовоздушной обороны России превосходят украинские. Из-за этого Киев все чаще использует беспилотники и даже создал первые в своем роде Силы беспилотных систем. По словам главкома ВСУ, в нынешнем конфликте БПЛА играют «такую же большую роль, как артиллерия».

К настоящему моменту, как написала газета, Украина с помощью дронов атаковала уже около 200 критически важных объектов инфраструктуры России, связанных с военной логистикой. Морские же беспилотники, как утверждает военачальник, «потопили около трети российского Черноморского военно-морского флота».

Атаки БПЛА и крылатых ракет, по словам Сырского, заставили ВС РФ «полностью уйти из крымского порта Севастополь», но все еще не достигли своей ключевой цели — Крымского моста. Две предыдущие попытки разрушить сооружение провалились, и главком ВСУ отказался ответить на вопрос, когда Киев предпримет еще одну.

Военачальник также рассказал The Guardian, что планы Украину вернуть Крым реалистичны, но он не будет раскрывать деталей, потому что «это большая военная тайна». Главком ВСУ подчеркнул, что Киев «сделает все возможное», чтобы вернуть Украину к границам 1991 года.