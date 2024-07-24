В Москве взорвали автомобиль офицера Минобороны. К покушению может быть причастна Украина Появились кадры первых минут после подрыва машины на севере Москвы

На севере Москвы взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения на убийство, связанного с профессиональной деятельностью. По данным СМИ, водитель Toyota — офицер Минобороны.

Автомобиль Toyota Land Cruiser взорвался на севере Москвы. Об этом сообщили РЕН ТВ и «360» со ссылкой на источники.

По данным Telegram-канала 112, взрыв произошел на улице Синявской примерно в 6:30, когда в машину сел мужчина. В результате взрыва ему оторвало ступни, но он выжил. Кроме мужчины, пострадала пассажирка авто.

«Контужена, посекло осколками лицо. Она не могла ходить, но крови не было. В скорую ее занесли очевидцы», — рассказал RT один из свидетелей произошедшего.

Первую помощь водителю и пассажирке Toyota оказали местные жители, сообщил SHOT. Очевидцы вытащили пострадавших из машины. На кадрах с места взрыва видно, как мужчину с окровавленными ногами укладывают на газон рядом с местом взрыва. Он находится в сознании.

«Женщине в шоковом состоянии с осколочными ранениями лица помогли выйти из салона. Люди следили, чтобы жена пострадавшего водителя не потеряла сознание, пока едет скорая», — написал Telegram-канал.

Обоих пострадавших госпитализировали в Боткинскую больницу. Mash узнал, что мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Причина взрыва

По словам одной из очевидиц, сначала жители домов на Синявской подумали, что во дворе «баллон какой-то взорвался». Взрыв был такой силы, что повредил припаркованные рядом автомобили. Волной также выбило окна на первом и четвертом этажах дома.

По данным 112, во взорвавшейся Toyota Land Cruiser не было установлено газовое оборудование. Telegram-канал предположил, что причиной взрыва могло быть взрывное устройство.

Эту информацию подтвердили в МВД. Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что на улице Синявской произошла детонация неустановленного предмета.

Baza уточнила, что взрывное устройство, предположительно, было заложено под днище автомобиля и сдетонировало, когда мужчина сел в машину. По информации «Известий», его мощность, предварительно, составила 500 грамм в тротиловом эквиваленте.

Неслучайная жертва?

RT со ссылкой на очевидцев передал, что водитель Toyota, предположительно, является участником спецоперации на Украине. Вторая пострадавшая при взрыве — его супруга.

Как написал mk.ru, мужчину зовут Андрей Торгашов, ему около 50 лет. Он родился в Казахстане, какое-то время жил в Новосибирске и Калининграде, а потом переехал в Москву. Несколько лет назад мужчина служил в одной из секретных воинских частей.

Telegram-канал Baza при этом написал, что машина принадлежит офицеру Главного управления Генштаба ВС РФ. Такую же информацию привел «Коммерсантъ». Как сообщило издание, Торгашов служил в ГРУ и отвечал в своей части за средства связи.

»...данные на него были опубликованы в интернете задолго до покушения. Это могло помочь злоумышленникам в выборе жертвы», — говорится в публикации.

Согласно материалу, в связи с личностью пострадавшего проверяется версия, связанная с действиями украинских спецслужб и их агентов.

Следственный комитет РФ возбудил по факту взрыва уголовное дело. По данным ТАСС, происшествие квалифицировали как покушение на убийство. SHOT тоже сообщил, что, по одной из версий, оно связано со служебной деятельностью хозяина авто.