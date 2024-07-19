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Политика
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Суд ООН попросил освободить Палестину и выплатить репарации. Израиль — отказался

Суд ООН признал поселенческую политику Израиля нарушающей международное право

Международный суд ООН признал оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией. Такое заключение суд вынес после того, как в 2022 году Генассамблея ООН попросила его дать оценку правовым последствиям действий Западного Иерусалима. В документе также говорится, что страна обязана выплатить репарации за ущерб, принесенный в ходе оккупации. Несмотря на то, что заключение суда не несет обязательной силы, в Израиле его уже назвали лживым. Власти Палестины, наоборот, поприветствовали документ и заявили, что он стал «победой справедливости».

Международный суд ООН считает оккупацию Израилем палестинских территорий фактической аннексией, заявил на заседании в Гааге председатель суда Наваф Салам, зачитав консультативное заключение по вопросу правовых последствий оккупации. Его слова передает The Guardian.

«Политика и практика (Израиля. — «Газета.Ru») рассчитаны на то, чтобы оставаться в силе на неопределенный срок и оказывать необратимое воздействие на местах. Следовательно, суд считает, что такая политика и практика равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории», — подчеркнул Салам.

Суд пришел к выводу, что Израиль «стимулирует» население страны переезжать на палестинские территории и легализует израильские поселения, создание которых противоречит законодательству и международному праву.

В документе также говорится, что действия Западного Иерусалима лишили палестинский народ права на самоопределение, а их продолжение подрывает осуществление этого права и в будущем.

Салам подчеркнул, что Израиль должен как можно скорее прекратить присутствие на оккупированных палестинских территориях и всю новую поселенческую деятельность, а также эвакуировать всех поселенцев. Кроме этого, в заключении отмечается, что Израиль обязан «выплатить репарации за ущерб, причиненный всем физическим и юридическим лицам в результате оккупации палестинских территорий».

Заключение Международного суда ООН стало ответом на запрос Генеральной Ассамблеи организации, которая попросила дать оценку правовым последствиям действий Израиля на палестинских территориях в 2022 году. В феврале 2024 года суд провел слушания по этой вопросу — свои позиции высказали более 50 государств и 3 международные организации. Заключение Международного суда ООН не несет обязательной силы, в отличие от его решений.

Реакция Израиля

На документ уже отреагировал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. По его словам, «еврейский народ не оккупант на своей земле» — ни в столице государства Иерусалиме, ни на земле его предков в Иудее и Самарии.

«Никакое лживое решение в Гааге не исказит эту историческую правду, как и не может быть оспорена законность израильских поселений на всех территориях нашей родины», — подчеркнул премьер-министр Израиля.

Реакция Палестины

Палестинское руководство в свою очередь приветствовало заключение Международного суда ООН и назвало его «историческим». Об этом говорится в специальном заявлении, которое опубликовало агентство WAFA. По утверждению руководства Палестины, принятый документ «возрождает надежду палестинского народа на будущее, на достижение им своего неоспоримого права на самоопределение и создание собственного независимого государства».

«Историческое решение Международного суда ООН является победой справедливости, оно подтверждает незаконность израильской оккупации, необходимость немедленного прекращения поселенческой деятельности и компенсации материальных и моральных потерь палестинцев», — отметили палестинские власти.

Они также призвали мировое сообщество заставить Израиль «прекратить свой колониальный проект полностью, незамедлительно, без ограничений и каких-либо условий».

Кроме этого, спецпосланник президента Палестины по международным отношениям Рияд аль-Малики после заседания попросил все страны и ООН пересмотреть свои отношения с Израилем. По его словам, это необходимо сделать, чтобы гарантировать, что политика Западного Иерусалима не будет способствовать продолжающейся агрессии против палестинского народа.

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