Виктор Орбан жестикулирует на саммите Европейского политического сообщества во дворце Бленхейм в Вудстоке, Оксфордшир, Англия, 18 июля 2024 года

Москва и Киев не желают договариваться: Орбан призвал ЕС, США и Китай повлиять на конфликт на Украине Орбан: ЕС и США лишились признания глобального Юга из-за позиции по Украине

Премьер Венгрии Виктор Обран опубликовал полную версию своего доклада главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам «мирной миссии» для урегулирования конфликта на Украине. В документе он призвал ЕС возобновить дипломатические контакты с Москвой при сохранении политических связей с Киевом. Орбан также предложил ЕС выработать свою независимую стратегию по Украине без оглядки на политику США. В то, что Москва и Киев, смогут договориться без вмешательства внешних игроков, политик не верит.

Премьер Венгрии Виктор Орбан опубликовал полную версию своего доклада главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам своих визитов в Москву, Киев, Пекин и Вашингтон в рамках «мирной миссии».

В соцсети X политик написал, что принял решение выложить письмо «для ясности» после того, как его отрывки ранее уже публиковались СМИ. Например, 15 июля содержание доклада разместило немецкое издание Bild.

В письме Мишелю венгерский премьер подчеркнул, что в ближайшее время интенсивность конфликта на Украине радикально возрастет. По словам Орбана, он лично убедился в том, что обе стороны настроены на глубокое вовлечение в конфликт и ни Москва, ни Киев не желают выдвигать инициативы о прекращении огня или мирных переговорах.

«Поэтому можно предположить, что напряженность не снизится и стороны не начнут искать выход из конфликта без существенного внешнего вмешательства», — допустил политик.

На развитие событий, по его словам, могут повлиять три глобальных игрока — ЕС, Китай и США. Кроме этого, Орбан считает Турцию «важным региональным игроком» как «единственного успешного посредника» между Россией и Украиной на переговорах в 2022 году.

КНР, как подчеркнул премьер-министр, продолжит свою политику и будет призывать к прекращению огня и мирным переговорам, которые ранее уже были описаны в мирном плане Китая по Украине. Однако более активную роль в урегулировании конфликта Пекин сыграет только при высоких шансах на успех.

«По их оценке, на данный момент это не так», — отметил Орбан.

Что же касается США, то, по словам политика, Вашингтон сейчас больше занят предвыборной кампанией.

«Действующий президент [Джо Байден] прилагает огромные усилия, чтобы остаться в гонке. Очевидно, что он не способен изменить текущую провоенную политику США и, следовательно, нельзя ожидать, что он начнет новую политику», — написал премьер Венгрии в своем докладе.

Он также отметил, что в предвыборной кампании Трампа внешняя политика не будет занимать центральное место и от экс-президента США вряд ли можно ожидать мирных инициатив до выборов. При этом в случае своей победы американский политик «будет готов немедленно выступить в качестве посредника в установлении мира». Орбан подчеркнул, что у Трампа есть «подробные и обоснованные планы» по урегулированию конфликта. Однако, как отметил премьер Венгрии, победа республиканца на выборах президента США также будет означать, что бремя финансовой поддержки Киева ляжет на Евросоюз.

ЕС нужна «новая глава»

В докладе Орбан предложил ЕС выработать собственную независимую стратегию по Украине без оглядки на США. По его мнению, у Евросоюза до сих пор нет какого-либо политического плана действий. Поэтому венгерский премьер выступил за то, чтобы обсудить, является ли продолжение политики, которой объединение придерживается сейчас, рациональным в будущем.

«В текущей ситуации мы можем найти окно возможностей с прочной моральной и рациональной основой, чтобы начать новую главу в нашей политике. В этой новой главе мы могли бы приложить усилия для снижения напряженности и/или создания условий для временного прекращения огня и/или начала мирных переговоров», — пояснил политик.

«Мирный саммит» с Китаем

Предпоследний пункт доклада Орбана посвящен переговорному процессу. В нем он предложил инициировать переговоры на высоком уровне с Китаем по поводу новой мирной конференции.

Кроме этого, политик выступил за возобновление прямых дипломатических контактов с Россией при сохранении политических связей с Украиной на высоком уровне .

Также Орбан призвал инициировать «скоординированное политическое наступление на глобальный Юг», чье признание ЕС потерял в связи с позицией объединения по украинскому конфликту. По мнению премьер-министра, это привело к «глобальной изоляции трансатлантического сообщества».

«Решение — за столом переговоров»

Ранее в интервью Independent Виктор Обран заявил, что его мирная инициатива по Украине движется в правильном направлении и все запланированные шаги по ее реализации были сделаны. При этом он подчеркнул, что на проходящем сейчас в Великобритании саммите Европейского политического сообщества намерен убедить лидеров стран ЕС в необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине.

«Решение [конфликта на Украине] не на поле боя. Решение — за столом переговоров. Прекращение огня и мирные переговоры. Вот в этом я пытаюсь их (европейских лидеров. — «Газета.Ru») убедить. Но на это нужно время», — сказал премьер Венгрии.

17 июля глава МИД КНР Ван И в рамках телефонного разговора со своим венгерским коллегой Петером Сийярто сообщил, что Пекин готов сотрудничать с Будапештом, чтобы способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования.

В Кремле ранее заявили, что Орбан на встрече с Путиным изложил основные параметры своего видения урегулирования украинского кризиса. Однако нюансы доклада премьера Венгрии Мишелю Москве неизвестны, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.