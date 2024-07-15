Пришло время действовать: Орбан разослал лидерам ЕС свой мирный план по конфликту на Украине Зеленский: представители России должны быть на втором мирном саммите

План Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине «лежит на столе» у всех лидеров ЕС, заявил в интервью его политический советник. Чиновник утверждает, что у Будапешта есть реальный шанс поспособствовать мирному урегулированию. При этом на Украине не считают, что Венгрии под силу стать посредником в разрешении конфликта, а в Кремле допустили наличие в плане Орбана неизвестных Москве нюансов.

Почему Венгрия?

План Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине «лежит на столе» у всех лидеров Евросоюза, заявил в интервью Magyar Nemzet политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан.

«Премьер-министр письменно проинформировал лидеров Европейского совета об опыте переговоров, первом этапе миротворческой миссии и венгерских предложениях. Если Европа хочет мира и хочет иметь решающее слово в урегулировании войны и прекращении кровопролития, то изменение курса должно быть разработано и осуществлено сейчас», — сказал чиновник.

Он отметил, что план Орбана основан на «реалистичной оценке ситуации, реальных целях и подходящем графике». По его словам, Венгрия — единственная страна, которая располагает «свежей и конкретной информацией о том, как мыслят воюющие стороны и важнейшие игроки посредничества, и как ориентироваться между различными интересами».

«Если мы серьезно относимся к миру, то мы можем создать план, который имеет хотя бы минимальный шанс на реализацию», — считает советник.

Он уточнил, что Будапешт намерен использовать период своего председательства в Евросоюзе для создания условий для переговоров:

«В международной политике есть несколько игроков, с которыми стоит вести переговоры и поощрять их к совместным действиям. Так что впереди нас ждут еще поездки и переговоры. Мы переживаем очень напряженный период».

Как сообщил чиновник, посреднические услуги в урегулировании российско-украинского конфликта могут оказать США, Европа, Китай и Турция.

«США играют ключевую роль, а европейская политика совершенно пуста. В этом вопросе европейская стратегическая автономия — всего лишь миф. Европейцы следуют за администрацией [президента США Джо] Байдена, которая занята борьбой за политическое выживание. Самый главный вопрос для них сейчас — сможет ли Джо Байден остаться в президентской гонке, поэтому внешней политикой они вообще не занимаются», — пояснил советник.

«Мирное турне» Орбана

Со своей «мирной миссией» Орбан побывал 2 июля в Киеве, 5 июля — в Москве, 8 июля — в Пекине, 12 июля — во Флориде.

Некоторые зарубежные СМИ утверждали, что поездки венгерского премьера не понравились ЕС и НАТО.

«Визиты премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и Пекин для обсуждения мирного соглашения вызвали ярость в странах ЕС и НАТО, заставив их спешить с объяснениями, что Орбан не был уполномочен, и у него не было мандата от ЕС на ведение переговоров о перемирии с [президентом России Владимиром] Путиным», — написала газета Global Times.

Отвечая на вопрос, может ли венгерский премьер быть посредником в урегулировании украинского кризиса, Владимир Зеленский сказал:

«Посредниками могут быть только серьезные сильные союзы. Весь мир может заставить Россию остановить эту войну. Это не про посредничество, это про возможности. У тебя должна быть экономика, которая влияет на Россию. Либо Россия и Путин зависят от этого, либо у тебя сильная армия, которую боится Путин, которая сильнее российской. Много ли таких стран в мире? Немного. Я думаю, США — такая страна. Я думаю, Китай, и Евросоюз».

На пресс-конференции 15 июля Зеленский заявил, что представители России должны присутствовать на втором «мирном саммите» (первый прошел в Швейцарии в середине июня, РФ в нем не участвовала). До ноября Киев намерен разработать план мероприятия по итогам трех встреч: с представителями Катара по вопросу энергетики, Турции — по вопросу морского коридора и Канады — по гуманитарным вопросам.

Владимир Путин по итогам переговоров с Орбаном заявил об открытости Москвы для обсуждения политико-дипломатического урегулирования.

«Однако с противной стороны слышим о нежелании решать вопрос именно таким способом. А спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве тарана, жертвы в противостоянии с Россией. Как нам видится положение дел, в том числе и с учетом услышанного сегодня от господина премьер-министра, в Киеве все еще не готовы отказаться от идеи ведения «войны до победного конца», — сказал президент РФ.

А председатель КНР Си Цзиньпин на визит Орбана откликнулся призывом «проявить положительную энергию»:

«Международное сообщество должно создать условия и оказать помощь обеим сторонам для возобновления прямого диалога и переговоров. Только когда все крупные державы проявят положительную энергию вместо отрицательной, в этом [украинском] конфликте сможет наступить скорейшее прекращение огня».

После встречи с экс-президентом США Дональдом Трампом Орбан написал: «Хорошая новость дня: он (Трамп. — «Газета.Ru») собирается решить эту проблему!».

«Должен наступить мир, и быстро. Слишком много людей погибает в войне, которая никогда не должна была начаться», — ответил американский политик на пост премьера Венгрии.

Могут быть нюансы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 июля заявил, что в Кремле в курсе подходов Орбана к урегулированию российско-украинского конфликта:

«Разумеется, в ходе контактов в Москве основные параметры своего видения господин Орбан излагал, но, разумеется, мы не знаем, о чем идет речь во внутренней переписке в рамках ЕС».

Представитель Кремля не исключил, что в письме Орбана к лидерам ЕС есть какие-то нюансы, которые неизвестны Москве.

Представитель Еврокомиссии Эрик Мамер сообщил, что в организации пока не в курсе, получила ли ее председатель Урсула фон дер Ляйен письмо с планом Орбана:

«Мы должны проверить это. Мы вернемся к ответу на этот вопрос позднее».

Как рассказал источник РИА Новости, премьер Венгрии может инициировать обсуждение своего мирного плана на саммите Европейского политсообщества в Британии 18 июля.