Заговор, нападение психа или атака Киева? Кто стоит за покушением на Трампа Политолог Суслов: убийство Трампа было бы выгодно спецслужбам США и Демпартии

Покушение на Дональда Трампа запустило по всему миру дискуссии о том, кто стоит за атакой на кандидата в президенты. Пока внутри США спорят, было ли нападение результатом заговора или инсценировкой, в России намекают на интерес Киева, а в Иране отвергают свою причастность. Официальное расследование еще продолжается, а больше всего вопросов у американцев к Секретной службе. Кому выгодна гибель Трампа и мог ли он сам спланировать покушение на себя — в материале «Газеты.Ru».

ФБР пока не смогло установить мотивов Томаса Мэттью Крукса, стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа, пишет Associated Press. По данным агентства, ясности в этом деле не добавил ни опрос свыше 100 человек, ни доступ к мобильному телефону стрелка.

«Спустя три дня появился загадочный портрет 20-летнего стрелка: одинокого человека с небольшим количеством друзей, слабой активностью в социальных сетях и без каких-либо намеков на сильные политические убеждения, которые могли бы послужить мотивом для нападения», — говорится в сообщении.

Что известно о нападении на Трампа 14 июля митинг экс-президента США в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задело его ухо. В результате атаки погиб один из зрителей митинга, а еще двое получили ранение. Инцидент стал первым покушением на американского лидера за последние 43 года, последний раз с нападением столкнулся президент Рональд Рейган.



Стрелок числился в списке избирателей Республиканской партии, состоял в стрелковом клубе и посещал стрельбище. В день покушения Крукс купил 50 патронов калибра 5,56 мм для своей винтовки и поехал на митинг Трампа. Перед атакой стрелок ходил по округе около 30 минут, затем забрался на крышу здания, прилегающего к территории Butler Farm Show, где выступал политик. Когда зрители закричали, призывая полицию отреагировать, Крукс открыл огонь, выпустив две быстрые очереди. Снайпер Секретной службы открыл ответный огонь примерно через 15 секунд, ликвидировав стрелка.



По предварительным данным, полицейские не успели отреагировать на сообщения о Круксе, так как не смогли его заметить — он скрылся за одним из выступов на крыше. Точка находилась примерно в 135 метрах от Трампа. Вопрос о том, почему на крыше не было охраны, остается открытым. Секретная служба взяла на себя ответственность за факт покушения, но руководство ведомства пока отказывается уходить в отставку.



То, что Трамп выжил при нападении, зачастую называют чудом или невероятным везением. Согласно предварительной экспертизе, бывшего президента США спасло то, что он в момент выстрела повернул голову в сторону Крукса. Как пояснял сам политик, он отвлекся на один из плакатов своих сторонников. Предполагается, что если бы Трамп этого не сделал, пуля попала бы ему точно в голову.

Крукс не оставил никакой предсмертной записки или других материалов, которые могли бы объяснить, зачем он стрелял в Трампа. Правоохранительные органы США все еще не могут ответить, действовал ли стрелок в одиночку.

«Не имея четкого представления о том, что двигало преступником, многие по обе стороны политического спектра в США пытались заполнить образовавшуюся пустоту своими собственными предположениями, спекуляциями без доказательств и теориями заговора», — подчеркивает AP.

Что говорят в Штатах

Внутри США разговоры о мотивах покушения на Трампа стали частью политической борьбы. Республиканцы винят в атаке демократов, считая ее следствием агрессивной риторики против политика и даже допуская возможность заговора с целью убийства Трампа. А в Демократической партии, напротив, напоминают о долгой истории провокационных заявлений республиканца, в том числе похвалы в адрес его сторонников, штурмовавших Капитолий в январе 2021 года.

Социальные сети, по информации The Washington Post, наводнили теории о том, что покушение якобы могло быть инсценировкой, организованной предвыборным штабом самого Трампа . В частности, сомнение вызвали кадры, на которых политик поднимает кулак с окровавленным ухом в окружении телохранителей на фоне американского флага. Предположения о срежиссированной атаке получили наибольшее распространение у сторонников либеральных убеждений.

close Кандидат в президенты от Республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, США, 13 июля 2024 года Сотрудники Секретной службы окружают экс-президента США Дональда Трампа после покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы покидает трибуну предвыборного митинга в Батлере после покушения, 13 июля 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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У некоторых пользователей, среди которых миллиардер-предприниматель Илон Маск, возникли серьезные вопросы к Секретной службе . Ведомство обвиняют в некомпетентности и даже намеренном допуске покушения. Простор для спекуляций тут действительно есть. К примеру, Крукс стрелял с крыши здания, в котором находились оперативники. Есть видеозаписи, где участники митинга замечают стрелка и предупреждают о нем полицию. Более того, CNN отмечает, что охрана заподозрила потенциального убийцу еще на металлоискателе и взяла на заметку, но почему-то покушение не предотвратила.

Версий о том, кто мог побудить Секретную службу на такую халатность, курсирует великое множество. Вспоминают в этом ключе экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, бывшего президента Барака Обаму, да и нынешнего руководителя Белого дома Джо Байдена. К слову, действующий президент в 2022 году назначил на место начальника Секретной службы Кимберли Читл — она работала в личной охране политика, когда он был вице-президентом США. Впрочем, на официальном уровне вероятность какого-либо заговора не подтверждена. Сам Трамп тоже избегает прямых обвинений своих конкурентов.

От Киева до Тегерана

В мировом сообществе однозначных выводов о причинах покушения никто делать не стал, хотя глава МИД Венгрии Петер Сийярто не исключил, что оно может быть связано с весенней атакой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Это безумный мир, где могут происходить подобные вещи. Вы знаете, уже не в первый раз за последние месяцы пытаются убивать политиков, которые выступают за мир [на Украине], патриотов. В соседней с нами Словакии произошло похожее, когда премьер-министра, который представляет позицию за мир и занимает очень патриотический подход, почти убили после встречи кабинета правительства», — заметил венгерский дипломат.

Руководитель движения «Другая Украина», экс-глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможном интересе Киева в покушении на Трампа. По его словам, обещания республиканца завершить конфликт на Украине не выгодны нынешнему украинскому руководству, поскольку мир означает «потерю власти» действующей администрацией.

Говорил о якобы причастности украинской стороны и член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

«Киевский режим неоднократно очень нелестно высказывался в отношении Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту на Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению», — заключил он.

По данным CNN, подготовкой нападения на Трампа якобы занимался Иран . Источники телеканала в разведке США утверждают, что информация о планах Тегерана привела к усилению охраны политика. При этом никаких связей между Круксом и иранской стороной нет. В исламской республике подозрения отвергли, заявив, что выбрали законный путь для привлечения Трампа к ответственности, в том числе за санкционированное им убийство генерала КСИР Касема Сулеймани в 2020 году.

Враг демократов

За свою политическую карьеру Трамп нажил себе немало врагов. В первый президентский срок республиканец практически разругался со всей Западной Европой на почве торговых споров и трат на оборону в рамках НАТО, начал торговую войну с Китаем, открыто угрожал Ирану и ссорился с Мексикой из-за нелегальных мигрантов.

Возможное возвращение политика в Белый дом, как ожидается, возобновит противостояние США с Европой. В частности, споры могут возникнуть по вопросу конфликта на Украине, который Трамп обещает закрыть сразу после победы на выборах. В американском медиапространстве допускали и проблемы политика с НАТО, а также утверждали, что он пойдет на уступки России. Байден и его коллеги по Демократической партии прямо назвали Трампа «угрозой американской демократии и всему миру».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись во мнениях, кому выгодно устранение скандального политика. Политолог-американист Малек Дудаков призвал не верить в конспирологические теории.

«Обвинения Республиканской партией «глубинного государства» (Сторонники концепции глубинного государства считают, что правительство — фикция, а страной управляют «серые кардиналы») и демократов в организации заговора против Трампа вполне естественны. Такие теории возникают с учетом обещаний политика осушить «вашингтонское болото» и зачистить «глубинное государство». Многие республиканцы полагают, что те, кто боится возвращения Трампа, пытались таким образом ему помешать», — отметил эксперт.

Он добавил, что демократы в противовес представляют покушение на Трампа как постановку, ведь атака помогла политику не только поднять рейтинги и уровень пожертвований, но и вызвала сочувствие у американцев.

«В США огромное количество людей с психическими отклонениями и множество оружия на руках у населения — больше 500 млн стволов. Такая горючая смесь внутри страны часто приводит к шутингам подобного рода.

Не исключено, что и в случае Трампа никакого заговора не было. Его мог попытаться застрелить поехавший человек, считающий политика угрозой американской демократии на фоне всей истерики в рамках предвыборной кампании в США», — пояснил эксперт.

Замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов допустил, что в наибольшей степени устранение Трампа выгодно американскому «глубинному государству», спецслужбам и Демократической партии.

«Его возвращения в Белый дом опасаются, не исключены некоторые повороты в американской политике, против которых выступает так называемое «глубинное государство». Они опасаются перспективы дестабилизации отношений с европейцами, ослабления поддержки Украины и в целом снижения позиции США в Европе. Демократы же видят, что кампания Байдена трещит по швам и он сам по-прежнему не хочет уходить. Все идет к тому, что Демпартия может с треском проиграть на выборах в ноябре», — сказал эксперт.

Теория о том, что покушение мог организовать сам Трамп, продолжил Суслов, выглядит маловероятной. По его мнению, политик выжил чудом, и в целом инсценировка ему не нужна.

«Он и так уверенно шел к победе на президентских выборах. После покушения его шансы стали еще больше, но они и так были высоки. Трамп лидировал в предвыборной кампании на фоне все более явной ментальной немощи Байдена», — резюмировал эксперт.