«Суицид демократии»: как в России, США и мире восприняли покушение на Трампа Представитель МИД Захарова: демократия в США доведена до суицидального состояния

Политики всего мира выступили с осуждением покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Его главный соперник на предстоящих выборах, действующий глава государства Джо Байден заявил, что «молится» за него, а лидеры демократов выступили против политического насилия в стране. При этом многие обвинили в произошедшем атмосферу насилия в Соединенных Штатах. Так, в Кремле выразили мнение, что Белый дом спровоцировал покушение, всячески нагнетая настроения против Трампа, а в МИД РФ заявили, что американская демократия «доведена до суицидального состояния».

Кремль осуждает покушение на жизнь экс-президента США Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Москве не считают, что нападение организовал Белый дом, однако администрация действующего американского лидера Джо Байдена создала такую атмосферу перед выборами, что жизнь Трампа оказалась в опасности.

Покушение на Трампа Во время предвыборного митинга кандидата в президенты США Дональда Трампа в Батлере, штат Пенсильвания, произошла стрельба. 20-летний местный житель, находившийся в примерно 100 метрах от места проведения мероприятия, несколько раз выстрелил в сторону сцены.



В результате произошедшего погиб один участник митинга, еще двое попали в больницу в критическом состоянии. Сам Трамп был ранен в ухо, сейчас его жизни ничто не угрожает.



Стрелка ликвидировали, при нем обнаружили винтовку. ФБР расследует произошедшее как покушение на Трампа. По данным спецслужб, нападавшей звали Томас Мэтью Крукс, он числился в списках избирателей как сторонник Республиканской партии.





«Мы совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью. Но атмосфера, которую эта администрация создала в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась Америка. <...> Для всех сторонних наблюдателей было очевидно, что его жизнь находится в опасности», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что в США Трампа уже много раз пытались устранить с политической арены, но с помощью прямой расправы: его судили, дискредитировали в глазах общества. Пресс-секретарь добавил, что история США знает неоднократные примеры политического насилия, и это не случайно: Белый дом пытается все зарубежные вопросы решать силой, от санкций до прямого использования армии, теперь же «насилие перенесено внутрь страны».

«Действующая администрации вольно или невольно перенесла во внутреннюю политику свои методы работы», — резюмировал Песков.

close Кандидат в президенты от Республиканской партии и экс-президент США Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, США, 13 июля 2024 года Сотрудники Секретной службы окружают экс-президента США Дональда Трампа после покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в момент покушения на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года Дональд Трамп в окружении агентов Секретной службы покидает трибуну предвыборного митинга в Батлере после покушения, 13 июля 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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В то же время он отказался отвечать на вопрос о возможном влиянии подобной атмосферы на легитимность предстоящих президентских выборов в США. Песков назвал это внутренним делом Соединенных Штатов, в которое Москва не вмешивается. При этом представитель Кремля выразил соболезнования семье случайного погибшего (предварительно, он был на трибуне позади Трампа во время стрельбы) и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Песков также сообщил, что у президента России Владимира Путина нет планов созваниваться с Трампом .

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь обратила внимание на то, что американские СМИ при освещении произошедшего называют покушение «угрозой американской демократии».

«Значит угроза внутри, а не вовне. Я бы только уточнила, что это и есть американская демократия, которая доведена либерализмом до суицидального состояния», — написала она в Telegram.

Представитель МИД также заявила, что два месяца назад уже указывала на разжигание в США ненависти к неугодным политикам. Еще 13 мая она возмутилась, что «никто из западников, защищающих демократию, законность и права человека, не обращает никакого внимания на то, что в США открыто заявляют о «необходимости убить кандидата в президенты, экс-президента страны Дональда Трампа».

Дипломат считает, что к убийству Трампа призывали, например, конгрессмен Дэн Голдман и политолог-публицист Роберт Каган, муж бывшего официального представителя Госдепа Виктории Нуланд. Голдман сказал о необходимости «устранить» Трампа осенью 2023 года, пояснив, что республиканец «разрушителен для демократии». Каган же говорил о потребности каждого американца сделать что-то, что поможет не допустить Трампа на место президента.

Захарова также перечислила длинный перечень покушений на президентов США (и на нескольких кандидатов в президенты). По ее мнению, в США сформировалась «ужасная традиция», что говорит об их больших проблемах с демократией. Комментируя нападение на Трампа, официальный представитель МИД предложила властям США меньше денег тратить на помощь Украине и больше — на собственную внутреннюю безопасность. Она также выразила мнение, что Вашингтону стоит в целом пересмотреть свою как внешнюю, так и внутреннюю политику.

«Может, лучше на эти деньги профинансировать американскую полицию и другие службы, которые должны обеспечивать правопорядок внутри США? <...> Колокол звонит уже по Вашингтону!» — резюмировала дипломат.

Реакция в США

Действующий президент США и предполагаемый соперник Трампа на предстоящих выборах Джо Байден выступил с осуждением нападения и заявил, что молится за него и его семью.

«Я был проинформирован о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад слышать, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него и его семью, а также за всех тех, кто был на митинге», — говорится в заявлении американского лидера, опубликованном Белым домом.

После произошедшего Байден даже созвонился со своим соперником, однако подробности их разговора не приводятся.

К осуждению произошедшего призвал также госсекретарь США Энтони Блинкен, а лидеры Демократической партии заявили, что политическому насилию «нет места» в стране.

Независимый кандидат на пост главы Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший призвал граждан страны «отступить от раскола, отказаться от любого насилия и объединиться в молитве».

«Общество осознанно провоцировали»

Часть видных политиков заявила, что покушение спровоцировала атмосфера насилия, что усиливается на Западе. Так, премьер Словакии Роберт Фицо сравнил случай с недавним покушением на себя — в мае в Фицо во время его общения с гражданами на улице почти в упор стрелял пенсионер-либерал, глава правительства перенес операцию.

«Сценарий как под копирку. Политические оппоненты Трампа пытаются его заткнуть, но у них не получается, и они раздражают общественность, пока какой-нибудь бедолага не возьмется за оружие», — обвинил Фицо.

Лидер французских ультраправы Марин Ле Пен назвала покушение «драматическим символом насилия», что «подрывает демократии». Она обратила внимание на то, что Трамп «чудом» избежал гибели. «Скорейшего ему выздоровления. Мои мысли с активистами-республиканцами, которые стали жертвами этого безумия», — указала Ле Пен.

Британский политик Найджел Фарадж, сторонник Трампа, возложил вину на СМИ. Он отметил, что журналисты подогревали ненависть к республиканцу в обществе. «Мейнстримные СМИ распространяли нарратив ненависти против Трампа. Надеюсь, они гордятся собой. Отвратительные люди», — коротко высказался Фарадж.

Секретарь правящей партии Грузии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе обвинила в покушении «глобальную партию войны и либеральный фашизм». По ее мнению, эти силы нередко используют подрывные действия, ложь, политическое насилие.

«Партия глобальной войны не меняет методов. В XXI веке либеральный фашизм, радикализм, поляризация, ненависть и кровавые атаки на политиков стали обычным явлением в Америке и Европе», — поддержал ее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.

Президент Италии Серджо Маттарелла в своем заявлении подчеркнул, что нападение вызывает серьезную тревогу, и назвал возвращение насилия в политическую сферу симптомом ухудшения гражданского устройства.

Прочие соболезнования

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что глубоко потрясена стрельбой. Как и остальные лидеры, она напомнила, что насилию нет места в политике.

«Суть и цель наших демократий заключается в том, что мы можем выражать свои взгляды, обсуждать наши разногласия и разрешать наши разногласия мирным путем», — сказала премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, назвав нападение неоправданным.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо подчеркнул, что опасность политического насилия нельзя переоценить — оно никогда не приемлемо.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал стрельбу трагедией для демократии. «Франция разделяет шок и негодование американского народа», — сообщил он.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь осудил покушение на Трампа, заявив, что испытал ужас из-за случившегося. Он пожелал американцу скорейшего выздоровления.

«Такому насилию нет оправданий и не должно быть места где угодно в мире. Насилие никогда не должно побеждать. Я рад узнать, что Дональд Трамп уже в безопасности», — сказал Зеленский.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Штатам провести эффективное расследование нападения: по его мнению, это необходимо, чтобы «не бросить тень» на США. «Полагаю, что расследование нападения будет проведено максимально эффективным образом, а виновные и зачинщики будут привлечены к ответственности в кратчайшие сроки, чтобы не бросать тень на выборы в США и глобальную стабильность», — призвал Эрдоган.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его мысли и молитвы с Трампом «в эти темные часы» в связи с инцидентом, а премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил глубокую обеспокоенность «нападением на своего друга».

«Мы осуждаем все формы политического насилия вместе со всеми сторонниками демократии во всем мире. Голос народа всегда должен оставаться превыше всего», — высказался президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший.

Свои соболезнование и осуждение покушения в похожем ключе также выразили власти множества стран, включая Китай, Израиль, Бразилию, Египет, Сальвадор, Скандинавию, Японию, Мексику.