«Надо вернуть еще Киев, Николаев и Одессу»: как может выглядеть мир между Россией и Украиной Экс-депутат Рады Олейник счел капитуляцию Украины выходом из конфликта с РФ

Военная операция на Украине приближается к отметке в 29 месяцев. Боевые действия продолжаются, но в России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта. Призывы к поиску условий мира постепенно нарастают на Западе, а в Киеве намекают на готовность отказаться от жестких условий для начала переговоров. Чем может закончиться конфликт на Украине и как может выглядеть мир — в материале «Газеты.Ru».

Российская военная операция на Украине идет уже более 870 дней, силы РФ продолжают наступление по нескольким направлениям, в том числе в Харьковской области. Успехи на фронте вызывают двоякую реакцию на Западе и Украине. Во-первых, большинство стран, в особенности США, последовательно говорят о продолжении помощи Киеву, выделяют дополнительное финансирование и согласуют отправку новых вооружений, в частности истребителей F-16.

Украина же хоть и благодарит своих партнеров за помощь, но считает ее недостаточной и не всегда своевременной. Киев открыто критикует своих коллег за медленные поставки техники и боеприпасов, а также неспособность согласовать передачу не десятков, а сотен боевых самолетов и новейших систем ПВО.

Во-вторых, пока одни страны говорят о необходимости помогать украинской стороне до «победы», другие все чаще упоминают о необходимости поиска дипломатического решения и большей вовлеченности Запада в урегулирование.

Показательным моментом можно считать июльское турне премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с «мирной миссией» по маршруту Киев — Москва — Пекин — Вашингтон. Поездку политика по большей части не поддержали в Евросоюзе и НАТО, назвав личной инициативой и даже авантюрой.

Тренд на диалог

Орбан назвал своей целью достижение мирного урегулирования конфликта на Украине и пообещал дальше работать в этом направлении. Некоторые страны НАТО его в этом поддерживают, например Турция и Словакия. В США сторонником урегулирования можно назвать экс-президента Дональда Трампа, пообещавшего завершить конфликт после победы на выборах.

С ним Орбан тоже встретился, подтвердив мирные планы политика по Украине. Правда, как именно Трамп собирается урегулировать ситуацию, неизвестно. Советники экс-президента США намекали на возможность достижения прекращения огня с учетом ситуации на земле, а СМИ допускали возможность закрытия пути в НАТО для Украины.

Совпала с поездкой венгерского премьера частичная корректировка позиции Киева. Предложение политика о прекращении огня для переговоров с Россией там отвергли, но намекнули на возможность диалога с Москвой через посредников — несмотря на официальный запрет прямых контактов, введенный два года назад.

К тому же, на полях саммита НАТО украинский президент Владимир Зеленский сперва говорил о том, что важнее сохранить людей и государство, чем территории, а потом уже напомнил о своих изначальных требованиях по выходу российской армии за границы, обозначенные с обретением Украиной независимости в 1991 году.

По информации Bloomberg, Киев планирует в скором времени созвать новый «мирный саммит» в продолжение встречи в Швейцарии, которая вызвала критику из-за того, что Россию не пригласили поучаствовать. Источники агентства утверждают, что в этот раз Москву на встречу позовут, а провести мероприятие спешат до выборов президента США в ноябре.

В России в возможном новом «мирном саммите» участвовать не спешат. По словам замминистра иностранных дел РФ Михаила Галузина, на встрече будут «проталкивать тупиковую и ультимативную формулу Зеленского». Впрочем, саму возможность для переговоров Москва оставляет открытой. Условия России подразумевают вывод украинских сил из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание их статуса вместе с Крымом и закрепление нейтралитета Украины.

«Вся территория под контролем»

Опрошенные «Газетой.Ru» депутаты и сенаторы сходятся во мнении, что окончательную конфигурацию мира с Украиной, приемлемого для России, уже не раз обрисовал президент Владимир Путин. Член комитета Государственной думы по международным делам Мария Бутина заметила, что Москва свои требования обозначила и от своих слов не отказывается.

«Речь идет о демилитаризации и денацификации. С тех пор ничего не изменилось. Саммиты, которые они проводят, де-факто пытаясь впихнуть всем так называемую «формулу Зеленского», разработанную для него американскими кураторами, ни о чем. Россия изначально обозначила свою позицию и ее придерживается. Они пытаются играть в словесные игры, но нас не запутать. По завершению холодной войны США не победили, а обманули Россию. Больше такую ошибку мы повторять не намерены», — отметила депутат.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков считает, что украинские войска должны покинуть все территории субъектов, находящихся под контролем России, и не только.

«Если говорить о мире с Украиной, который хотели бы видеть граждане Российской Федерации, то правильным будет переход всей территории страны под контроль нашей армии.

В особенности это касается левобережной Украины. То есть все это будет возвращено в состав России. Конечно, Одесса, Николаев и Киев. Это оптимальный вариант», — пояснил сенатор.

Он добавил, что потребуется и полный отказ Украины от вступления в НАТО, а также изменение внутренней политики страны, направленной на разжигание ненависти к России.

«Для завершения конфликта нужны железные гарантии того, что все требования и условия будут выполнены. Западу, в особенности США, и нынешней украинской верхушке тут верить нельзя. По факту должна произойти полная смена руководства той Украины, которая останется. Это, скорее всего, и приведет к окончанию конфликта и нормальной жизни для Украины и России», — заключил сенатор.

Изменение переменных

Перемены в риторике Украины вместе с предполагаемым стремлением запустить «новый саммит» мира до ноября наблюдаются на фоне сложностей у главных союзников Киева. В первую очередь проблем нынешней американской администрации во главе с Джо Байденом.

Политик переживает резкое падение рейтингов, ведутся разговоры о его недееспособности из-за постоянных ошибок в речах и провальном выступлении на дебатах с Трампом, а также обсуждение его выхода из президентской гонки в Демократической партии.

На саммите НАТО Байден вновь допустил несколько проколов, в том числе перепутал Зеленского с Путиным, окрестив последнего «президентом Украины». После этого еще несколько коллег-демократов открыто выступили против его участия в выборах. В Wall Street Journal констатировали, что оговорки Байдена привлекли больше внимания, чем вся его речь.

Помимо США, кризис наблюдается во Франции, где президентский блок «Вместе» не смог получить большинство на парламентских выборах. Политическая сила Эммануэля Макрона, которого можно назвать главным сторонником жесткой линии по Украине в Европе, пришла второй, оказавшись меж двух огней — левым альянсом «Новый народный фронт» и крайне правым «Национальным объединением». Смогут ли стороны сформировать правительство и будет ли в нем место для президентской партии, вопрос открытый. Не исключено, что итогом станет технический кабмин из непартийных экспертов.

Сложно все и у Германии, второго после США донора Украины. Правящая коалиция социал-демократов, зеленых и свободных демократов проиграла выборы в Европейский парламент, уступив оппозиционному блоку «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» вместе с крайне правой «Альтернативой для Германии», которые практически поделили страну пополам.

Не добавляет оптимизма и ситуация на фронте, которая умножается на задержки поставок западных вооружений и сохранение ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов вглубь территории России. Препоны в этом плане отчасти сняли лишь Великобритания и Франция, США же сохраняют запрет, несмотря на все просьбы Киева. Пока актуален он и для истребителей F-16, передаваемых Украине.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Попытка спастись»

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают развитие переговорного тренда по Украине. Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер допустил, что медийный шум поднимается, потому что конфликт затянулся и все время переживает опасные моменты эскалации.

«Перед саммитом НАТО [генсек альянса Йенс] Столтенберг говорил о том, что альянс не может проиграть. То есть, очевидно, блок будет поднимать планку, чтобы что-то выиграть. Любое достижение России для них неприемлемо. Они на такой вариант не пойдут. Однако сам медийный шум важен для обеих сторон, дабы показать, что именно они стремятся к миру», — сказал эксперт.

В то же время бывший депутат Верховной рады, участник движения «Другая Украина» Владимир Олейник уверен, что Зеленский начал менять риторику из-за риска прихода к власти в США Трампа, обещающего прекратить конфликт.

«Если будет мир, то Зеленскому конец. Он же не избираем, на выборах проголосуют за кого угодно, только не него. Дальше Зеленского как минимум ждет судьба [экс-президента Грузии Михаила] Саакашвили, который сидит у себя на родине. Зеленский мечется, чтобы спасти свою шкуру. Он готов говорить даже с чертом, но с ним никто не собирается вести диалог», — утверждает экс-депутат.

Туманные перспективы

Могут ли усилия Орбана, Трампа или изменения в риторике Киева в итоге привести к началу урегулирования украинского кризиса, сложно сказать. Старт переговорного процесса упирается во множество факторов. В частности, неизвестно, кто будет вести диалог: Россия не считает Зеленского легитимным и настаивает на участии в переговорах непосредственно с Западом, но получает отказ.

Еще один вопрос — на какой основе запустить процесс. Турция предлагает возвращение стамбульской площадки, на которой весной 2022 года был достигнут ощутимый прогресс. Однако в итоге процесс был сорван, а теперь условия сильно поменялись, в том числе на фоне вхождения в состав России четырех новых регионов.

С точки зрения Владимира Брутера из Международного института гуманитарно-политических исследований, на сегодняшний день стороны выдвигают несовместимые требования. По его словам, пока мир нереализуем, а точки невозврата были многократно пройдены.

«Если на Западе признают новые регионы и примут что-то по нейтральному статусу Украины, то это другой разговор. Но они этого никогда не сделают в нынешней ситуации. Только если будут проигрывать гораздо больше. Формула тут следующая: они признают Донецк за день до взятия Киева. А столицу Украины отдадут за день до взятия Одессы. При этом будут очень сильно торговаться. Это западная культура», — добавил эксперт.

По мнению бывшего украинского депутата Владимира Олейника, из-за невозможности вести диалог с нынешней властью на Украине и сложности с решением территориального вопроса в рамках действующей конституции страны (изменение границ требует всеукраинского референдума, который нужно будет провести как-то и в российских регионах) выходом будет только капитуляция.

«Капитуляция не Украины, а режима, управляющего страной. Это выгодно для самих украинцев, потому что в случае заключения каких-то соглашений с остатками команды Зеленского, все их долги перед Западом упадут на местное население. Если же будет капитуляция, то никто ничего платить не станет. Кто брал деньги после 2014 года, у тех пусть и забирают», — резюмировал политик.