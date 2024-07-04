Прекращения огня не будет: Путин ответил на предложения Трампа, Орбана и Зеленского Путин: Запад уже просил Россию прекратить огонь, пока наша армия была под Киевом

Президент РФ ответил на вопросы журналистов после саммита ШОС и большое внимание уделил конфликту на Украине. Владимир Путин прокомментировал последние предложения по завершению конфликта, в том числе идею премьера Венгрии о прекращении огня до начала переговоров. Последнее, по мнению президента, невозможно. Причина в ненадежности обещаний со стороны Украины. Ранее Киев уже срывал такие договоренности из-за того, что не контролирует собственную армию, пояснил Путин. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

О прекращении огня

В начале полномасштабного конфликта Москва уже останавливала боевые действия по «настойчивой просьбе западных партнеров», напомнил Путин. Тогда российская армия стояла под Киевом, но согласилась прекратить огонь. Однако Украина в ответ то же самое не сделала, подчеркнул президент.

«Потом нам было сказано, что украинские власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования. Потому что там, якобы, есть такие, что не подчиняются центральным властям», — отметил российский лидер.

Более того, Москва отвела войска от Киева, чтобы создать условия для заключения мирного соглашения. И опять столкнулась с обманом, все договоренности «были выброшены в помойку».

«Так было неоднократно. Поэтому просто сейчас взять и объявить прекращение огня в надежде на то, что обратная сторона предпримет какие-то позитивные шаги, мы просто не можем», — подытожил Путин.

Кроме негативного опыта есть и другая причина. Украина может воспользоваться паузой на фронте, чтобы усилить ВСУ. А именно, призвать больше людей через насильственную мобилизацию и довооружиться, оценил Путин. То же самое в Киеве говорят насчет России. Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что прекращение огня позволит Москве накопить силы, а потом «переехать Украину».

Остановить боевые действия получится только после того, как Киев пойдет на необратимые шаги по завершению конфликта, подчеркнул Путин. Какие конкретно действия имеются в виду, он не указал.

Таким образом, Путин ответил на озвученную ранее инициативу венгерского премьера Виктора Орбана. Тот впервые за время конфликта посетил Киев и предложил Зеленскому подумать над тем, чтобы сначала прекратить огонь, а потом начать переговоры. Политик аргументировал это тем, что организовывать переговоры всегда долго и сложно, а пауза на фронте ускорит процесс.

О переговорах с Киевом через посредников

Россия не против подключить к переговорам посредников, но сторонам все равно придется в какой-то момент договариваться напрямую , считает Путин. У любого посредника будет недостаточно полномочий, чтобы подписать окончательное соглашение, разъяснил он. Кроме того, вряд ли посредник вообще сможет подвести ситуацию к моменту заключения итоговых договоренностей.

«Здесь принципиальным является вопрос не только компетентности таких посредников, но и их полномочий.

Кто может дать такие полномочия посреднику, которые могли бы поставить окончательную точку и положить конец этому противостоянию? Я просто считаю, что это маловероятно», — сказал президент.

В то же время он положительно отозвался об опыте Турции как посредника на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Подобное включение третьих сторон Москва приветствует. Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 4 июля сообщил, что ни Стамбул, ни другие страны сейчас не смогут стать посредниками, поскольку Украина в принципе отвергает любой диалог с Россией, с посредником или без.

«Украина решительно отвергла мирный план Путина, который был высказан в МИДе. Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником».

Ранее переговоры с Москвой через посредников допустил Зеленский. В интервью зарубежным журналистам в конце июня он напомнил, как заключали зерновую сделку. Тогда для Украины и России сделали два зеркальных соглашения, которые они подписали не друг с другом, а с Турцией и ООН . То же самое, по мнению украинского лидера, подойдет для решения вопросов «территориальной целостности, энергетики и свободы судоходства».

О легитимности Киева

Во время брифинга Путина спросили, не может ли Россия напрямую обратиться насчет переговоров к Верховной раде Украины. Президент ответил, что это возможно, но толку не будет. Дело в том, что сейчас этот орган не самостоятелен и не отделен от президента страны, которого Москва считает нелегитимным.

«В условиях узурпации власти правящей верхушкой это бессмысленно, потому что большинство Рады подчинено так называемой правящей верхушкой... [Которая] незаконно находится у власти и даже не обращается в Конституционный суд за подтверждением своих полномочий», — указал российский лидер.

Он вновь подчеркнул, что по законодательству Украины полномочия президента должны были перейти к Раде (срок Зеленского истек 20 мая). Однако украинский парламент «эти полномочия не берет».

В конце мая Путин заявил, что теперь на Украине в качестве верховной власти легитимен только спикер Рады. Это место занимает Руслан Стефанчук, который полностью поддерживает Зеленского и называл «гнидами» и врагами государства всех, кто сомневается в легитимности президента. По мнению спикера, до снятия военного положения на Украине свою работу в неизменном виде должны продолжать «все про все» государственные органы.

О мирных инициативах Трампа

Москва «вполне серьезно» относится к заявлениям кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что он хочет и готов завершить конфликт на Украине. Однако как именно американский политик собирается это сделать, России пока неизвестно, уточнил Путин.

«Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне», — сообщил президент.

Российский лидер добавил, что пока Москва не может наладить конструктивный диалог с Белым домом, хотя и хотела бы этого. Неизвестно, что будет в будущем, требуется дождаться результата осенних выборов президента в Штатах, резюмировал Путин.

«Нам сигналы [от США] посылают время от времени, что они хотят с нами возобновить этот диалог. Но потом вдруг пропадают куда-то, начинают рассуждать на какие-то отвлеченные темы, не имеющие прямого отношения к вопросам стратегической стабильности. Повторяю еще раз, давайте мы дождемся формирования новой администрации и поймем, каковы ее планы и предпочтения», — призвал Путин.

Трамп неоднократно утверждал, что знает способ быстро завершить конфликт. В том числе, обещал закончить боевые действия за 24 часа. В то же время республиканец воздерживается от детального объяснения своего мирного плана. Однажды он признался, что просто одновременно надавил бы на Зеленского и Путина.

«Я бы сказал Зеленскому — вы должны договориться. Я бы сказал Путину — если вы не договоритесь, мы дадим ему [Зеленскому] больше, чем они когда-либо получали. И все, война закончится», — уверял Трамп.