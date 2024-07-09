Военная операция на Украине, день 867-й

В США умалчивают о том, что в больницу в Киеве попала ракета украинской ПВО, чтобы использовать ситуацию для новых поставок вооружений, заявил посол России в Вашингтоне Антонов. Силы ПВО и РЭБ ночью пресекли атаку БПЛА в Волгоградской области, возникли возгорания на подстанции и нефтебазе, сообщил губернатор Бочаров. ВСУ пытались атаковать с помощью беспилотников объекты на севере Астраханской области, атака отражена, сообщил губернатор региона Бабушкин. «Газета.Ru» ведет хронику событий.