Военная операция на Украине, день 867-й

Боевая экипировка в зоне спецоперации соответствует всем стандартам, ее достаточно во всех группировках, сообщил замминистра обороны Евкуров.
Средства ПВО за ночь сбили 38 БПЛА на юге и в центральной части России, в том числе в Астраханской области, сообщили в МО РФ.
Пожар на электроподстанции в Ростовской области, возникший после атаки ВСУ, ликвидирован, проводится охлаждение трансформаторов, пострадавших нет, сообщил губернатор.
Силы ПВО ночью сбили 4 украинских БПЛА самолетного типа в Курском и Октябрьском районах Курской области, сообщил врио губернатора.
❗️ Над Ростовской областью были сбиты «несколько десятков» беспилотников, сообщал губернатор Василий Голубев.
Украинские военные попытались атаковать с помощью БПЛА объекты на севере Астраханской области, заявил глава региона Игорь Бабушкин.
«Атака была успешно отражена», — написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавших нет.
На территории Волгоградской области была предотвращена атака беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков произошло возгорание подстанции в городе Фролово и нефтебазы в Калаче-на-Дону, пишет ТАСС.
Посол России в США Анатолий Антонов, комментируя заявления американских чиновников об ударе по детской больнице в Киеве, обвинил Вашингтон в умалчивании того факта, что «поразивший гражданскую инфраструктуру боезаряд оказался украинской ракетой ПВО».