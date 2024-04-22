«Найдем правильное время»: Зеленский рассказал о будущих переговорах с Россией Зеленский допустил, что Москва и Киев начнут переговоры после форума в Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский вновь допустил, что Москва и Киев могут сесть за стол переговоров. Однако произойдет это только после того, как будет подготовлен документ с украинским видением разрешения всех вопросов. Такой документ, по мнению Зеленского, могут начать разрабатывать на саммите в Швейцарии. При этом российские власти заявляют, что РФ не собирается обсуждать подобные предложения, так как они основаны на провальной «формуле мира» и не учитывают другие мирные инициативы и интересы России.

Президент Украины Владимир Зеленский снова допустил, что Украина может начать переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Об этом украинский лидер заявил в интервью французскому блогеру Гуго Траверу.

Отвечая на вопрос Травера об ожиданиях от саммита по Украине в Швейцарии, который пройдет в июне, Зеленский пояснил, почему он не хочет, чтобы Россия принимала участие в этой встрече.

«Мы не хотим, чтобы Россия уничтожила единственную рабочую дипломатическую инициативу по завершению войны», — сказал украинский президент.

При этом Зеленский уверен, что саммит принесет свои плоды, и после этого РФ сможет присоединиться к переговорному процессу:

«Мы подготовим документ о разрешении всех вопросов с нашим видением, и мы найдем правильное время, чтобы передать его стороне врага и обсудить его с ней».

Эту позицию украинский лидер высказывал и ранее. В начале апреля в интервью немецкому изданию Bild Зеленский также говорил, что страны — участницы саммита подготовят план урегулирования, некоторые пункты которого утвердят уже на первой встрече.

«Затем мы выработаем всеобъемлющий план, и, конечно, некоторые переговорщики... представят этот план российским представителям, но [представят] только тогда, когда будет общее мнение — общее мнение стран, которые действительно хотят мира, а не только переговоров», — подчеркнул президент Украины.

Еще раньше Владимир Зеленский также допустил, что Киев откажется от главного требования для переговоров — возвращения к границам 1991 года. И тогда переговорный процесс может начаться уже после того, как Украина вернет контроль над территориями, утраченными после февраля 2022 года. По мнению Зеленского, возвращение территорий может повлиять на мнение других стран, которые до этого колебались, «поддерживать Украину или нет».

Украинский президент считает, что в таком случае сомневающиеся страны могут отвернуться от России, а это в свою очередь подтолкнет Москву к диалогу.

Без «хотелок»

При этом в России идею Зеленского о переговорах после возвращения территорий резко отвергают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что властям Украины придется учитывать новую геополитическую реальность. В том числе то, что в составе России появилось четыре новых субъекта.

О том, что переговоры нужно проводить с учетом реалий, сложившихся «на земле», еще до заявления Зеленского говорил и сам Владимир Путин.

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то «хотелках» после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле»,

— заявил президент России в интервью РИА Новости.

Москва также не собирается участвовать в саммите в Швейцарии, так как не хочет обсуждать предложения, основанные на плане Украины по урегулированию конфликта, сообщил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

«К сожалению, Киев и Запад зациклены на «формуле Зеленского», продолжают готовить «мирную конференцию» в Швейцарии <...> Говорят, что позовут и Россию. Мы не раз заявляли, что не будем участвовать в таких встречах и обсуждать заведомо провальную «формулу Зеленского» ни целиком, ни по частям», — сказал Полищук ТАСС.

При этом, по его словам, РФ готова рассматривать действительно серьезные предложения, основанные на современных реалиях и учете своих законных интересов. Таким предложением, в отличие от «формулы мира» Зеленского, является, например, китайская инициатива (она состоит из 12 пунктов, среди которых призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине, обмену военнопленными между Москвой и Киевом, а также к отказу от введения односторонних санкций без соответствующего решения Совбеза ООН).

22 апреля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин констатировал факт готовности РФ к мирному решению украинского вопроса. Однако это не мирная инициатива, а «констатация… хорошо известной последовательной позиции главы государства».

В то же время пресс-секретарь российского лидера заявил, что никаких подвижек в процессе мирного урегулирования нет, так как Киев де-юре отвергает возможность переговоров с Москвой.