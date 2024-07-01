Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS, сообщает РИА Новости.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете «Иомиури» выразил уверенность в том, что США останутся союзником альянса и Украины вне зависимости от результатов президентских выборов. По его мнению, в Вашингтоне существует сильная двухпартийная поддержка Киева.
Поддержка Украины ведет к замедлению экономик в тех странах, которые помогают Киеву, угрожая развалом Евросоюза и крахом евро, заявил РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.
Все попытки ВСУ прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян были отбиты и обернулись огромными потерями для них, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.
Силы ПВО за ночь уничтожили и подавили 36 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ.
ВСУ с помощью БПЛА атаковали два села Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.