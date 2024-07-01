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Политика

Военная операция на Украине, день 859-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 859-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Силы ПВО за ночь уничтожили и подавили 36 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями. РИА Новости сообщило, что в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS. США при любом президенте поддержат НАТО и Украину, считает генсек альянса Йенс Столтенберг. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
9:16

Светофоры не работают в Белгороде, наблюдаются перебои с работой интернета — РИА Новости

9:10

9:02

МВФ прогнозирует рост ВВП Украины в 2024 году на уровне 2,5-3,5%, инфляцию — на уровне 8%.

8:55

8:46

Ракетная опасность на всей территории Белгородской области отменена — губернатор

8:42

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.

8:34

Ракетная опасность объявлена на всей территории Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:25

В распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS, сообщает РИА Новости.

8:23

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью японской газете «Иомиури» выразил уверенность в том, что США останутся союзником альянса и Украины вне зависимости от результатов президентских выборов. По его мнению, в Вашингтоне существует сильная двухпартийная поддержка Киева.

8:21

Поддержка Украины ведет к замедлению экономик в тех странах, которые помогают Киеву, угрожая развалом Евросоюза и крахом евро, заявил РИА Новости американский инвестор Джим Роджерс.

8:17

Все попытки ВСУ прорваться на левый берег Херсонской области в районе Днепрян были отбиты и обернулись огромными потерями для них, сообщил ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

8:13

Силы ПВО за ночь уничтожили и подавили 36 украинских беспилотников над Курской, Брянской и Белгородской областями, сообщает Минобороны РФ.

8:10

8:09

❗️ Средства ПВО за ночь уничтожили 18 беспилотников над Брянской областью, сообщил губернатор.

8:05

ВСУ с помощью БПЛА атаковали два села Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

8:03

Взрывы ночью произошли в городе Днепре, сообщило украинское издание «Общественное».

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 859-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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