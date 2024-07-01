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«Причина для беспокойства». В Кремле оценили стягивание войск Украины к белорусской границе

Песков: концентрация ВСУ у Белоруссии — проблема не только Минска, но и Москвы

Сообщения об увеличении численности украинских войск на границе с Белоруссией — повод для беспокойства не только для Минска, но и для Москвы, заявили в Кремле. В Генштабе Белоруссии ранее заявили об активности украинских войск на границе с республикой. Утверждается, что ВСУ стягивают личный состав и оружие, у границы идет минирование и «наращивание инженерных заграждений». Из-за этого Минск вынужден переместить на границу белорусских военнослужащих и «готовиться к прикрытию».

Информация о том, что Украина стягивает войска и технику к границе с Белоруссией, беспокоит Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Белоруссия — это союзное государство, и у нас есть особый формат диалога по линии всех соответствующих ведомств, и в том числе по линии специальных служб. И наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте. Поэтому это, конечно, причина для беспокойства не только для Минска, но и Москвы», — сказал Песков журналистам.

На вопрос, будут ли президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждать эту тему, в том числе на полях саммита ШОС, представитель Кремля ответил: «Если посчитают необходимым, они это смогут сделать, потому что они там увидятся».

Белорусы увидели большую угрозу

«Коалиция западных стран» пытается втянуть Белоруссию в конфликт на Украине, заявили в Минобороны Белоруссии 29 июня. В ведомстве утверждают, что на белорусско-украинской границе ведется сосредоточение вооружений и личного состава в ВСУ, идет минирование и «наращивание инженерных заграждений».

В Житомирской области якобы разместили американские боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня, тяжелую дальнобойную артиллерию и системы наблюдения радиоэлектронной разведки.

«Военнослужащие ВСУ постоянно занимаются пиаром того, что якобы сооружают оборонительные позиции, строят оборонительные сооружения, минно-взрывные заграждения на нашей границе. При этом пытаются показать всем, что они якобы готовятся защищаться. Но мы точно знаем, что в ряде минно-взрывных заграждений имеются проходы, они их оборудовали. С какой целью, для чего они это сделали? Наверняка, чтобы в дальнейшем через эти проходы была возможность проникнуть на нашу территорию диверсионно-разведывательным группам противника, рейдовым отрядам, дабы на нашей белорусской земле провести диверсии, террористические акты», — утверждал заместитель командующего силами специальных операций по идеологической работе полковник Вадим Лукашевич.

На границе с Украиной наблюдается «ничем не обоснованная и пока непонятная активность», заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии — первый заместитель министра обороны генерал-майор Павла Муравейко.

По его данным, в украинский город Овруч прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады.

«Спецназ вблизи государственной границы всегда настораживает», — говорит Муравейко.

В Минобороны Белоруссии сообщили о резком увеличении количества полетов БПЛА, ведущих разведку в приграничных районах.

«Мы сталкиваемся с провокациями по действиям беспилотной авиации на тактическом уровне, которая нарушает нашу государственную границу», — подчеркивает Муравейко.

Минск был вынужден переместить на границу белорусских военнослужащих, «наращивать отдельные направления и готовиться к прикрытию», сказали в Минобороны страны.

В приграничье ведет разведку «Русский добровольческий корпус» (организация признана террористической и запрещена в России), заявили в Пограничном комитете Белоруссии.

Утверждается, что 26 июня в Ельском районе Гомельской области пограничники сбили украинский дрон.

«На флеш-карте БПЛА обнаружены видеофайлы, анализ которых свидетельствует, что летательный аппарат производил разведку находящихся на приграничной территории промышленных объектов, а также пограничной инфраструктуры», — говорится в сообщении Погранкомитета Белоруссии.

Накануне в том же районе, по данным пограничников, был найден схрон с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств.

Минобороны Белоруссии проводит проверку боевой готовности своих Вооруженных сил в приграничных районах. Военнослужащие отработали попытку прорыва границы и нападения на блокпост. В приграничные районы введены дополнительные силы и средства ПВО. Наращена система постов визуального наблюдения. Дежурная авиация круглосуточно патрулирует границу.

«Мы готовы к любым провокациям, мы готовы дать отпор любому противнику. Население Республики Беларусь может быть уверено в том, что подразделения сил специальных операций сделают все возможное и даже невозможное, чтобы защитить Республику Беларусь», — заявил Лукашевич.

На Украине такие утверждения назвали «информационной операцией» и отметили, что об этом заявляют не впервые.

«Граница с Беларусью остается для нас угрожающим направлением, и мы продолжаем ее укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории Беларуси», — заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

По его словам, Белоруссия с 21 июня проводит проверку боеготовности своих военных подразделений, это может быть «одним из компонентов, чтобы перебросить ответственность на Украину».

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