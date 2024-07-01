Cыновья священника из Липецка Игоря Ащеулова Алексей, Иоанн и Тимофей на заседании второго Западного окружного военного суда, 1 июля 2024 года

Трех сыновей липецкого священника судят за госизмену. Их мать призналась, что тоже против СВО Сыновья священника Ащеулова в суде признались в планах перейти на сторону Киева

В Москве суд начал рассмотрение уголовного дела в отношении трех сыновей священника из Липецка Игоря Ащеулова. По версии следствия, братья хотели вступить в легион «Свобода России»*, признанный в России террористической организацией. Их задержали сотрудники ФСБ при попытке пересечь границу с Украиной. Это дело — одно из немногих открытых для СМИ. За процессом в суде следил корреспондент «Газеты.Ru».

«Вина — это внутреннее состояние»

Первое заседание по делу братьев Ащеуловых состоялось во 2-м Западном окружном военном суде. Трое подсудимых принимали в нем участие по видеоконференцсвязи из Курского гарнизонного военного суда, куда их доставили под конвоем.

Молодых людей задержали 24 июля 2023 года. Около 22:30 сотрудники ФСБ, дежурившие у приграничного села Анатольевка, с помощью приборов ночного видения заметили три силуэта. Нарушителям велели остановиться и предъявить документы, но братья попытались спрятаться в кустах. Когда сотрудники подошли ближе и посветили фонариками, те вышли к оперативникам.

«В ходе опроса они заявили, что намеревались пересечь границу, попасть на территорию Украины и вступить в «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)*», — рассказал сотрудник ФСБ в ходе допроса в суде.

При себе у россиян были три рюкзака с вещами, паспорта и один телефон — в нем нашли переписки с представителем легиона и скриншоты маршрута.

Ащеуловым предъявили обвинение в покушение на госизмену (переход на сторону противника), а также покушение на незаконное пересечение госграницы и участие в действиях террористической организации.

На суде все трое заявили, что согласны с обвинением, но виновными себя не считают.

«Я признаю деяния, которые мне вменяются, но вина — это внутреннее состояние субъекта, и я не считаю себя виновным», — заявил старший из братьев, 24-летний Иоанн.

«Противники решения президента»

По версии следствия, решение участвовать в спецоперации на стороне Украины братья приняли 5 февраля 2023 года. В это время 19-летний Тимофей и 21-летний Алексей жили с матерью в Санкт-Петербурге. Иоанн жил в Минске и работал в Институте физики Национальной академии наук Беларуси.

«Иоанн, Алексей и Тимофей договорились вместе принять участие в легионе «Свобода России», вступив в преступный сговор, и вышли на связь с представителями организации в Telegram», — зачитал обвинение представитель прокуратуры.

Вскоре, как считают следователи, старший из братьев отправил на почту легиона заполненную анкету, свой паспорт и другие документы. Уже в начале июля он поехал к братьям в Петербург, а оттуда они втроем направились в Воронеж.

Здесь Ащеуловы взяли инструменты для демонтажа забора и 23 июля на поезде поехали в Курск, затем на автобусе два-три часа до Рыльска и на такси около семи часов до Романово. Оттуда молодые люди пошли пешком через лес к границе. Около нее их и задержали. Сначала по административной статье, а затем и по уголовным.

Как уверяет обвинение, Ащеуловы пошли на преступление, так как были «политическими противниками решения президента о проведении СВО».

Планы перейти на сторону Киева считали шуткой

Отец молодых людей, священник Игорь Ащеулов, выступая в качестве свидетеля, заявил, что его сыновья — лучшие люди, которых он знает.

«Как уже сказал в рамках допроса осенью, ребята были послушные, неконфликтные, дружелюбные, любознательные. Я с ними постоянно общался, пока они не стали самостоятельно жить. Затем поддерживали связь реже, чем хотелось бы, по электронной почте», — заявил он на суде.

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Всего на заседании должны были выступить 15 человек, но допросить лично удалось лишь отца подсудимых и сотрудников ФСБ, которые их задерживали.

Показания остальных участников процесса зачитал прокурор. Как отмечали многие родственники, Иоанн не скрывал своего негативного отношения к спецоперации и говорил, что хочет перейти на сторону Украины, но они «воспринимали это как шутку».

Мать Ащеуловых призналась, что также не поддерживает СВО, так как она влечет к людским потерям, но о планах сыновей не знала — они говорили лишь о том, что поедут на заработки в Воронеж.

Одна из сестер подсудимых, напротив, прекратила общение с Иоанном из-за политических разногласий.

«Насколько мне известно, Иоанн не поддерживал проведение спецоперации, я сделала вывод исходя из того, что он пересылал мне некоторые записи Александра Невзорова (признан в РФ иностранным агентом)*, который высказывался против СВО, — говорится в показаниях свидетельницы. — Кроме того, он критически относился к моим знакомым военным корреспондентам, которые поддерживали проведение СВО».

Многодетная семья священника Игоря Ащеулова стала известна после того, как в 2014 году органы опеки изъяли детей из-за условий их проживания.

Член общественной палаты Людмила Виноградова обратилась тогда к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и попросила взять дело под личный контроль. После этого родителям вернули детей и выделили жилое помещение на время ремонта дома.

Самого священника лишили прихода из-за грубого отношения к прихожанам, сообщал в 2014 году «Коммерсантъ».