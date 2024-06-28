Военная операция на Украине, день 856-й

Саммит ЕС призвал активизировать поставки военной помощи Украине.
В ЕС подтвердили приверженность предоставлению постоянной поддержки Украине столько времени, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо.
Лидеры ЕС осудили усиление атак на критически важную инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе.
«Поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, Европейский Совет призывает активизировать военную поддержку Украины. В частности, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты срочно необходимы для защиты населения и критически важной энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в заявлении.
Также саммит ЕС решил начать разработку нового режима санкций против России за ведущуюся на территории ЕС подрывную деятельность.
В эксклюзивном интервью ТАСС генсек ООН Антониу Гутерриш назвал конфликт на Украине одним из «самых драматических». Больше упоминаний Украины в интервью нет.
4750 огнетушителей будет роздано жителям приграничных населенных пунктов Белгородской области, поскольку там невозможно работа спецтехники МЧС из-за атак ВСУ. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
❗️ Над акваторией Черного моря возросла интенсивность полетов стратегических дронов США, которые осуществляют разведку и целеуказания высокоточному оружию, поставляемому Вооруженным силам Украины западными государствами, для нанесения ударов по объектам России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Это свидетельствует о все большей вовлеченности США и стран НАТО в конфликт на Украине на стороне киевского режима. Такие полеты кратно повышают вероятность инцидентов в воздушном пространстве с летательными аппаратами Воздушно-космических сил России, что увеличивает риск прямой конфронтации альянса с Российской Федерацией. Ответственность за это будут нести страны НАТО», — заявили в российском оборонном ведомстве.
Министр обороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ «принять меры оперативного реагирования на провокации».
Накануне в Минобороны РФ заявили, что в Сирии «произошло опасное сближение» американского дрона MQ-9 Reaper с российским Су-35.
«Небольшое возгорание» возникло на одной из нефтебаз в Тамбовской области в результате попадания украинского дрона, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров.
Крыша административного здания в Брянске была повреждена в результате падения украинского дрона, подавленного российскими средствами РЭБ. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Согласно его сообщениям, за ночь по региону ударили 14 дронов. Никто не пострадал.
За ночь 12 дронов перехвачены и уничтожены над территорией Брянской области, девять — над Смоленской, два – над Курской, по одному – над Воронежской и Ростовской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.