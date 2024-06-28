Военная операция на Украине, день 856-й

09:11

Саммит ЕС призвал активизировать поставки военной помощи Украине.

В ЕС подтвердили приверженность предоставлению постоянной поддержки Украине столько времени, сколько потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо.

Лидеры ЕС осудили усиление атак на критически важную инфраструктуру, особенно в энергетическом секторе.

«Поскольку Украина осуществляет свое неотъемлемое право на самооборону, Европейский Совет призывает активизировать военную поддержку Украины. В частности, системы противовоздушной обороны, боеприпасы и ракеты срочно необходимы для защиты населения и критически важной энергетической инфраструктуры Украины», — говорится в заявлении.

Также саммит ЕС решил начать разработку нового режима санкций против России за ведущуюся на территории ЕС подрывную деятельность.