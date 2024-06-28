«Любой вылет Global Hawk приводит к смертям в России». Как бороться с беспилотниками США? Полковник Ходаренок предложил сбивать ракетами американские БПЛА над Черным морем

Минобороны России заявило о возросшей интенсивности полетов стратегических разведывательных БПЛА над акваторией Черного моря. Глава военного ведомства Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС РФ «внести предложения по мерам оперативного реагирования на провокации». Какую опасность несут беспилотники США и как с ними бороться, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

По данным министерства обороны России, БПЛА ведут разведку и выдают целеуказания высокоточному оружию, поставляемому Украине для ударов по российским объектам. Чаще всего в небе над водами Черного моря появляется стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk ВВС США, разработанный компанией Teledyne Ryan Aeronautical.

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Что известно о Global Hawk

Global Hawk — самый большой в мире по геометрическим размерам и массе серийный беспилотный летательный аппарат. Его стоимость превышает цену серийного многофункционального истребителя 5-го поколения.

Размах крыла Global Hawk превышает 35 метров. Для сравнения, размах крыльев тяжелого четырехмоторного бомбардировщика времен Второй Мировой войны Boeing B-17 Flying Fortress составлял всего 31,62 метра.

Максимальная скорость аппарата относительно невелика — всего 644 км/ч, но практический потолок достигает 20 тыс. метров. В России нет беспилотного летательного аппарата, двигатели которого позволяли бы достичь такой высоты.

БЛА Global Hawk напичкан разведывательной аппаратурой. Он оснащен интегрированной системой разведки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Разведывательные данные с БЛА могут передаваться на землю в режиме реального времени. Радиолокатор Global Hawk передает изображения местности с разрешением 1 метр. Аппарат оснащен электронно-оптической цифровой системой и обеспечивает получение изображений с высоким разрешением. Для навигации используется инерциальная система с поправками от глобальной системы позиционирования.

Без преувеличения можно сказать, что RQ-4B Global Hawk — весьма эффективное средство разведки. Но поразить его легко зенитными ракетными подразделениями и истребительной авиацией.

Это малоскоростная и маломаневренная цель с большой отражающей поверхностью (но есть и очень существенные нюансы, и о них позже).

Что делать?

ВСУ от полетов БПЛА RQ-4B Global Hawk получают ценную разведывательную информацию, а затем используют ее для разработки полетных заданий для ракет ATACMS и Storm Shadow/SCALP-EG (в ближайшей перспективе TAURUS KEPD 350/150). Поэтому «предложения по мерам оперативного реагирования на провокации» становятся уже более чем актуальными.

Любой вылет на задание БПЛА Global Hawk заканчивается смертями и разрушениями на территории России.

И вот что в это ситуации может предпринять российская сторона (подчеркнем, исключительно с точки зрения автора и его оценочных суждений).

Самая радикальная мера — объявить некоторые зоны воздушного пространства над акваторией Черного моря бесполетными и уничтожать огнем зенитных ракетных войск и истребительной авиации все летательные аппараты, нарушившие установленные границы. Однако политические, экономические (все-таки через Черное море проходят международные трассы полетов гражданской авиации) и чисто военные последствия подобных мер просчитать довольно сложно.

Можно парализовать работу БЛА хорошо организованным радиопротиводействием, то есть ставить помехи подавляющей мощности по всем возможным каналам получения разведывательной информации БЛА и каналами его управления, то есть сделать невозможным получение данных для навигации аппарата от глобальной системы позиционирования. Но к этому следует добавить, что глушить остронаправленные спутниковые каналы связи этого БЛА — не самое простое дело.

Теоретически (скорее всего, даже гипотетически) можно вмешаться в контур управления БЛА и принудить его или к вынужденной посадке или к приземлению на своей территории. Разумеется, технически это весьма сложная задача, но подобные прецеденты все же есть.

К примеру, в Иране в 2011 году практически без повреждений сумели посадить на своей территории американский беспилотный летательный аппарат RQ-170 производства Lockheed Martin. Иранским военным якобы удалось перепрограммировать систему GPS-навигации БЛА и дать ему команду на посадку. Американцы эту версию отрицают. Впоследствии на основе БЛА RQ-170 в Иране создали ряд своих национальных конструкций.

GPS — не основное средство навигации для БЛА типа RQ-4B Global Hawk (да и для других аппаратов американского производства). Он в основном получает нужные данные о траектории своего полета от инерциальной навигационной системы, а она не подвержена воздействию организованных радиопомех.

Наконец, можно постоянно облетать американские БПЛА на истребителях с включенными радиолокационными прицелами, демонстрируя готовность к открытию огня. Впрочем, эту меру нельзя признать эффективной. Такие шаги вряд ли произведут нужное впечатление на американских военных.

Вполне возможны и экзотические приемы борьбы с БЛА — вплоть до обливания их авиационным топливом или созданием облаков из предметов, которые могут вызвать остановку двигателей БЛА в полете. Но тут есть масса нюансов и первый из них — Global Hawk летает очень высоко. Наши истребители (типа Су-27) до этого потолка не дотягивают. Облить топливом можно было еще БЛА типа MQ-9 Reaper, а вот с Global Hawk этот номер уже не пройдет.

Пожалуй, единственный и самый эффективный способ бороться с БЛА над водами Черного моря — обстреливать его из зенитного ракетного дивизиона С-400 «Триумф» или уничтожить ракетами класса «воздух-воздух» истребительной авиации (или даже стрелково-пушечным огнем).

Причем Global Hawk летит медленно, долгими и долгими часами, а перехватить высокоскоростным самолетом-истребителем этот БЛА (даже если бы он и поднялся на такую высоту) весьма проблематично. Ну, поднимется наш истребитель на 20 км, чиркнет в районе цели, а надо к этому RQ-4B подобраться на его же высоте и примерно с его же скоростью, а потом уже гарантированно поразить, к примеру, огнем из авиационных пушек. Для решения подобной задачи лучше всего подходил бы аппарат М-17 «Стратосфера» — советский высотный реактивный дозвуковой самолет для перехвата дрейфующих аэростатов. Но в свое время дальше опытных конструкций дело так и не пошло, и подобного аппарата на оснащении ВКС в настоящее время нет.

Пойдет ли российское военно-политическое руководство на уничтожение американского БЛА огнем ЗРВ или истребительной авиации — вопрос открытый. Все-таки RQ-4B Global Hawk совершает свои полеты в международном воздушном пространстве, над нейтральными водами Черного моря, где установлена свобода полетов летательных аппаратов всех государств.

То есть обстрел и уничтожение Global Hawk может создать прецедент, чреватый плохо предсказуемыми последствиями. Только в плане гипотезы предположим, что ВКС РФ сбили RQ-4B. Но с американской стороны непременно будет ответ. К примеру, через неделю у нас в Атлантике пропала атомная подводная лодка. А что с ней случилось? Да никто не знает. Так что в подобных ситуациях надо действовать крайне осмотрительно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).