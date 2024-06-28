Трамп отверг предложения Путина по Украине. Как он планирует закончить конфликт? Трамп заявил о неприемлемости предложений Путина по решению конфликта на Украине

Дональд Трамп заявил о неприемлемости предложений Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. Он выразил уверенность в том, что если бы у США был «настоящий президент», которого бы Путин уважал, то российская военная операция не началась бы.

Предложения президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта с Украиной неприемлемы. Об этом заявил Дональд Трамп в ходе первых дебатов основных кандидатов в президенты США. Трансляцию вел телеканал CNN.

Трамп выразил мнение, что боевых действий на Украине можно было бы избежать, если бы у руководства США «был лидер в этой войне».

«Он (Байден. — прим. ред.) всех подпустил, он дал Украине $200 млрд или больше. Это большие деньги, я не думаю, что раньше когда-либо было что-то подобное», — сказал он.

Продолжая свою речь, Трамп в очередной раз заявил, что в случае своей победы на выборах завершит конфликт еще до инаугурации. Он отметил, что США не следует расходовать средства на этот конфликт. По его мнению, он мог бы быть предотвращен, если бы Россия уважала действующего президента Джо Байдена.

План советников Трампа

В период президентства Дональда Трампа два его ключевых советника, Кит Келлог и Фред Флейтц, разработали план по урегулированию конфликта на Украине, который предполагал увеличение военной поддержки Киеву при условии начала мирных переговоров с Россией. Этот план был представлен Трампу, который положительно отреагировал на идеи, хотя не давал официального одобрения.

Согласно стратегии советников, основная цель заключалась в достижении временного прекращения огня на основе текущих линий фронта во время переговоров. Они также подчеркивали необходимость дополнительных гарантий безопасности для Украины, включая поставки вооружения.

Несмотря на положительное отношение к плану со стороны Трампа, его пресс-секретарь Стивен Чунг отметил, что только заявления президента или его уполномоченных членов кампании следует рассматривать как официальные.

Комментируя сообщения о плане, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что любая инициатива по урегулированию должна опираться на реальное положение дел.

Условия России

14 июня на встрече с сотрудниками МИД президент России Владимир Путин озвучил условия прекращения огня на Украине. По его словам, Москва готова начать переговоры и прекратить огонь только после полного вывода украинских войск из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Запорожской и Херсонской областей. Он подчеркнул, что это должно сопровождаться официальным отказом Украины от планов вступления в НАТО.

Важной составляющей переговоров для России он также назвал признание нейтрального и безъядерного статуса Украины. Путин выразил уверенность в возможности мирного разрешения конфликта, но при этом должны быть также отменены все западные санкций.

«Мы призываем к тому, чтобы перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой», — подчеркнул тогда президент.

Глава государства также предостерег, что в случае отказа Киева и Запада от предложенного мирного варианта, дальнейшие условия в зоне конфликта будут изменяться в ущерб киевскому режиму.