«Он в боях под Красногоровкой»: мужа Блиновской объявили в розыск МВД объявило в розыск мужа Елены Блиновской после неявки к следователю

Мужа блогерши Елены Блиновской Алексея объявили в розыск. Как утверждается, бизнесмен не явился к следователю для ознакомления с материалами нового уголовного дела против него. Блиновского, который в апреле уехал на СВО, недавно перевели в штурмовое подразделение. По словам его сослуживца, экс-адвоката Эльмана Пашаева, сейчас он в боях под Красногоровкой. Связи с предпринимателем нет уже две недели.

МВД объявило в розыск мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской — бизнесмена Алексея Блиновского. Это следует из базы ведомства. Там указано, что предпринимателя разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако не уточняется, по какой именно.

По данным Shot, в отношении Алексея Блиновского ранее возбудили новое уголовное дело по статье об уклонении от налогов в особо крупном размере. В розыск его объявили в начале июня из-за того, что бизнесмен не являлся к следователю в рамках обвинения по уголовному делу. Всего, как уточняет Telegram-канал, Блиновскому вменяют три статьи, среди которых также легализация денежных средств и соучастие в преступлениях Елены Блиновской.

Адвокат предпринимателя Юлия Новичкова также сообщила РИА Новости, что следствие уведомляло защиту, что мужчину объявили в розыск.

«Связано ли это с мерой пресечения? Не знаю, нет», — добавила юрист.

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Перевод в штурмовики

28 июня также стало известно, что Алексея Блиновского, который находится в зоне спецоперации, перевели в штурмовое подразделение. Его сослуживец, экс-адвокат Эльман Пашаев сообщил РИА Новости, что бизнесмен сейчас участвует в боях под Красногоровкой.

«Он с мая в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады… нас перевели в один день», — отметил Пашаев.

Информацию об этом также подтвердил Mash. По данным источника Telegram-канала, приказ о переводе Блиновского из 95-го стрелкового полка в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр пришел от 1-го армейского корпуса.

«Новый коллектив принял мужа мамы марафонов тепло. Говорят, Алексей быстро учится, наравне со всеми уже две недели находится на передке и четко исполняет приказы», — говорится в публикации.

Mash также пишет, что связи с Блиновским нет уже две недели. Telegram-канал уточняет, что бизнесмен находится на боевом задании, и снимать его оттуда не планируют. Сколько он пробудет на передовой — неизвестно. Сослуживцы предпринимателя также говорят, что он может не знать, что его объявили в розыск.

По данным Mash, пока Блиновский на боевом задании, задержать его не могут. Чтобы доставить бизнесмена в Москву, в зону СВО за ним должны приехать военные правоохранители.

Блиновский на СВО

13 апреля источник ТАСС в окружении Блиновского сообщил, что бизнесмен заключил контракт с Минобороны РФ и в ближайшее время отправится на фронт. Shot писал, что таким образом он пытался избежать потери своего последнего бизнеса — тогда несколько его компаний находились в стадии ликвидации. Telegram-каналы также предполагали, что уход мужа Блиновской на СВО поможет ей выйти из СИЗО, однако этого до сих пор не произошло.

16 апреля Shot опубликовал первые фото Блиновского из зоны СВО. Бизнесмен под позывным «Брикс» занимался сборкой беспилотников и организацией их логистики между подразделениями в составе Донецкого корпуса.

Через неделю после публикации этих фото Алексей Блиновский пожаловался, что следствие хочет разорвать его контракт с армией. Предприниматель обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, чтобы тот дал поручение приостановить эту процедуру. Блиновский отметил, что считает эти действия незаконными. Видео с обращением бизнесмена публиковал Эльман Пашаев.

После этого, по данным Shot, правоохранители начали проверку законности заключения контракта с Минобороны РФ.

29 мая источник Telegram-канала сообщил, что бизнесмен покинул расположение воинской части в Донецке, где проходил службу, и его местоположение неизвестно. В части заявили, что Блиновский у них «больше не служит».

По информации Mash, бизнесмен уехал в Москву на следственные действия, но до столицы не доехал.

«Следователи решили, что он пытается скрыться. Его собирались допрашивать после заседания по рассмотрению жалобы жены Елены на арест», — говорилось в публикации.

Эльман Пашаев в беседе с РИА Новости опроверг эту информацию, заявив, что это бред.

«Как может военнослужащий, тем более он сейчас на передовой, покинуть военную часть без последствий», — задался вопросом экс-адвокат.

Другой источник агентства также утверждал, что муж «королевы марафонов» находится в своем подразделении в зоне СВО, но не выполняет никаких задач. По словам собеседника, Блиновский пытался перевестись в другое подразделение, но после того, как узнал, что там его собираются отправить в бой, передумал.

«В настоящий момент он укрывается в подразделении, где находился с самого начала, но не появляется по месту службы и не выполняет никаких задач, и таким образом его статус как бы завис. По этому поводу у особистов много вопросов к этому персонажу», — заявил источник РИА Новости.

После этого Mash сообщил, что Блиновский вернулся в воинскую часть сразу после того, как его супруга подала заявление о банкротстве. Сослуживцы бизнесмена рассказали Telegram-каналу, что в Москву он ездил решать вопросы с недвижимостью. При этом сам Блиновский эту информацию скрывал, отвечая, что уезжал по срочным вопросам.