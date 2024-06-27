Военная операция на Украине, день 855-й

Средства ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА над регионами РФ, в том числе над Московской областью. Финляндия выделит Киеву €500 тыс. в рамках поддержки программы Организации экономического сотрудничества и развития. The New York Times узнала, что в НАТО хотят успокоить Владимира Зеленского обещанием «моста в альянс» и одновременно сохранить позицию, согласно которой Украине не время вступать в объединение. «Газета.Ru» ведет хронику событий.