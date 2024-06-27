Военная операция на Украине, день 855-й

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей — онлайн-карта
Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Литва планирует запретить нерабочие поездки в Россию, Белоруссию и Китай государственным служащим, которые имеют разрешение на работу с секретной информацией. Соответствующее предложение министерства обороны одобрено на заседании правительства.
Владимира Зеленского хотят успокоить обещанием «моста в альянс» перед саммитом НАТО в Вашингтоне, пишет газета The New York Times. По данным издания, альянс хочет дать Киеву «что-то существенное» и при этом сохранить свою позицию, согласно которой Украине не время вступать в объединение.
Украинские военные жалуются на то, что офицеры, ставящие под сомнение неадекватные приказы удерживать позиции, подвергаются наказанию и отстраняются от должностей, сообщает газета Washington Post.
МИД Финляндии сообщил, что власти страны подписали соглашение о поддержке программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В рамках нее Хельсинки выделят Киеву €500 тыс.
Средства ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА над регионами РФ, в том числе над Московской областью — Минобороны РФ
КНДР выражает соболезнования родственникам погибших при ударе Украины по Севастополю американскими ракетами ATACMS и считает, что США являются главным спонсором терроризма, говорится в заявлении министра обороны Кан Сун Нама.
Москва среди прочих мер рассматривает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада в ответ на антироссийские действия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.