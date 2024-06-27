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Политика

Военная операция на Украине, день 855-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 855-й день

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Боевая работа артиллерии группировки войск «Запад»

Боевая работа артиллерии группировки войск «Запад»

Евгений Биятов/РИА Новости
Средства ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА над регионами РФ, в том числе над Московской областью. Финляндия выделит Киеву €500 тыс. в рамках поддержки программы Организации экономического сотрудничества и развития. The New York Times узнала, что в НАТО хотят успокоить Владимира Зеленского обещанием «моста в альянс» и одновременно сохранить позицию, согласно которой Украине не время вступать в объединение. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
8:46

Взрыв произошел в Одесской области Украины, сообщило издание «Зеркало недели».

8:41

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей — онлайн-карта

8:38

Командиры ВСУ имитируют контратаки на харьковском участке фронта, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

8:31

Литва планирует запретить нерабочие поездки в Россию, Белоруссию и Китай государственным служащим, которые имеют разрешение на работу с секретной информацией. Соответствующее предложение министерства обороны одобрено на заседании правительства.

8:26

Владимира Зеленского хотят успокоить обещанием «моста в альянс» перед саммитом НАТО в Вашингтоне, пишет газета The New York Times. По данным издания, альянс хочет дать Киеву «что-то существенное» и при этом сохранить свою позицию, согласно которой Украине не время вступать в объединение.

8:23

Украинские военные жалуются на то, что офицеры, ставящие под сомнение неадекватные приказы удерживать позиции, подвергаются наказанию и отстраняются от должностей, сообщает газета Washington Post.

8:21

МИД Финляндии сообщил, что власти страны подписали соглашение о поддержке программы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В рамках нее Хельсинки выделят Киеву €500 тыс.

8:17

Средства ПВО за ночь уничтожили семь БПЛА над регионами РФ, в том числе над Московской областью — Минобороны РФ

8:15

8:10

Средства ПВО ночью сбили два БПЛА над Тверской областью — пресс-служба правительства региона.

8:07

КНДР выражает соболезнования родственникам погибших при ударе Украины по Севастополю американскими ракетами ATACMS и считает, что США являются главным спонсором терроризма, говорится в заявлении министра обороны Кан Сун Нама.

8:04

Москва среди прочих мер рассматривает возможность понижения уровня дипотношений со странами Запада в ответ на антироссийские действия, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

8:01

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 855-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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