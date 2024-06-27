«Мы отловили более 30 тысяч»: Бастрыкин рассказал, сколько мигрантов отправили на СВО Бастрыкин заявил об отправке на СВО около 10 тыс. мигрантов с гражданством РФ

Глава СК России Александр Бастрыкин пожаловался на мигрантов, которые получают российское гражданство, но не встают на воинский учет. Он рассказал, что более 30 тысяч таких уклонистов «мы отловили, поставили на учет, и уже порядка 10 тысяч направлено в зону СВО». По его словам, на фронте «эти товарищи» нужны, чтобы рыть окопы и создавать укрепления. Бастрыкин также призвал изменить миграционную политику в России и выразил недовольство работой Госдумы, которая еще не приняла новых законов в этой области.

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что ведомство отправило 10 тыс. мигрантов, получивших российское гражданство, на СВО.

«Год назад я дал указание нашим подразделениям создать на местах группы по работе с мигрантами. Мы активно участвуем в рейдах вместе с другими правоохранителями. Мы нашли, знаете, такую фишку, которая привела к тому, что мигранты стали потихонечку покидать Российскую Федерацию», — сказал Бастрыкин, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

По его словам, речь идет о реализации положений Конституции и законов РФ о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и «в случае необходимости принять участие в военной операции» на Украине.

«Мы более 30 тысяч уже отловили таких, получивших гражданство и не желающих встать на воинский учет, поставили на учет и уже порядка 10 тысяч направили в зону специальной военной операции», — заявил Бастрыкин.

По его словам, получивших паспорта мигрантов отправляют в тыловые подразделения.

«Нам говорят: «Зачем они там нужны, эти товарищи?» — рыть окопы и укрепления создавать. Для этого нужны действительно хорошие рабочие руки. Они сегодня пополняют ряды наших тыловых подразделений», — заявил глава СК.

Как рассказал Бастрыкин, за первые четыре месяца 2024 года в Москву, Подмосковье и Петербург приехали почти 3 млн мигрантов. Он предложил ужесточить миграционные нормы, обязать предпринимателей обосновывать необходимость завоза мигрантов и сделать статус нелегального мигранта отягчающим обстоятельством.

В ходе выступления Бастрыкин также призвал изменить миграционную политику в России.

«Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть даже вообще сделать так, чтобы внутренними ресурсами решить свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — сказал он.

По словам главы СК, при привлечении на работу мигрантов необходимой руководствоваться вопросами национальной безопасности.

«Необходимо разработать механизм функционирования внутренней миграции, обеспечив достойный уровень гарантий соотечественникам, используя опыт советского прошлого», — добавил он.

Глава СК в ходе выступления поинтересовался, присутствует ли кто-либо из депутатов на дискуссионной сессии «Правовые аспекты миграционной политики в современной России». Откликнулся один человек.

«Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <...> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — заявил Бастрыкин.

Депутат ответила: «Конечно, мы этим занимаемся, я лично этим занимаюсь». Депутатом, с которым общался Бастрыкин, была Сардана Авксентьева, написало издание RTVI.

Она рассказала в разговоре с «Газетой.Ru», что не приняла это высказывание на свой счет:

«Я разделяю недовольство Бастрыкина скоростью принятия законов в сфере миграции. Это сигнал, который нужно принять во внимание всему парламенту», — сказала парламентарий.

Новобранцев ищут на овощебазах

Число вступивших в гражданство и проходящих службу в зоне СВО ранее не раскрывалось. Однако ранее СМИ сообщали, что сотрудники правоохранительных органов во время миграционных рейдов стали активно напоминать приезжим об их воинских обязанностях. По сообщениям журналистов, полицейские выдавали повестки на месте или везли мужчин в военкоматы.

К примеру, в результате двухдневного рейда на Софийской овощебазе в Санкт-Петербурге летом 2023 года полицейские выявили более сотни мигрантов с российскими паспортами и «практически всех» доставили в районный военкомат для постановки на воинский учет.

В Белгороде сотрудники полиции выявили на овощном рынке девятерых мигрантов с гражданством РФ, но не состоящих на воинском учете, их доставили в военкомат, сообщала пресс-служба регионального УМВД.

Похожие рейды проходили в Воронеже, Кургане, Краснодаре, Красноярске, Новочебоксарске, Ростове-на-Дону и Чебоксарах.

Депутаты Госдумы выдвигали различные идеи по усилению контроля над получившими гражданство РФ.

К примеру, коммунист Михаил Матвеев предлагал законопроект, позволяющий лишать гражданства тех, кто уклоняется воинского учета.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявлял о необходимости ставить на воинский учет одновременно с выдачей паспорта.

А первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев и вовсе предлагал новоиспеченных граждан РФ «забирать насильно». По его мнению, мигрант, который хочет жить в России, должен заранее знать, что обязательно отслужит в российской армии.

«А лучше — даже до получения паспорта, в качестве предварительного задания, обозначающего его решимость стать нашим гражданином», — говорил Журавлев.