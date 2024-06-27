Стрелкова увезли в колонию. Он пробудет там пару лет Бывшего министра обороны ДНР Стрелкова этапировали в колонию

Осужденного на четыре года за призывы к экстремизму экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова этапировали в колонию, сообщила его жена. По информации Mash, экс-министра отправили в ИК-13 «Красная утка». Там содержатся бывшие работники правоохранительных и административных органов. По словам адвоката Стрелкова, бывший министр проведет в колонии около двух лет. Под следствием Стрелков оказался из-за двух постов в Telegram: первый — об отсутствии денежного довольствия у военных корпуса Народной милиции ДНР, второй — о возможной сдаче Крыма Украине.

Стрелков в колонии

Бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин), осужденного на четыре года по статье об экстремизме, этапировали в колонию, сообщила в своем Telegram-канале его жена Мирослава Регинская.

«По информации, полученной от адвоката, сегодня утром Игоря Стрелкова этапировали в колонию», — написала она, отметив, что пункт назначения неизвестен.

Как рассказал адвокат осужденного Гаджи Алиев, защита узнала об отправке Стрелкова в колонию, когда пришла навестить его в СИЗО. Конечная точка этапа пока неизвестна, отметил он.

«Красная утка»

Как пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на сообщение близких экс-министра, Стрелкова этапировали в ИК-13 «Красная утка» в Нижнем Тагиле. Там содержатся бывшие работники правоохранительных и административных органов.

Как пишет канал, супруге и родственникам экс-министра запрещали видеться с ним в последнее время. По какой именно причине, не уточняется.

По словам защитника, Стрелков должен выйти из колонии приблизительно через полтора-два года. Алиев отметил, что бывший министр обороны ДНР провел в СИЗО почти год, а день нахождения в СИЗО засчитывается за полтора.

Стрелков в СИЗО

25 января Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам лишения свободы по ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») за два поста в Telegram.

По версии стороны обвинения, 25 мая 2022 года на интернет-странице Е.Э. Михайлова Стрелков прочитал сообщение о том, что военнослужащие корпуса Народной милиции ДНР не обеспечены денежным довольствием. Он проверил эту информацию по своим каналам, после чего в тот же день разместил в Telegram пост со ссылкой на сообщение Михайлова. Кроме того, в деле фигурирует запись Стрелкова от 25 мая о возможной сдаче Крыма Украине. В целом Стрелков, первым в истории занявший пост главы Минобороны ДНР в 2014 году, после начала спецоперации на Украине регулярно подвергал критике деятельность Минобороны России и руководства страны.

Уголовное дело в отношении экс-министра обороны ДНР возбудили 18 июля 2023 года. Спустя три дня — 21 июля — его задержали в Москве и арестовали.

Адвокат Александр Молохов заявил в суде, что Стрелков признал публикацию двух постов в Telegram: он высказал свою точку зрения о проблематике, связанной с Крымом, а также о довольствии военнослужащим. Вину экс-министр не признал.

Сопредседатель «Российского движения в поддержку Стрелкова» Олег Нельзин на съезде организации в ноябре 2023 года заявил, что экс-глава Минобороны ДНР призвал своих сторонников сформировать штаб для поддержки его на выборах президента в марте 2024 года. Политик собирался идти на выборы президента России как самовыдвиженец.

24 декабря стало известно, что сторонники Стрелкова не смогли предоставить в Центральную избирательную комиссию все необходимые для регистрации кандидата документы. Дело в том, что у инициативной группы не получилось добиться встречи Стрелкова с нотариусом в СИЗО для заверения подлинности документов, которые должны были быть направлены в ЦИК.

В январе бывший министр обороны ДНР жаловался, что в СИЗО «Лефортово», где он находился во врем следствия, его пытают ежедневными трансляциями эфиров Владимира Соловьева, которые нельзя выключить или хотя бы сделать потише.